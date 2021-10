La propaganda anti-Maduro della HBO è più nera del petrolio venezuelano

Il 15 settembre il canale HBO Max ha iniziato a trasmettere in streaming il documentario “A La Calle”. Questo ritrae i leader dell’opposizione sostenuti dagli Stati Uniti in Venezuela come se fossero “eroi della democrazia” che combattono una brutale dittatura – un complet o ribaltamento della realtà.

Un articolo del Daily Beast ( 13/9/21 ) che promuove il film intitola “Fotografare la discesa del Venezuela nell’inferno socialista”, che trasmette succintamente il taglio del film e suggerisce perché ha trovato una grande piattaforma aziendale come HBO Max, una filiale della AT&T’s WarnerMedia.

Già dal trailer , è chiaro che “A La Calle” ritrae il leader dell’opposizione venezuelana, Leopoldo López, come un nobile democratico. Questo è oltraggioso.

L’eredità di violenti tentativi di colpo di S tato

López, un ex dirigente dell’industria petrolifera, è stato uno degli autori di un colpo di Stato sostenuto dagli Stati Uniti, nel 2002, che ha per poco tempo spodestato il presidente democraticamente eletto all’epoca, Hugo Chávez.

La dittatura, sotto il dirigente d’azienda Pedro Carmona, ha ucciso 60 manifestanti durante i due giorni in cui era al potere (altre 19 persone , metà delle quali chaviste, sono state uccise in scontri violenti poco prima del colpo di Stato).

López – insieme a un altro politico di spicco, Henrique Capriles – ha guidato il rapimento di un ministro del governo Chávez mentre Carmona era al potere. López è apparso alla TV locale , dicendo con orgoglio che aveva informato “il presidente Carmona” del rapimento.

Alcuni mesi dopo, López ha appoggiato un secondo grande tentativo di colpo di Stato, il sabotaggio guidato dall’opposizione dell’industria petrolifera che forniva quasi tutte le entrate delle esportazioni del Venezuela. I tentativi di colpo di Stato contro Chávez hanno portato il tasso di povertà a oltre il 60% all’inizio del 2003.

López ha sostenuto di nuovo le proteste violente nel 2013, dopo che il candidato da lui sostenuto, Capriles, aveva rifiutato di accettare la sua sconfitta contro il presidente Nicolás Maduro nelle prime elezioni presidenziali dopo la morte di Hugo Chávez.

Più tardi, in quell’anno, López ha criticato Capriles per aver “affievolito le proteste”, dicendo che avrebbero dovuto continuare fino a quando Maduro fosse stato spodestato. Quando Capriles ha annullato le proteste, queste avevano già provocato nove morti, tutti sostenitori di Maduro.

López ha avviato le proteste all’inizio del 2014, causando 43 morti : la metà di questi indica fortemente la responsabilità dei suoi sostenitori. È stato solo dopo aver guidato il quarto sforzo sostenuto dagli Stati Uniti per spodestare il governo venezuelano eletto che López è finalmente andato in prigione .

N on giustificare, ma ignorare i crimini

Ho guardato l’intero documentario, curioso di vedere come esattamente il film avrebbe coperto tutti i tentativi di colpo di Stato in cui López è stato coinvolto e come avrebbe negato la violenza che i suoi sostenitori e alleati hanno perpetrato negli ultimi 20 anni.

Mi chiedevo anche come il film avrebbe giustificato le sanzioni economiche assassine degli Stati Uniti sul Venezuela – atti di guerra che sono stati collegati alla morte di decine di migliaia di venezuelani solo alla fine del 2018. Entro il 2021, le sanzioni statunitensi, che sono state intensificate senza sosta dal 2019, hanno ridotto le entrate del governo del Venezuela del 99%, secondo l’investigatrice speciale delle Nazioni Unite, Alena Douhan .

Mi aspettavo di vedere cattivi argomenti che giustificassero tutti questi crimini. Invece, il documentario li ha ignorati completamente. Nessuna di queste cose è stata menzionata nemmeno una volta: niente sui tentativi di colpo di stato Sostenuti dagli USA prima del 2014, niente sulla devastante guerra economica che gli USA hanno inflitto al Venezuela dal 2017.

L’economista venezuelano Ricardo Hausmann e Tamara Taraciuk (vice direttrice per le Americhe di Human Rights Watch) meritano un’attenzione speciale per la mendacità delle loro dichiarazioni.

Lezione di storia distorta

Nel film, Hausmann ha detto che Chávez è salito al potere perché il 1998, l’anno in cui Chávez è stato eletto, “era un anno economicamente difficile”. In realtà, il Venezuela ha avuto alcuni decenni disastrosi prima che Chávez fosse eletto.

Hausmann dovrebbe saperlo, perché nel 1992 divenne ministro nel governo di Carlos Andres Pérez, che aveva perpetrato il massacro del Caracazo nel 1989: centinaia, forse migliaia, di poveri furono uccisi a colpi di pistola durante cinque giorni di proteste contro un programma di austerità imposto dal FMI.

In un recente articolo (su FAIR.org, 26/8/21 ), Justin Podur ed io abbiamo esaminato la storia economica del Venezuela, mostrando che è sempre stato afflitto da una povertà e disuguaglianza scioccanti, nonostante il Venezuela sia un grande esportatore di petrolio dagli anni ‘30.

Naturalmente, “la discesa del Venezuela nell’inferno capitalista” non è un titolo che è probabile trovare nella copertura dei media aziendali dell’era pre-Chávez.

Dopo aver spiegato in modo ingannevole perché Chavez è stato eletto, Hausmann è passato a bugie più grandi. “Hugo Chávez, nei primi cinque anni, ha cambiato molte cose”, ha detto, “ma la situazione economica non è migliorata”.

Questa è una grezza bugia di omissione. Hausmann ha trascurato di dire che in quei primi cinque anni, Chávez è stato colpito da due grandi tentativi di colpo di Stato sostenuti dagli Stati Uniti che hanno devastato l’economia.

Sopravvivendo a quei tentativi di colpo di Stato, Chávez fu, nel 2003, finalmente in grado di ottenere il controllo della compagnia petrolifera statale, PDVSA, la principale fonte di valuta forte del paese.

Hausmann ha poi ingannato di nuovo gli spettatori dicendo: “Nel 2004, il prezzo del petrolio è salito. Improvvisamente Hugo Chavez si rende conto di avere un sacco di soldi”.

Il prezzo del petrolio era in realtà in aumento dal 1998 , l’anno prima che Chavez entrasse in carica. Fortunatamente per la maggior parte dei venezuelani, i prezzi del petrolio hanno continuato a salire per diversi anni dopo che Chávez ha finalmente strappato il controllo della PDVSA dai sabotatori.

L’economia fu quindi in grado di riprendersi rapidamente dai tentativi di colpo di Stato e di iniziare un periodo di drammatica riduzione della povertà .

Nessun precedente “ recente ” ?

A circa 40 minuti nel documentario, Tamara Taraciuk di Human Rights Watch dice che le violente proteste del 2017 (con il film mostra Leopoldo López che incoraggia dalla sua cella) non hanno “nessun precedente nella storia recente del Venezuela”. La parola “recente” fa un grande sforzo in questa assurda affermazione.

Il tentativo di colpo di Stato dell’aprile 2002 (che uccise 79 persone, in maggioranza sostenitori di Hugo Chávez e rovesciò brevemente il governo) non era “recente”, mortale o politicamente significativo abbastanza da offrire un “precedente” per le proteste del 2017, che hanno lasciato 126 persone morte?

Inoltre, non è chiaro se la maggior parte delle vittime del 2017 fossero manifestanti dell’opposizione. Alcuni dei manifestanti hanno perpetrato atrocità raccapriccianti, come bruciare vivo Orlando Figuera , un 21enne afro–venezuelano sostenitore del governo.

E il massacro del Caracazo del 1989, che fu perpetrato da un governo filo-americano? Conta come “storia venezuelana recente”? In cinque giorni, il bilancio delle vittime del Caracazo ha superato, forse di un ordine di grandezza, il bilancio combinato delle vittime di tutte le parti durante le proteste sostenute dagli USA contro i governi chavisti del Venezuela nel 2002, 2013, 2014 e 2017.

Per inciso, il massacro di Caracazo non ha avuto alcun impatto sulle relazioni amichevoli USA/Venezuela, o sulla lusinghiera copertura della stampa USA del governo venezuelano all’epoca – FAIR.org, 26/8/21 .

A circa un’ora e 28 minuti nel film, Taraciuk dice che qualsiasi “governo decente” nella terribile situazione economica del Venezuela avrebbe “chiesto aiuto”, ma che Maduro ha “chiuso la porta agli aiuti internazionali, che sono disponibili”.

Questa era una bugia comunemente detta intorno al febbraio 2019, quando il governo di Trump, fresco di riconoscimento di Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela, ha chiesto che i militari del Venezuela sfidassero Maduro e permettessero l’ingresso di circa 20 milioni di dollari di presunti “aiuti” dalla Colombia (leggi FAIR.org, 12/2/19 ).

