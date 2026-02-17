Pillole tossiche dal Corriere

Il Corriere è tanto caricatevole… Consapevole di darci ogni giorno notizie un tantino manipolate, altamente tossiche, vorrebbe sinceramente elevare la conoscenza di tutti noi.
Così ha appaltato delle “pillole di filosofia” ad una serie di divulgatori di cui non so dire la qualità (la filosofia ridotta in pillole è un ossimoro indigesto, tipo “approfondire superficialmente”, da cui mi tengo lontana).
So però che la cultura dei suoi redattori è parecchio claudicante, al punto di non saper distinguere tra tedesco e italiano maccheronizzato.
C’è poco da fare… a forza di manipolare, anche le pillole diventano tossiche…
