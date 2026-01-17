Menu

Sinistra Nato

di Andrea Zhok *

“Su dai, facciamo anche noi una manifestazione per i diritti del martoriato popolo iraniano, oppresso dagli oscurantisti!”

“Quanto hai ragione! E poi domenica tutti in corteo per liberare l’oppresso popolo venezuelano dai populisti!”

“Fatta. E lunedì sotto i portici con gli striscioni per il sofferente popolo nordcoreano, incatenato dalla dittatura!”

“Non mancherò, ma ricordati martedì tutti in piazza per manifestare per il Tibet e gli Uiguri, piegati sotto il tallone comunista!”

“Certo, Hasta la Victoria Nuland siempre! Ma non ti dimenticare, mercoledì il flash mob per chiedere l’abbattimento del tiranno Putin!”

“Ci sarò. E giovedì, niente?”

“No, giovedì c’è la fila alla Caritas per i pacchi di pasta, mi tieni il posto come al solito?”

“Senz’altro.

Ringraziamo ogni giorno il cielo di vivere in un paese libero, protetto dagli americani!”

* da Facebook

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa
Argomenti:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *