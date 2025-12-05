Il “monito” serve

Cinquemila operai incazzati in piazza a Genova, un “trattore” si porta via la blindatura della polizia, volano lacrimogeni (anche quelli proibiti). Tutte le tv se ne occupano, i video sono tanti e parlano da soli…

Come danno la notizia i giornali mainstream?

La Repubblica – editore Elkann – esibisce un “boxino” anonimo di forse 8 righe in fondo a pag. 36, ben nascosto dalla maxi-pubblicità.

Il Corriere della Sera – editore Cairo, come La7 – fa poco di più, con una “spalla” a pag. 17, in cui parla di “tensioni” non meglio specificate.

La Stampa – sempre di Elkann, ma di recente “visitata” da attivisti un po’ critici – spara invece il titolo “Rivolta operaia” su sei colonne in apertura di pag. 13. Si risparmia il “richiamo” in prima, è vero, ma coglie la novità e “la dà alta”.

Vien da pensare che “il monito” sia stato efficace e che “i fatti”, adesso, entrino meglio sotto il cono di luce de La Büsiarda…

