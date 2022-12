Si salvi chi pos

Niente da fare: Bruxelles non lo permette, dunque via la norma indulgente sui pagamenti elettronici entro la soglia dei 60 euro. La penosa trattativa è naufragata in un mare di chiacchiere.

Sarà un emendamento che emenderà la vergogna di aver perso tempo a insistere sulle inutili promesse della campagna elettorale.

A Bruxelles saranno pure falchi, ma a Roma non si può continuare a raccontare la favola del tordo.

18 Dicembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO