Commentando il grandioso ruolo strategico svolto dai leader dei tre principali paesi europei – Macron, Merz, Starmer – il terribile Putin li ha chiamati “i tre porcellini di Biden”.
Un qualsiasi bambino di qualche anno fa – ora adulto o addirittura anziano – avrebbe riconosciuto uno dei cartoon più famosi di Walt Disney.
I media italiani traducono invece “maiali”, che effettivamente ha ben altro significato metaforico.
O non sono mai stati bambini, oppure si sono riconosciuti nella traduzione malevola…
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa