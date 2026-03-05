Menu

Quattro settimane e…

di Bertolt Brecht

 

Il Fuhrer vi dirà: la guerra durerà quattro settimane

Quando verrà l’autunno sarete di ritorno.

Ma verrà l’autunno e se ne andrà

E molte volte tornerà e se ne andrà,

E voi

Non sarete di ritorno.

L’imbianchino vi dirà: le macchine

Provvederanno per noi.

Pochissimi

Dovranno morire.

Ma voi

Morirete a centinaia di migliaia,

Tanti

Quanti morire non se n’è mai veduti.

Quando sentirò dire che siete al capo Nord

E in India e nel Transvaal,

Saprò soltanto

Dove bisognerà cercare le vostre tombe. 

