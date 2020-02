Il governo francese usa l’art. 49.3 per imporre la riforma delle pensioni

Il Primo Ministro, Edouard Phillipe, si é recato questo pomeriggio all’Assemblé Nationale per annunciare che il governo utilizzerà l’articolo 49.3 della Costituzione per imporre la riforma delle pensioni, suggerita dalla Commissione Europea e di cui Macron e i deputati LREM sono “esecutori zelanti” come definiti da Jean-Luc Mélenchon qualche giorno fa.

L’articolo 49.3 è una procedura legislativa consentita dalla Costituzione del 1958, la cui funzione è quella di rendere il governo responsabile dinanzi all’Assemblée Nationale e che gli permette in pratica di imporre un progetto di legge senza il voto parlamentare. La stessa cosa l’aveva fatta Hollande per far passare la terribile Loi Travail Nel 2016. L’unica opposizione legislativa possibile è una “motion de censure” per il governo che richiede l’appoggio di almeno 58 deputati.

Macron e il governo sfruttano questo strumento legislativo per imporre la #ReformeDesRetraites contro la quale tutta la Francia si sta mobilitando dalla #GrèveGénérale del 5 dicembre. Nove giornate di sciopero generale e la #grèvereconductible (lo sciopero ad oltranza) in diversi settori non hanno fatto desistere questo governo dal suo progetto di riforma. La deriva autoritaria per portare a termine la distruzione dello Stato sociale è conclamata, con il bene placet della Commissione Europea.

È essenziale dare una forte risposta popolare, immediata e generale per affermare il rifiuto totale del ricorso a questa procedura legislativa eccezionale e anche ribadire la nostra opposizione sociale alle politiche neoliberiste di Macron e del suo mondo. Diversi sindacati e collettivi hanno fatto appello ad un presidio immediato di fronte all’Assemblée Nationale da stasera.

On lâche rien!

On ira jusqu’au retrait!

