“Nessuno deve morire in carcere”. Giornata di protesta dentro e fuori le prigioni

Ieri pomeriggio in tutte le carceri italiane, sovraffollate e in preda al panico ed ad ulteriori restrizioni per via dell’epidemia di coronavirus, c’è stata una protesta sincronizzata: alle 18,00 ci sono state battiture sulle sbarre o sulle pentole dentro ogni cella.

All’esterno Potere al Popolo ha partecipato dai balconi della case al flash mob lanciato direttamente dai detenuti e rilanciato da gruppi e associazioni di familiari per chiedere che vengano subito prese misure concrete dentro le carceri affinché l’emergenza coronavirus non si trasformi in una strage.

NESSUNO DEVE MORIRE IN CARCERE!

FERMIAMO IL CONTAGIO

