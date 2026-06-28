“Vogliamo la pace o il condizionatore accesso?” disse agli italiani-europei Mario Draghi il 6 aprile di quattro anni fa.

L’alternativa surreale di queste parole indicava la “necessità” europea di far guerra alla Russia – attraverso l’Ucraina, per carità – che fin lì aveva rifornito il Vecchio Continente di gas e petrolio a buon mercato.

Insomma, rinunciamo all’uso dei condizionatori per vincere e ristabilire una “pace giusta”, sconfiggendo Mosca.

Il tempo passa, la guerra è praticamente persa, il gas Usa – quello che compriamo ora – costa almeno quattro volte di più. Quello qatariota non arriva perché c’è stata un’altra guerra, senza subappaltarla.

Il caldo morde feroce e i condizionatori consumano molta energia, le centrali elettriche rischiano di andare in blackout. Sembra giusto ridurne l’uso nei limiti del possibile.

Scegliere come farlo è decisivo. Meno ore di condizionatore per tutti? Oppure niente condizionatore per chi sta sotto e tutto come prima per chi sta in alto?

L’Unione Europea (clic sulla foto) è stata chiarissima, quasi didascalica. “Gli impiegati possono pure morì….”

28 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO