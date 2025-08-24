Due cazzari a contatto

Dunque, la situazione è questa, capite? È un po’ come quando ti ritrovi in mezzo a una strada e da una parte c’è un’auto che va contromano e dall’altra c’è un autobus che non si ferma alle fermate. Da che parte ti butti?

Da una parte c’è Macron, che è un po’ come un personaggio di un film di Truffaut, tutto sofisticato e con quell’aria di chi sa leggere il greco antico, ma poi parla e dice castronerie. Come quella di mandare giovani a farsi sparare in Ucraina, un’idea che, se non sbaglio, si classifica nella categoria delle “cazzate cosmiche”. Non è un’opzione, è un’assurdità.

Dall’altra parte, c’è Salvini, che per una volta dice la cosa giusta, quella che anche la mia ansia più profonda approva: “nessun soldato in Ucraina, attaccati al tram e vacci tu“, riferito a Macron che si arrabbia e chiama l’ambasciatore italiano. È un momento di lucidità, quasi un’anomalia statistica.

Però, ecco il punto, questo stesso Salvini, che si prende un merito su un punto fondamentale, si comporta anche da ministro e vicepremier con un’attitudine da “mojito e linguacce”, da eterno vacanziere che fa le sue solite, irresponsabili cazzate.

E quindi mi ritrovo in questo paradosso: l’uomo che dice una cazzata pericolosissima (Macron) si alza in piedi per rimproverare l’uomo che fa cazzate regolarmente (Salvini). E quest’ultimo, per una volta che dice una cosa sensata, viene attaccato da chi ha detto la cosa più insensata di tutte.

Che dire? La realtà è una sceneggiatura che neanche un nevrotico come me si sognerebbe di scrivere.

* da Facebook

