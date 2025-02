La famiglia Bibas contro le strumentalizzazioni infami di Netanyahu

I parenti di una famiglia israeliana uccisa durante la prigionia di Hamas a Gaza hanno chiesto al governo di smettere di rilasciare dichiarazioni che imputano la responsabilità dell’uccisione dei loro cari, minacciando di “prendere tutte le misure legali a loro disposizione” se l’amministrazione Netanyahu si rifiuterà di ottemperare. La richiesta è arrivata tre giorni dopo la dichiarazione del portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari, secondo cui “terroristi” palestinesi avrebbero ucciso “deliberatamente” due giovani membri della famiglia Bibas “a mani nude”.

Gli avvocati che rappresentano i membri sopravvissuti della famiglia Bibas hanno accusato i ministeri governativi di cercare di sfruttare la loro situazione per scopi propagandistici, lamentando che “la famiglia continua a ricevere, sorprendentemente, ripetute richieste di informazioni dal Ministero degli Affari Esteri e dal Sistema di Informazione Nazionale… con l’obiettivo di soddisfare l’istinto voyeuristico del pubblico”.

“Sebbene sia sorprendente che sia necessario richiederlo e sottolinearlo”, proseguono gli avvocati, “chiediamo ancora una volta e in ogni lingua di richiedere che tutte le parti” siano istruite “a non contattare la famiglia, né a parlare con qualsiasi professionista incaricato di condurre gli esami relativi alle circostanze dell’omicidio e alle condizioni del defunto“.

“Leggi la lettera della famiglia Bibas a Netanyahu e altri ufficiali.

La famiglia Bibas è diventata un simbolo della condizione degli israeliani fatti prigionieri il 7 ottobre, ma la verità dietro la loro esperienza rimane oscurata dalla stampa ufficiale. Tutti e quattro i membri della famiglia sono stati fatti prigionieri il 7 ottobre, ma il padre è stato escluso dal caos.

Mentre lui è sopravvissuto alla prigionia di Hamas ed è stato poi rilasciato in Israele, la moglie, Shiri, e i due figli piccoli, Kfir e Ariel, sono stati uccisi mentre erano sotto la custodia delle Brigate Mujahedin, una fazione più piccola e meno conosciuta. Secondo un comandante delle Brigate Mujahedin, “quando [Shiri Bibas] è stata catturata [il 7 ottobre], abbiamo mandato i suoi figli con lei per compassione nei loro confronti. L’occupazione israeliana l’ha uccisa insieme ai suoi figli dopo averli massacrati con le bombe insieme ai loro rapitori”.

Il comandante ha anche dichiarato che Shiri Bibas ha prestato servizio come soldato nella divisione di intelligence Unit 8200 dell’esercito israeliano, che spia e cerca di compromettere i residenti di Gaza, e successivamente ha prestato servizio nella divisione di Gaza dell’esercito.

Sebbene Hamas abbia annunciato che Shiri, Ariel e Kfir Bibas erano stati uccisi in un attacco aereo israeliano nel novembre 2023, le autorità israeliane erano riluttanti a riconoscere apertamente la loro sorte. Durante uno scambio di prigionieri il mese successivo, Hamas si è offerto di consegnare i resti dei membri della famiglia morti.

Il 3 dicembre, Yarden Bibas ha consegnato un video messaggio dalla prigionia in cui affermava che sua moglie e i suoi figli erano stati uccisi in un attacco aereo israeliano – come decine di altri ostaggi israeliani – e ha supplicato il suo governo di negoziare per la loro libertà in modo da poter dare loro una degna sepoltura. Ma Israele ha respinto gli appelli e ha ripreso a decimare la Striscia di Gaza.

Il ritorno dei corpi dei membri della famiglia Bibas questo 18 febbraio, e l’indignazione fomentata dal governo israeliano in modo calcolato, minacciano ora di far deragliare il tenue cessate il fuoco con Hamas.

Da quando è stato liberato, il 2 febbraio, Yarden Bibas non ha confermato i sorprendenti commenti fatti durante la prigionia. Tuttavia, la lettera aperta che la sua famiglia ha consegnato agli alti funzionari israeliani esprimeva una stridente disapprovazione per la narrazione del governo e contraddiceva una dichiarazione di Hagari, il portavoce dell’esercito, che affermava: “Yarden [Bibas] mi ha guardato negli occhi e ha chiesto che tutto il mondo sapesse e fosse inorridito dal modo in cui hanno ucciso i suoi figli”.

I funerali dei membri della famiglia Bibas deceduti sono previsti per il 26 febbraio. La famiglia avrebbe vietato ai funzionari del governo israeliano di partecipare alla cerimonia. Un giorno prima del funerale, la sorella di Yarden Bibas, Ofri, ha pubblicato un post su Facebook in cui intimava al Primo Ministro israeliano di “stare zitto” e lo accusava di “abusare di una famiglia che ha passato 16 mesi di inferno”.

Nel frattempo, mentre una nuova analisi indipendente sostiene che Israele ha ucciso i membri della famiglia Bibas in un attacco aereo, Tel Aviv ha schierato uno dei suoi più noti spin doctor per mantenere la colpa concentrata su Hamas.

Il dottore della propaganda è intervenuto

L’indagine ufficiale sulla causa esatta della morte non è ancora stata completata. Tuttavia, il 22 febbraio, il capo dell’istituto ,forense ufficiale di Israele, il dottor Chen Kugel, ha pubblicato un video in cui insiste sul fatto che i membri della famiglia Bibas non sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani.

Nella lettera della famiglia Bibas, i loro avvocati accusano esplicitamente Kugel di aver tentato di “violare il segreto medico” divulgando ripetutamente i dettagli della morte dei loro cari senza il permesso della famiglia, facendo riferimento a “informazioni riservate e sensibili” che, notano, “solo la famiglia ha il diritto di decidere come e se verranno utilizzate”.

Non sarebbe la prima volta che il dottor Kugel distorce la realtà per rafforzare la propaganda ufficiale del governo israeliano. Meno di un mese dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, Kugel era già al lavoro per riciclare il mito dei bambini decapitati che Israele ha usato per creare consenso per la sua furia genocida, e un giornalista dell’Economist ha scritto che “il dottor Chen Kugel… mi ha detto di aver visto i corpi bruciati e senza testa dei bambini”.

Questa si è rivelata una bugia gigantesca, poiché il 7 ottobre è stato ucciso un solo bambino: Mila Cohen, di 11 mesi, a cui è stato accidentalmente sparato attraverso la porta di una camera di sicurezza del kibbutz.

Nel 2016, Kugel ha tentato di proteggere un soldato israeliano dall’accusa sostenendo durante il processo che il foro di uscita di un ragazzo palestinese di 17 anni, ucciso durante una protesta, non era coerente con la posizione di tiro dell’imputato, affermando al processo che “non c’è spiegazione per la direzione dello sparo”.

Il soldato ha poi riconosciuto di aver sparato “accidentalmente” un proiettile dopo aver detto di non essersi assicurato che la sua pistola fosse caricata a salve e di non aver caricato un proiettile di gomma in un adattatore separato. In un articolo pubblicato all’epoca dal New York Times si legge che “secondo i documenti del tribunale, [l’imputato] ha espresso rammarico per aver mirato e sparato al giovane”.

In precedenza, Kugel era stato un testimone chiave della difesa del cecchino israeliano che aveva ucciso l’attivista britannico per i diritti umani Tom Hurndall con un proiettile nel cervello. Il soldato finì per essere condannato in un tribunale israeliano, dove ricevette una multa nonostante i migliori sforzi di Kugel per piegare la verità.

Pur insistendo sul fatto che Israele non è responsabile della morte dei figli di Bibas, Kugel ha confermato che Israele ha ricevuto il corpo della loro madre, Shiri Bibas, dopo che i resti inizialmente restituiti da Hamas si sono rivelati appartenere a un’altra donna.

Hamas ha poi riconosciuto “la possibilità di un errore o di uno scambio di corpi”, attribuendo la confusione alla difficoltà di recuperare cadaveri e parti del corpo sotto le macerie causate dai bombardamenti israeliani indiscriminati.

Ma anche dopo che Israele ha ricevuto Shiri Bibas, il ministro delle Finanze del Paese, notoriamente fanatico, Bezalel Smotrich, ha condannato la confusione come una “grave violazione dell’accordo”, mentre Netanyahu si è impegnato a “garantire che Hamas paghi il prezzo pieno per questa crudele e malvagia violazione dell’accordo”.

Due giorni dopo, citando quelle che ha definito “ripetute violazioni” dell’accordo da parte di Hamas, Israele ha dichiarato unilateralmente la fine del cessate il fuoco, rifiutandosi di onorare l’impegno di restituire oltre 600 palestinesi detenuti senza accusa.

Oggi, il cessate il fuoco è appeso a un filo.

Analista israeliano ritiene che Israele abbia ucciso i membri della famiglia Bibas

Le testate mainstream, da USA Today alla BBC, hanno ripetuto la tesi del governo israeliano secondo cui Hamas avrebbe strangolato i bambini Bibas a mani nude, spingendo l’influencer centrista Meghan McCain a chiedere di “mandare all’inferno le persone che hanno ucciso questo bambino [Kfir Bibas]”.

Tuttavia, un’analisi di Adar Weinreb, ricercatore israeliano indipendente ed ex soldato dell’IDF, dimostra che un attacco aereo israeliano è stata la causa più probabile della morte di Shiri, Ariel e Kfir Bibas.

Mentre Israele sostiene che la famiglia Bibas è stata “brutalmente assassinata dai terroristi”, “un esame più attento delle prove disponibili suggerisce il contrario”, ha scritto Weinreb. “Data la storia di Israele di rapporti forensi fuorvianti, il suo schema consolidato di uccisione di ostaggi in attacchi aerei e la schiacciante mancanza di precedenti di militanti islamici che giustiziano bambini piccoli, credo che la spiegazione più plausibile, con un margine significativo, sia che siano stati uccisi in un attacco aereo israeliano”.

Inoltre, “le prove disponibili non supportano l’affermazione che i bambini piccoli siano stati sistematicamente presi di mira da Hamas”, ha spiegato Weinreb, notando che il 7 ottobre i bambini sotto i 13 anni ‘sono stati uccisi a un tasso di circa sette volte inferiore alla loro percentuale di popolazione’ e che i bambini sotto i 5 anni, come i bambini Bibas, ‘sono stati uccisi a un tasso di circa 11 volte inferiore alla loro percentuale di popolazione’.

Eppure, nei mesi successivi al 7 ottobre, Israele ha preso di mira praticamente tutto ciò che si muoveva all’interno di Gaza, compresi gli ostaggi israeliani. Weinreb ha citato in particolare Noa Marciano, una caporale di 19 anni dell’esercito israeliano che è stata “quasi certamente uccisa da un attacco aereo israeliano” dopo essere stata fatto prigioniera il 7 ottobre.

All’indomani dell’uccisione di Marciano, il portavoce militare israeliano Hagari ha affermato che il referto patologico ha mostrato che “Noa è stata ferita dall’attacco, ma non in modo pericoloso per la sua vita”, sostenendo che “secondo le informazioni dell’intelligence, Noa è stata portata all’interno delle mura dell’ospedale Shifa, dove è stata uccisa da un terrorista di Hamas”.

Come osserva Weinreb, “questa narrazione non ha assolutamente senso. Perché i suoi rapitori l’avrebbero portata in un ospedale con ferite non mortali per poi farla uccidere da un medico? Lo scenario molto più plausibile è che Noa sia stata ferita nell’attacco aereo, portata in ospedale e morta per le ferite riportate”.

Dopotutto, scrive Weinreb, “tra gli oltre 80 ostaggi rilasciati, la testimonianza più coerente è la loro costante paura di essere uccisi dagli attacchi aerei israeliani”. Tra questi c’è Noa Argamani, una giovane donna israeliana che, dopo essere stata salvata dalla Striscia di Gaza in un raid sanguinoso dei soldati israeliani, ha rivelato di “trovarsi in un edificio bombardato dall’aviazione”.

“ Stanno attivando la direttiva Hannibal su di noi”

Il 25 febbraio, Argamani ha testimoniato davanti alle Nazioni Unite il momento straziante in cui il compagno di prigionia Yossi Sharabi è stato ucciso in un attacco aereo israeliano, e lei ha rischiato di subire la stessa sorte: “Non potevo muovermi. Non riuscivo a respirare. Pensavo che sarebbe stato l’ultimo secondo della mia vita. Ho urlato così forte che qualcuno mi sentisse, e ho sentito anche Yossi urlare. Ma dopo pochi secondi non ho più sentito Yossi”.

Durante un incontro con il gabinetto di Netanyahu, un ex ostaggio avrebbe dichiarato: “La realtà è che mi trovavo in un nascondiglio che è stato bombardato e siamo diventati prigionieri feriti. Questo non include nemmeno l’elicottero che ci ha sparato addosso mentre andavamo a Gaza. Voi sostenete che ci sono informazioni di intelligence, ma la realtà è che ci stavano bombardando”.

Si stima che circa 800 civili israeliani siano morti durante l’attacco del 7 ottobre, ma non è ancora chiaro quanti siano stati uccisi dai miliziani palestinesi e quanti dall’esercito israeliano. Un mese dopo l’inizio della guerra, un pilota di elicottero israeliano ha confermato che quel giorno l’esercito ha utilizzato un “Hannibal di massa” contro il suo stesso popolo.

Secondo la direttiva Hannibal di Israele, i soldati sono autorizzati ad aprire il fuoco sia sui civili israeliani che sulle truppe che vengono fatte prigioniere per evitare che vengano usate come merce di scambio.

Dopo essere stati estratti a Gaza, almeno tre israeliani che sono riusciti a sfuggire ai loro rapitori di Hamas sono stati uccisi dalle forze israeliane che hanno poi testimoniato di averli scambiati per palestinesi. Questi soldati hanno persino dato la caccia a uno degli ostaggi fuggiti a piedi, giustiziandolo a bruciapelo.

Nel gennaio del 2024, la madre di un soldato israeliano ucciso mentre era detenuto a Gaza, Ron Sherman, ha rivelato che era stato assassinato dalle sue stesse forze quando l’esercito israeliano aveva gassato il tunnel di Gaza in cui si trovava – una morte che ha definito “come Auschwitz”.

Noam Dann, nipote del prigioniero Ofer Calderon, ha denunciato pubblicamente: “Stanno eseguendo la procedura Hannibal su di noi. Il mio governo, il mio primo ministro, il mio ministro della Difesa stanno eseguendo operazioni sulla mia famiglia, sui cittadini che sono stati rapiti dalle loro case – una procedura alla Hannibal”.

Molti prigionieri rilasciati hanno descritto di essere più spaventati dai bombardamenti israeliani che dai loro rapitori di Hamas. Questa paura è stata forse meglio riassunta da Menir Oz, un israeliano liberato che ha detto al gabinetto del Paese che quando “eravamo seduti nei tunnel, avevamo una paura terribile che non Hamas ma Israele ci avrebbe ucciso, e poi avrebbero detto – Hamas vi ha ucciso”.

Sebbene possa sembrare assurdo che il regime di Netanyahu bombardi deliberatamente siti utilizzati per tenere ostaggi israeliani, secondo il sociologo israeliano Yigal Levy, “la decisione del governo di attaccare Gaza nonostante la presenza di ostaggi nei siti bombardati può essere considerata un’estensione della direttiva ‘Hannibal’”.

* da Grayzone