Anche all’epoca, questa quantità di “aiuti” era un errore di arrotondamento rispetto all’ impatto delle sanzioni economiche che Trump aveva imposto dall’agosto 2017.

Taraciuk non mette mai in discussione la “decenza” di Trump che sceglie deliberatamente di strangolare un’economia che era già in crisi. Questo da solo rende il suo commento osceno, ma anche, contrariamente a quanto lei sostiene, Maduro aveva richiesto aiuti internazionali che il Venezuela stava ricevendo prima della trovata degli aiuti guidati dagli USA del 2019 (FAIR.org, 12/2/19 ).

Impegnat o nella propaganda sfatata

Il documentario è così impegnato nella propaganda sfatata del 2019 che dà anche l’impressione che un camion di aiuti al confine colombiano sia stato incendiato dalle forze fedeli a Maduro. “Tre o quattro camion sono entrati in territorio venezuelano, ma uno di loro è stato bruciato”, dice López alla telecamera.

The Grayzone ( 24/2/19 ) e un po’ più tardi anche il New York Times ( 10/3/19 ) hanno confutato quella bugia all’epoca, notando che il video mostra che il camion è stato incendiato da un manifestante dell’opposizione.

Dopo il 2019, i media occidentali hanno effettivamente smesso di spingere la bugia che Maduro rifiuta gli aiuti internazionali, in gran parte perché Trump, e ora Biden, sono diventati così palesemente sadici con la loro guerra economica al Venezuela (FAIR.org, 25/3/20 , 21/7/21 ).

A circa 70 minuti nel documentario, Taraciuk insinua con forza che i voti durante le elezioni presidenziali del maggio 2018 – che Maduro ha vinto a valanga – non erano segreti, dicendo che gli elettori “dovevano passare attraverso il ‘punto rojo’ per registrare il loro voto”.

I “puntos rojos” (“punti rossi”) sono chioschi che il governo ha sempre allestito vicino ai centri di voto per gli exit poll. Anche uno scrittore anti-Maduro che ha attaccato questi chioschi come “ ricatto ” ha ammesso che il governo non può sapere come la gente ha votato.

È anche profondamente ipocrita sostenere che Maduro ha costretto gli elettori, ignorando l’ovvia minaccia che gli Stati Uniti hanno inviato agli elettori venezuelani dal 2017: ovvero, che la guerra economica paralizzante contro il Venezuela continuerà e si intensificherà finché Maduro non sarà rovesciato.

In ogni caso, il conteggio dei voti di Maduro nel 2018 era in linea con il livello di sostegno che un sondaggio di Pew Research (difficilmente un outfit pro-Maduro) suggeriva che avesse diversi mesi dopo.

Ha trovato che il 33% dei venezuelani “ha fiducia che il governo nazionale faccia ciò che è giusto per il Venezuela”. Questo è anche un livello di sostegno tra gli elettori idonei che vince abitualmente le elezioni in Canada, Stati Uniti e Regno Unito (Mint Press News, 28 / 1 /19 ).

Parte del branco di media occidentali

Durante tutto il film, numerosi spezzoni di grandi media rafforzano la disonestà del racconto. Il corrispondente di Fox News Bryan Llenas dice: “Il Venezuela sta crollando sotto il peso del regime oppressivo di Maduro”. Un giornalista della BBC guarda Maduro con disprezzo imperiale mentre, abbastanza validamente, rifiuta l’affermazione che la sua rielezione del 2018 era illegittima.

I media occidentali hanno da tempo sviluppato una sorta di stenografia, ripetuta all’infinito, che richiede una totale impunità per i politici sostenuti dagli Stati Uniti come Leopoldo López in Venezuela. Qualsiasi conseguenza legale per la sedizione sostenuta dagli USA è ritratta come oppressione (FAIR.org, 23 / 4 /18 ).

Anche i media di intrattenimento statunitensi hanno contribuito alla campagna di diffamazione contro il governo di Maduro (FAIR.org, 18 / 9 /19 ). L’anno scorso Ethan Hawke ha fatto un’ intervista adulatoria con López (un vecchio amico che Hawke ha conosciuto mentre frequentava un liceo privato a New York).

È molto facile capire perché HBO Max si senta a suo agio a trasmettere in streaming un documentario così ridicolo come “A La Calle”.

* giornalista di “Fairness & Accuracy In Reporting” ( FAIR.org ), sito di critica dei media che non ha mai smesso di smontare nel dettaglio le tonnellate di falsità della propaganda anti-chavista sul Venezuela, e autore con Justin Podur di “ Extraordinary Threat. The U.S. Empire, the Media, and Twenty Years of Coup Attempts in Venezuela ” (Monthly Review Press, giugno 2021).

8 Ottobre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO