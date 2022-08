Ancora chiedete il voto utile per battere le destre?

Gilberto Rossi, insegnante iscritto alla Cgil, è stato rapito dagli alieni il 23 marzo 2002. In data odierna è stato riconsegnato alla moglie che lo attende nel tinello.

– Giovanna, l’ultimo ricordo che ho è che eravamo al Circo Massimo, io, tu, gli altri del sindacato, per protestare contro l’attacco all’articolo 18 sferrato dal governo Berlusconi…

– Non c’è più.

– Berlusconi?

– No, l’articolo 18. Berlusconi c’è ancora, ancora al governo insieme alla Lega.

– E come hanno fatto a cancellare l’articolo 18?! Noi eravamo 3 milioni!

– Non lo hanno cancellato loro, lo abbiamo fatto noi.

-I Ds??

– Nel 2009 ci siamo fusi con i democristiani e siamo diventati il Partito Democratico.

– Come fusi con i democristiani? Non stavano al governo con Berlusconi?

– Ora ci siamo noi.

-Ma non hai detto che ci sta la Lega?

– E pure noi.

– Con la Lega di Bossi?!

– Adesso è di Salvini. Uno che non festeggia il 25 Aprile, come metà dei suoi eletti. Vengono dal Msi, non vogliono ammettere la sconfitta.

– E noi stiamo al governo con Berlusconi e con gli eredi del Msi???

– E con Beppe Grillo.

– Il comico?!

– Ha fondato un partito ma dice che non è un partito. Infatti sono tre. Si chiama Movimento, perché si muove. Prima era al governo con il centrodestra, poi con il centrosinistra, ora con tutti e due.

– Ma se siamo tutti al governo all’opposizione chi ci sta??

– Altri eredi del Msi.

– Che hanno rotto con Berlusconi?

-No, sono ancora alleati. Governano mezza Italia insieme alla Lega.

-E Bertinotti? Almeno lui sta all’opposizione?

-Bertinotti è passato con Cl.

-Comunismo Libertario?

-No, Comunione e Liberazione.

-Ma come è successo che NOI abbiamo cancellato l’articolo 18?

-Si era creato un mercato del lavoro ingiusto, alcuni lavoratori erano garantiti e altri no. Per riequilibrare la situazione, abbiamo tolto le garanzie ai garantiti.

-Ma è come se uno c’ha la gamba destra zoppa e per curarlo gli azzoppano la sinistra! Chi ha avuto quest’idea?

-L’allora segretario del Pd, Matteo Renzi, un democristiano.

-Che altro ha combinato?

-Ha proposto un referendum per abolire il Senato promettendo che se lo avesse perso si sarebbe ritirato dalla politica.

-Lo ha perso?

-Sì, e fa il senatore.

-Che faccia! Almeno lo abbiamo cacciato dal Pd!?

-Se ne è andato lui e ci ha lasciato i renziani.

-E il segretario ora chi è?

-Enrico Letta.

-l nipote di Gianni? Che giustamente sta al governo con Berlusconi.

-E con la Lega. Ti ricordi la Bicamerale di D’Alema? Ora è un open space.

-Ma come fanno destra e sinistra a governare insieme?

-Bocciando le proposte di sinistra e approvando quelle di destra. L’ultima è che vogliono rimettere i voucher. Contratti di lavoro che si comprano dal tabaccaio. Hanno il licenziamento incorporato. Niente contributi, niente ferie… un contratto con cui 400 mila lavoratori hanno guadagnato in media 500 euro.

-AL MESE??

-All’anno

-Altra idea di Berlusconi??

-No, sempre nostra. Poi il solito: spese militari, ponte sullo stretto…

-Ma non c’è un minuto da perdere! Giovanna, chiama i compagni! Dove sono Bersani e gli altri?? Tocca scendere di nuovo in piazza prima che questi aumentino l’età pensionabile!

-Troppo tardi.

-Hanno aumentato l’età pensionabile?? Ma chi, sempre i democristiani?

-No, proprio Bersani, quando era segretario del Pd e sosteneva il governo tecnico insieme a Berlusconi.

-Tecnico?

-Senza colore politico

-E chi lo guidava?

-Mario Monti, il senatore del centrodestra.

-Ma perché Bersani e i compagni si sono fatti convincere a aumentare l’età pensionabile?

-Si era creato un mercato del lavoro ingiusto, dove i giovani non garantiti non trovavano lavoro e i vecchi…

-E per trovar lavoro ai giovani non mandiamo in pensione i vecchi?! Come è andata a finire?

-Abbiamo quasi 6 milioni di persone in povertà assoluta e una famiglia su 10 in povertà relativa, il più alto tasso di disoccupazione giovanile d’Europa e la più alta percentuale di lavoratori poveri.

-Beh, almeno ci siamo liberati di Brunetta.

-No, è al governo.

-Ma porca miseria! Ma come è successo??

-Ce lo ha chiesto l’Europa. Ci ha scritto una lettera: diceva esplicitamente che dovevamo aumentare l’età pensionabile, precarizzare il lavoro, privatizzare e tagliare la spesa pubblica o saremmo finiti nel mirino degli speculatori. Bisogna uscire dalla crisi, l’Italia era sotto l’attacco delle banche d’affari, della Goldman Sachs. E allora il presidente della Repubblica ha dato l’incarico a Monti, banchiere della Goldman Sachs. Ha pensato: proviamo con l’omeopatia.

-Un altro democristiano, immagino.

-No, Giorgio Napolitano.

-Io torno dagli alieni.

-Non fare così.

-Ma la lettera chi l’ha scritta?

-Mario Draghi, il presidente della Bce.

-Ora è in galera?

-È il presidente del Consiglio.

-Io torno dagli alieni. Io là fuori a fare questa figura di merda non ci vado. Con che faccia esco di casa e spiego ai giovani che per colpa nostra ci siamo ridotti così?

* da Il Fatto Quotidiano



23 Agosto 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO