Non c’è ingiustizia senza Bonino

Emma Bonino si è dimessa dalla Ong “Non c’è pace senza giustizia” da lei stessa creata con uno striminzito comunicato in cui nega di aver da anni un ruolo attivo nell’organizzazione.

Peccato per lei, e per i suoi estimatori, che la pagina dell’Ong non è stata ancora aggiornata, forse per fargli uno sgarbo o perché in quegli uffici non hanno ancora elaborato il lutto.

Vi consiglio di farci una visita http://www.npwj.org/ e di salvare la pagina di ingresso a futura memoria.

Il basso campeggia ancora la sua faccia accanto a una “marchetta” pubblicitaria.

Nel Team di NPSG è al primo posto come “Fondatore e mecenate“.

C’è dentro fino al collo.

