Pare che Donald Trump sia stato incastrato da una serie di e-mail scritte da Epstein, il famigerato trafficante di giovani donne da smerciare a riccastri ossessionati dal sesso spinto.

In particolare, Trump sarebbe stato visto appartarsi con una fanciulla di cui si è spesso fatto il nome in questa avvilente vicenda maschilista. Per dirla tutta, ‘sta volta Trump c’è dentro fino al collo, i tentativi di sottrarsi alle sue responsabilità sono olgettivamente senza speranza.

* Da Beh, Buona Giornata

