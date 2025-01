Se per non estradare il cittadino iraniano negli Usa, in modo da poter fare lo scambio che riporti a casa la cittadina italiana detenuta in Iran, bisogna andare a baciare la pantofola al nuovo imperatore… vuol dire che da alleati siamo stati degradati a vassalli.

da Beh, Buona Giornata



