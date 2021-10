Ho un problema con la caldaia a gas, ma ho deciso di non chiamare un tecnico. Vado su google e me la riparo da sola. Sapete come fanno i tecnici: 50 euro solo per venire a casa, poi avvitano un bullone. Così me la aggiusto da solo.

Che ci vuole? Entro in un forum: “tutto quello che i tecnici delle caldaie non ci vogliono far sapere”. Ci scambiamo informazioni, ci aiutiamo, siamo una comunità.

C’è uno che ha un problema come il mio. Dice che le fanno apposta queste caldaie che si guastano, per spillarci soldi. Chissà cosa ci mettono in queste caldaie. E’ la Big Kaldaja, un grumo di interessi che orienta la politica.

Ho comprato un cacciavite, una guarnizione e mò me la riparo. Il vicino mi vede armeggiare e dice: stia attento, la caldaia ha il gas.

Io dico: non si preoccupi.

Lui insiste: ma lei ne capisce? è pericoloso.

Quanti morti hanno fatto le caldaie guaste, dai? Gli dico che la caldaia è mia e me la vedo io.

Lui ribatte: eh, no, se lei fa un guaio qui saltiamo in aria tutti. Quello che lei fa con questa caldaia riguarda anche me. Si agita, si innervosisce.

Gli dico di non intimidirmi, di dialogare civilmente. Lei vuole limitare la mia libertà personale, aggiungo. La caldaia è mia e ci faccio quello che mi pare.

Non solo si fanno imbrogliare dai tecnici delle caldaie ma sono anche aggressivi e intolleranti. Lei si faccia spillare i 100 euro dalla casta del pronto intervento, io faccio quello che mi pare – urlo mentre svito.

Cretino, dice rientrando in casa.

E sarai intelligente tu.

BOOOOOOM