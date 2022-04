Ci sono 59 guerre in corso in questo momento nel mondo. Ho fatto i conti.

Se facciamo lo sforzo di identificare in ognuna buoni e cattivi, e ci mettiamo a vendere armi ai primi in ricordo della Resistenza, per fine anno più che recuperiamo il PIL perso fino ad ora.

La butto lì.

* da Facebbok



