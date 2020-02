Taranto. Ancora un incendio nello stabilimento ex Ilva. Rischi inaccettabili. Il governo intervenga subito

Incendio di grosse dimensioni nel reparto colata continua, all’interno dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto.

Questa è la “sicurezza” che la multinazionale garantisce ai lavoratori dell’ex Ilva. Le immagini dimostrano che si vive una condizione di pericolo costante nella fabbrica.

Abbiamo inviato il video dell’incendio al ministro Patuanelli e ai parlamentari jonici, nonché al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, senatore Mario Turco.

Il governo dovrebbe intervenire al più presto per costruire un’alternativa economica seria.

Non è possibile vivere ogni giorno pensando di poter perdere la vita o per la mancata sicurezza sul lavoro o per le malattie che l’inquinamento prodotto dall’industria causano. Lo ripetiamo con insistenza: è tempo di agire.

*Usb Ilva

