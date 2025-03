Un tempo la guerra era la continuazione della politica, oggi è la disfatta della credibilità della Ue.

Mentre le anime belle di una classe politica – senza più neanche la minima capacità di capire in che mondo ci stanno ficcando – si preparano a “Una piazza per l’Europa”, Ursula von der Leyen dice, senza pudore: “Dobbiamo urgentemente riarmare l’Europa. E per questo presenteremo un piano completo per il riarmo dell’Europa”.

A parte che è quello che vuole esattamente Trump, perché così vende un sacco di armi Made in Usa, e riesce ad aumentare la bolletta NATO, che razza di futuro avrà l’Europa fin tanto che sarà guidata da mediocri vassalli dei nuovi imperialismi?

È sul riarmo che si gioca l’orgoglio europeista? È per questo che Michele Serra chiama la piazza?

Mentre la liberal-sinistra de noantri subisce l’’effetto Serra’, altro che “una piazza per l’Europa” ci vorrebbe.

Qui abbiamo a che fare con pazzi furiosi, psicopatici guerrafondai, come von der Leyen, “una pazza per l’Europa”, che nessuno sembra aver la minima intenzione di contraddire.

* da Beh, Buona Giornata

