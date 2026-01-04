Una rapina a mano armata dei giacimenti di petrolio con tanto di sequestro di persona del capo del governo e di sua moglie è stato definito “intervento legittimo”.
Forse il Capo dello Stato avrebbe dovuto scegliere meglio il destinatario dell’aggettivo “ripugnante“, usato durante il suo messaggio di fine anno.
Basterebbe affacciarsi più spesso dal colle più alto per guardare verso Palazzo Chigi.
* da Beh, Buona Giornata
