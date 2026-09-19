La remigrazione spiegata a scuola

Una prof all’ultimo anno di insegnamento, nostalgica di Almirante e pure no-vax, viene accoltellata in classe da un tredicenne italianissimo e di normale famiglia.

E salvata da un altro ragazzo, emigrato dal Congo e che vive da orfano in una casa-famiglia.

Lei è anche a favore della “remigrazione” e, da buona insegnante, ha voluto spiegarcene il vero significato: lasciateci marcire tra di noi, ormai ci siamo quasi.

19 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO