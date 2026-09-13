Divertirsi coi Naza

Dice il tecnico video che guardava Gaza dall’alto, teleguidando un drone: “C’era questa fiumana di persone, e ogni tanto qualcuno usciva dallo spazio prestabilito dove potevano camminare, e i nostri cecchini avevano l’ordine di abbatterli, chiunque fossero, anche bambini. Ne avranno ammazzati a decine”.

E tu cosa provavi a vedere queste cose?

“Beh, era divertente. Sembrava un videogioco. Era incredibilmente divertente”.

Eichman, interrogato a Gerusalemme, cercava almeno di apparire un “normale burocrate”, senza entusiasmo…

13 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO