I tre porcellini

di Ipazia

Commentando il grandioso ruolo strategico svolto dai leader dei tre principali paesi europei – Macron, Merz, Starmer – il terribile Putin li ha chiamati “i tre porcellini di Biden”.

Un qualsiasi bambino di qualche anno fa – ora adulto o addirittura anziano – avrebbe riconosciuto uno dei cartoon più famosi di Walt Disney.

I media italiani traducono invece “maiali”, che effettivamente ha ben altro significato metaforico.

O non sono mai stati bambini, oppure si sono riconosciuti nella traduzione malevola…

