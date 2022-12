Meloni premia chi sta sdraiato sul divano

Dopo aver favorito i professionisti con la FlatTax che cala al 15% le tasse ai professionisti, Meloni cala la tassazioni sulle rendite finanziarie che passano dal 26% al 14%.

Chi investe in borsa come Berlusconi pagherà solo il 14% di tasse mentre un operaio o gli infermieri che buttano il sangue in fabbrica o contro il covid continueranno a pagare più del doppio di tasse, oltre il 30% come aliquota marginale!

Mi permetto di far notare, che oltre a diminuire il gettito per sanità, sicurezza e istruzione, le rendite finanziarie si incassano esattamente stando “distesi sul divano”.

Insomma, se sei ricco il governo Meloni ti premia se guadagni stando sul divano.

Se sei povero ti taglia il reddito di cittadinanza con la scusa che chi non trova lavoro, quando è fortunato e non dorme sotto i ponti, può riposare su un divano.

