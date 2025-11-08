L’orrore è il capitalismo

1000 miliardi di dollari ad una sola persona non sono solo uno sproposito, sono un orrore.

Il premio di tale cifra elargito degli azionisti di Tesla a Elon Musk è superiore al prodotto interno lordo della maggioranza degli stati, è più di quanto possiedono assieme i tre miliardi di persone più povere del pianeta. Può una persona valere come tre miliardi di suoi simili? No, a meno che non si accetti che la società sia dominata da una razza superiore a tutto il resto dell’umanità.

Nemmeno all’epoca dei faraoni c’erano diseguaglianze come quelle di oggi, solo il razzismo può giustificarle, ma la cosa più grave è che ci vogliono abituare a tutto questo. Come il genocidio in Palestina è stato normalizzato e assimilato dal nostro sistema politico e mediatico, così i 1000 miliardi a Musk sono un orrore economico su cui diffondere assuefazione, magari attraverso “il merito”.

No, nessuno merita 1000 miliardi. No, non dobbiamo piegarci a questa mostruosa normalità, dobbiamo ribellarci al capitalismo fonte di ogni orrore.

Nel futuro Musk, Bezos e gli altri super ladri di ricchezza, saranno ricordati tra i colpevoli di uno dei periodi più bui della storia umana, periodo che alla fine il socialismo ha superato.

