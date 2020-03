Il duro impatto del virus sulla crescita economica mondiale. Crolla anche il traffico aereo

L’Ocse ha pesantemente rivisto al ribasso le previsioni di crescita globali e dell’Italia a seguito dell’esplosione del coronavirus, che sta arrecando “gravi danni” all’economia. Ora sull’Italia prevede una crescita 2020 a zero, ovvero 0,4 punti percentuali in meno rispetto alle stime dell’Economic Outlook dello scorso novembre. Sul 2021 ha invece mantenuto la previsione di un più 0,5%.

Sulla crescita globale, nell’Economic Outlook di interim, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico si attende ora un più 2,4%, ossia 0,5 punti in meno rispetto alle stime precedenti. Il dato 2021 è stato invece alzato di 0,3 punti al più 3,3%. “L’economia globale è a rischio”, afferma l’ente parigino che apre il suo studio con l’immagine di un aeroporto vuoto.

Dall’Ocse è arrivato anche un richiamo alle banche centrali: “Dovrebbero inviare subito un segnale sul fatto che sono pronte ad agire sul coronavirus”, ha affermato la capo economista Laurence Boone, nella conferenza stampa di presentazione dell’Economic Outlook di interim, in cui sono state effettuate consistenti revisioni al ribasso delle previsioni di crescita a seguito del coronavirus.

Mercoledì 11 e giovedì 12 marzo si terrà la riunione del direttorio della Bce e in quella occasione verranno anche pubblicate le previsioni aggiornate su crescita economica e inflazione, che includeranno una prima stima sull’impatto dell’emergenza coronavirus.

Intanto la Iata (organismo internazionale delle compagnie aeree) fa sapere è crollato il traffico aereo mondiale a causa del coronavirus. La Iata “sta contattando le authority del trasporto aereo in tutto il mondo per chiedere la sospensione immediata e per la stagione 2020 delle norme che regolano l’uso degli slot aeroportuali, a causa dell’impatto del Covid-19”.

Una ricerca della Iata, spiega l’amministratore delegato Alexandre de Juniac, “mostra che il traffico è crollato sulle rotte chiave in Asia e questo si sta riverberando su tutta la rete globale di trasporto aereo, anche tra paesi senza gravi focolai di Covid-19. Ci sono precedenti per la sospensione delle regole di utilizzo degli slot e riteniamo che le circostanze richiedano nuovamente una sospensione. Chiediamo ai regolatori di tutto il mondo di aiutare il settore a pianificare l’emergenza di oggi e il futuro recupero del network, sospendendo temporaneamente le regole per gli slot”.

3 Marzo 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO