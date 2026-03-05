Quattro settimane e…

Il Fuhrer vi dirà: la guerra durerà quattro settimane
Quando verrà l’autunno sarete di ritorno.
Ma verrà l’autunno e se ne andrà
E molte volte tornerà e se ne andrà,
E voi
Non sarete di ritorno.
L’imbianchino vi dirà: le macchine
Provvederanno per noi.
Pochissimi
Dovranno morire.
Ma voi
Morirete a centinaia di migliaia,
Tanti
Quanti morire non se n’è mai veduti.
Quando sentirò dire che siete al capo Nord
E in India e nel Transvaal,
Saprò soltanto
Dove bisognerà cercare le vostre tombe.
