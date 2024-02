Codacons e Lercio

Il Codacons ha chiesto a Lercio (sito satirico di notizie false) di smentire una notizia falsa.

Le prossime denunce.

Contro 1984 di Orwell per falso storico. Quell’anno è andato diversamente.

Contro Batman per invenzione di posti in cui i soci del Codacons tentano di prenotare alberghi. Gotham City non esiste.

Contro i soldi del Monopoly e le monete di cioccolata. I soci del Codacons hanno avuto sgradevoli esperienze quando hanno tentato di fare acquisti.

Contro Babbo Natale. I soci del Codacons inviano letterine in Lapponia da anni, ma la Porsche non è mai arrivata.

Contro gli arcobaleni. Quando ti avvicini loro si allontanano. Cos’hanno da nascondere?

Contro il Cacao Meravigliao. Un socio del Codacons ha ordinato un’ingente fornitura di questo prodotto più di trent’anni fa e sta ancora aspettando la consegna.

Contro il Molise per pubblicità ingannevole. Non è vero che non esiste. Un socio del Codacons pensava di essere arrivato in Puglia. E invece si trovava a Campobasso.

Contro un prestigiatore svizzero che si esibiva in un locale notturno. Un socio del Codacons ha scoperto che quando seghi le persone in due parti poi non si possono ricomporre.

Invece, per quanto riguarda la Bibbia, non è stata ravvisata alcuna irregolarità. Tutti i fatti raccontati nelle Sacre Scritture hanno ottenuto il bollino di autenticità del Codacons.

