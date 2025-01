Internazionale Antifascista, il programma

Nell’ambito del Festival Mondiale dell’Internazionale Antifascista, tenutosi nella città di Caracas il 9, 10 e 11 gennaio 2025, più di 2.000 leader di movimenti sociali, partiti politici, organizzazioni culturali e popolari, intellettuali, popoli indigeni, giovani, studenti, lavoratori, donne, parlamentari, comunicatori e personalità, provenienti da 125 paesi, hanno espresso il loro fermo riconoscimento e sostegno al Presidente Costituzionale della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolás Maduro Morales, lavoratori, donne, parlamentari, comunicatori e personalità di 125 Paesi hanno espresso il loro fermo riconoscimento e sostegno al Presidente costituzionale della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolás Maduro Moros, in occasione del suo giuramento come leader legittimo per il periodo 2025-2031.

In questo contesto, da parte dell’Internazionale Antifascista, per quest’anno concordiamo di:

* Continuare ad avanzare nell’organizzazione e nel consolidamento dei capitoli dell’Internazionale Antifascista nei Paesi, nelle regioni e nei continenti per articolare le lotte contro il fascismo dai territori verso una piattaforma di lotta globale.

* Lancio del “Think Tank dell’Internazionale Antifascista” chiamato Forum di Caracas, che prepareremo per convocare nella prima metà del 2025 un Grande Incontro Mondiale dei Think Tank del Sud Globale.

* Lancio del “Semilleros del Nuevo Mundo”, campo di formazione del Nuovo Mondo”, un’iniziativa della Scuola Mondiale, approvata durante l’incontro dei Giovani Antifascisti.

* Incontro dei Giovani Antifascisti. Questo programma mira a formare giovani leader impegnati nella costruzione di un nuovo mondo.

* Incontro internazionale delle scuole di formazione politica del Sud globale.

* Lancio dell’Internazionale femminista antifascista.

* Commemorare l’80° anniversario della sconfitta del nazismo come opportunità per riaffermare la lotta per la giustizia e l’autodeterminazione.

Commemorare l’80° anniversario della sconfitta del nazismo come un’opportunità per riaffermare la lotta per la giustizia e l’autodeterminazione.

* Organizzare il Congresso mondiale antifascista dei popoli indigeni.

* Convocare per l’anno 2025 l’Incontro mondiale dei giuristi contro il fascismo, al fine di stabilire strategie giuridiche per affrontare il fascismo e le sue espressioni simili.

Sconfiggeremo il fascismo una volta per tutte.

Internazionale Antifascista

13 Gennaio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO