La “perla orfana”: Kharg, il cuore pulsante dell’impero petrolifero iraniano

Sotto il sole cocente del Golfo, il ronzio ritmico di milioni di barili di petrolio greggio che scorrono in oleodotti sottomarini vibra contro l’antica roccia corallina.



Qui, una volta sostò il celebre scrittore iraniano Jalal Al-e-Ahmad, contemplando le coste isolate, definendo in un modo che rimase celebre questa massa terrestre la “perla orfana del Golfo Persico”.



Oggi, questa propaggine corallina di 22 chilometri quadrati (8,5 miglia quadrate) nella provincia di Bushehr è ampiamente conosciuta tra gli iraniani come l'”Isola Proibita”.

Avvolta in un fitto riserbo e sorvegliata dalle elitè del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), è un luogo in cui l’ingresso è rigorosamente limitato a coloro che possiedono autorizzazioni di sicurezza ufficiali.



Eppure, al di là delle imponenti recinzioni d’acciaio e delle torri di guardia militari, si trova un paesaggio incontaminato dove millenni di diversa storia umana coesistono silenziosamente con il cuore pulsante del moderno impero energetico iraniano.

Nelle prime ore di sabato 14 marzo, l’isola di Kharg è diventata l’ultimo epicentro della guerra USA-Israele contro l’Iran, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che l’aeronautica del suo paese aveva bombardato installazioni militari sull’isola iraniana.



“Per ragioni di decenza, ho scelto di NON distruggere le infrastrutture petrolifere sull’Isola. Tuttavia, se l’Iran, o chiunque altro, facesse qualsiasi cosa per interferire con il Libero e Sicuro Passaggio delle Navi attraverso lo Stretto di Hormuz, riconsidererò immediatamente questa decisione“, ha scritto Trump su Truth Social.

Il centro nevralgico del petrolio

Situata a 55 km (34 miglia) a nord-ovest del porto di Bushehr e a 15 miglia nautiche (equivalenti a circa 28 km) dalla terraferma iraniana, l’isola di Kharg è l’indiscusso pilastro economico dell’Iran.



L’isola gestisce il 90 per cento delle esportazioni totali di petrolio della nazione, movimentando circa 950 milioni di barili ogni anno.

Con una lunghezza di appena 8 km (5 miglia) e una larghezza di 4-5 km (2,5-3 miglia), le sue profonde acque circostanti forniscono un vantaggio geografico naturale. Questa profondità consente a colossali superpetroliere di attraccare in sicurezza e caricare greggio destinato principalmente ai mercati asiatici, con la Cina che si pone come il principale importatore.



Secondo il Ministero del Petrolio iraniano, le strutture dell’isola fungono da centro nevralgico vitale per il settore. Il terminal riceve greggio da tre grandi giacimenti offshore – Aboozar, Forouzan e Dorood – che viene poi trasportato attraverso una complessa rete di oleodotti sottomarini agli impianti di lavorazione sulla terraferma prima di essere stoccato o spedito ai mercati globali.



Nonostante anni di sanzioni internazionali che periodicamente hanno soffocato la produzione, l’Iran ha espanso notevolmente le infrastrutture dell’isola.



Nel maggio 2025, S&P Global Commodity Insights ha riportato che Teheran ha aggiunto due milioni di barili alla capacità di stoccaggio del terminal riabilitando i serbatoi 25 e 26, ciascuno in grado di contenere un milione di barili.



Storicamente, la capacità di carico di questi terminal continuamente potenziati ha raggiunto l’enorme cifra massima di sette milioni di barili al giorno, sebbene le attuali esportazioni nazionali si aggirino intorno a 1,6 milioni di barili al giorno, in aggiunta alla gestione della produzione per il mercato interno.

Imperi ed esili

Il valore marittimo strategico dell’isola ne fece un ambito bottino per i conquistatori molto prima della scoperta degli idrocarburi. Sebbene alcuni colleghino erroneamente il nome “Kharg” all’antica città interna di Charax Spasinou – fondata da Alessandro Magno vicino all’odierna Bassora alla confluenza dei fiumi Tigri e Karkheh – i reperti archeologici confermano che non sono correlati.



Attraverso i secoli, il nome dell’isola si è evoluto nei dialetti locali e nelle mappe europee, registrato variamente come Kharg, Khark, Kharaj e Kharej. Le sue sorgenti d’acqua dolce naturali e la posizione privilegiata ne fecero un crocevia marittimo essenziale, facilitando l’esportazione di prodotti agricoli e minerali.



Durante l’era coloniale europea, i portoghesi furono i primi a impadronirsi di Kharg insieme ad altre isole del Golfo. Entro la metà del XVIII secolo, presero piede le ambizioni olandesi.



Nel 1752, il barone olandese Kniphausen raggiunse un accordo con Mir Naser al-Zaabi, sovrano di Bandar Rig, per stabilire una stazione commerciale. L’anno successivo, la Compagnia Olandese delle Indie Orientali costruì un forte pesantemente presidiato per proteggere i propri interessi.



Tuttavia, questa enclave coloniale ebbe vita breve; dopo anni di crescenti tensioni, Mir Muhanna, governatore di Bandar Rig, attaccò con successo la fortezza ed espulse definitivamente le forze olandesi nel gennaio 1766.



Nel XX secolo, la narrativa dell’isola prese una piega oscura quando Reza Shah Pahlavi, che fu Scià dell’Iran dal 1925 al 1941, la trasformò in un remoto luogo di esilio per prigionieri politici, lasciando il suo più ampio potenziale completamente inesplorato. L’era petrolifera moderna iniziò veramente a prendere forma dopo il 1958.



Abbandonato il suo tetro passato penale, Kharg fu selezionata per diventare un enorme hub di esportazione di greggio, con il suo nuovo terminale in acque profonde ufficialmente commissionato e il primo importante carico spedito nell’agosto del 1960. Con la scoperta di giacimenti offshore negli anni ’60, Kharg eclissò il porto di Abadan, attirando enormi petroliere ai suoi ormeggi in acque profonde.

Echi di un passato diversificato

La moderna facciata industriale dell’isola cela una profonda ricchezza archeologica. Le prove di insediamenti umani risalgono alla fine del secondo millennio a.C., abbracciando le ere elamita, achemenide e sasanide.



Tra i suoi siti più venerati c’è il Santuario di Mir Mohammad, costruito nel VII secolo del calendario islamico Hijri (fine del XIII secolo), caratterizzato da due cupole coniche realizzate in roccia e fango.



Nelle vicinanze sorge il Santuario di Mir Aram, che ospita una pietra di 12 metri (39 piedi) con iscrizioni islamiche e due torce che si ritiene risalgano al periodo achemenide. La gente del luogo associa questo sito a Mir Aram, un discendente del profeta Noè, menzionato sia nel Corano che nella Bibbia.



L’isola è una testimonianza di pluralità religiosa e culturale. Un antico cimitero storico contiene un notevole mosaico di fedi, con siti di sepoltura zoroastriani, tombe cristiane e sepolcri di epoca sasanide.



Altri monumenti storici che punteggiano l’isola includono i resti del Forte Olandese del 1747, il Giardino Olandese, il Frutteto di Kharg, un’antica linea ferroviaria, cimiteri islamici e un’iscrizione achemenide di profondo significato. Questa incisione su roccia corallina, di dimensioni 85 per 116 cm (33 per 46 pollici), è celebrata come una delle più antiche testimonianze archeologiche che menzioni esplicitamente il “Golfo Persico”.



L’isola di Kharg porta le pesanti cicatrici della sua importanza geopolitica, avendo sopportato bombardamenti incessanti e devastanti durante la guerra Iran-Iraq negli anni ’80, prima di essere meticolosamente ricostruita dalle autorità iraniane.



Oggi, mentre le tensioni geopolitiche minacciano ripetutamente le vie d’acqua della regione, l’isola rimane pesantemente militarizzata, tenendo lontani i turisti e preservando inavvertitamente il suo carattere ecologico incontaminato.



Mentre le superpetroliere si allontanano silenziosamente nelle acque profonde del Golfo, trasportando la linfa vitale economica di una nazione pesantemente sanzionata, le antiche tombe zoroastriane e cristiane vegliano silenziose dalle rive coralline – un monito inquietante che, mentre imperi e guerre per l’energia vanno e vengono, la “perla orfana” rimane per sempre legata alle turbolente maree della storia.

* da Al Jazeera

15 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO