Asini al comando

Il ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l’emissione di fino a 6,5 miliardi di euro di BTP 3 Anni e 7 Anni. I titoli vanno in asta giovedì 12 settembre 2024.

Non serve un premio Nobel dell’economia per capire – visto che la Bce, nella sua riunione in quello stesso giorno, abbasserà quasi di sicuro il tasso di interesse base – che se l’asta fosse stata fissata per il il giorno dopo (il 13) avremmo risparmiato qualcosina in termini di “servizio del debito” e dunque anche di tagli alla spesa pubblica.

Basta una massaia abituata a far la spesa, appunto...

