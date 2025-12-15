Accademia ed enti di ricerca contro la trasformazione della definizione di antisemitismo dell’IHRA in legge

Per aderire: https://forms.gle/xW2BNTR8EW14s97c7
L’adesione è aperta a individui, organizzazioni e associazioni accademiche e scientifiche
Noi studiosi, studiose e docenti italiane di diverse discipline, lavoratrici e lavoratori afferenti a istituzioni accademiche ed enti di ricerca italiani e non, esprimiamo grande preoccupazione per i diversi disegni di legge che mirano a introdurre in Italia la definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA, ovvero l’International Holocaust Remembrance Alliance.
Nonostante si richiamino alla lotta contro l’antisemitismo, questi progetti di legge lo banalizzano e lo equiparano all’espressione di opinioni critiche verso le politiche di occupazione dello stato israeliano. Tali politiche sono state riconosciute come illegali e di discriminazione razziale dalla Advisory Opinion della Corte Internazionale di Giustizia nel luglio del 2024, e come forme di apartheid dalle più importanti organizzazioni palestinesi, israeliane e internazionali che lavorano in difesa dei diritti umani.
Come dimostrato dalle stesse organizzazioni e da molteplici rapporti delle Nazioni Unite, le politiche implementate dallo Stato di Israele hanno subito negli ultimi due anni una accelerazione e si sono tradotte in forme di violenza genocidiaria contro il popolo palestinese.
Inoltre, i progetti di legge italiani, aderendo alla definizione dell’IHRA, oltre a trasformare la critica al razzismo di stato in antisemitismo, avrebbero come conseguenza che la vasta letteratura prodotta in molteplici campi del sapere e discipline in cui si analizzano le politiche israeliane come politiche coloniali, possa essere considerata come discriminatoria.
Questo equivarrebbe a negare che per decenni Israele ha continuato a costruire colonie illegali attraverso l’espulsione forzata della popolazione palestinese. Gli eventi storici e quelli in corso a Gaza, in Cisgiordania e nei territori controllati da Israele, mostrano come la distruzione, il trasferimento forzato e la segregazione della popolazione palestinese attraverso la creazione di un regime di apartheid costituiscano la matrice operativa alla base delle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale.
Impedire di utilizzare queste lenti di lettura e il sapere critico che hanno prodotto sulla questione palestinese risulterebbe in un impoverimento gravissimo della comprensione della storia e della politica contemporanee, trasformando la Palestina e lo studio delle violenze di stato messe in atto da Israele in un tabu – una sorta di eccezione palestinese alla produzione di sapere critico.
Inoltre i disegni di legge presentati in Parlamento costituiscono una gravissima limitazione della libertà accademica, soprattutto per quello che riguarda la storia e le scienze sociali, e perfezionano uno spostamento di significato che nulla fa per combattere un fenomeno aberrante come il razzismo antisemita.
Infatti, l’applicazione della definizione dell’IHRA otterrebbe il solo risultato di mettere a tacere attivisti, attiviste, studiosi e studiose interessate ad avanzare conoscenza e strumenti critici utili ad analizzare la storia degli stati per poter rendere le società umane più democratiche e consapevoli.
Invece, i ddl, nella loro presunta lotta contro l’antisemitismo attraverso l’adesione all’IHRA, finiscono per riprodurre proprio discorsi antisemiti. Del resto, l’idea stessa che esista una corrispondenza totalizzante tra ebrei, adesione al sionismo e sostegno a Israele è errata e pericolosa, poiché essenzializza l’ebraismo trasformandolo in sostegno allo stato israeliano. Numerosi studi insistono sulla necessaria distinzione tra antisionismo – espresso anche da gruppi e individui ebrei in tutto il mondo – e antisemitismo.
La definizione di antisemitismo dell’IHRA rappresenta un pericolo enorme per la nostra libertà accademica e di insegnamento. Essa criminalizza l’insegnamento e la ricerca sulle forme di discriminazione e razzismo contro la popolazione palestinese, e di occupazione e colonialismo della terra palestinese.
Infatti, l’IHRA viene promossa con forza e con enormi sforzi diplomatici da parte di Israele, che la usa come strumento di protezione delle gravi violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani che commette. Non è affatto una coincidenza che gli sforzi per la trasformazione dell’IHRA in strumento sanzionatorio per legge coincidano con gli sforzi diplomatici di molteplici ministeri israeliani a favore dell’uso della definizione in questa direzione. E non è affatto una coincidenza che questi sforzi avvengano in concomitanza con l’assunzione della presidenza dell’IHRA da parte di Israele.
È chiara ed evidente la volontà di mettere a tacere, attraverso persino il diritto penale, voci e saperi critici in molteplici campi di studio e negli spazi universitari, che hanno costituito uno dei fulcri del dissenso contro la distruzione della popolazione di Gaza e le complicità del nostro governo con i crimini israeliani.
Come studiose e studiosi chiediamo che vengano ritirati tutti i ddl che adottano la definizione di antisemitismo dell’IHRA trasformandola in legge e strumento di definizione di cosa costituisce antisemitismo negli spazi di produzione e circolazione del sapere. Chiediamo anche che il governo italiano revochi l’adozione della definizione IHRA attuata dall’Italia nel 2020, in violazione della nostra Costituzione.
Prime firme:
1. Algostino Alessandra Professoressa ordinaria, Università di Torino
2. Azzariti Gaetano Professore ordinario, Università di Roma La Sapienza
3. Basosi Duccio Professore associato, Università Ca’ Foscari Venezia
4. Bazzoni Alberica Ricercatrice, Università per Stranieri di Siena
5. Beneduce Roberto Professore ordinario, Università di Torino
6. Biancani Francesca Professoressa associata, Università di Bologna
7. Borrillo Sara Professoressa associata, Università di Napoli L’Orientale
8. Busso Sandro Professore associato, Università di Torino
9. Daniele Luigi Professore associato, Università del Molise
10. Della Porta Donatella Professoressa ordinaria, Scuola Normale Superiore
11. Di Peri Rosita Professoressa associata, Università di Torino
12. Diani Mario Professore ordinario, Università di Trento
13. Frisina Annalisa Professoressa associata, Università di Padova
14. Frulli Micaela Professoressa ordinaria, Università di Firenze
15. Galantucci Luca Ricercatore, Istituto per le Applicazioni del Calcolo (IAC-CNR)
16. Gargiulo Enrico Professore associato, Università di Torino
17. Giunchi Elisa Professoressa ordinaria, Università degli Studi di Milano
18. Graziano Paolo Professore ordinario, Università di Padova
19. Guazzone Laura Professoressa associata, Università di Roma La Sapienza
20. Helm Francesca Professoressa associata, Università di Padova
21. Jessoula Matteo Professore ordinario, Università degli Studi di Milano
22. Lancione Michele Professore ordinario, Politecnico di Torino
23. Marcenò Serena Professoressa ordinaria, Università di Palermo
24. Marchetti Sabrina Professoressa associata, Università Ca’ Foscari Venezia
25. Meloni Chantal Professoressa associata, Università degli Studi di Milano
26. Mezzadra Sandro Professore ordinario, Università di Bologna
27. Monaco Arturo Assegnista, Università di Roma La Sapienza
28. Nocera Lea Professoressa associata, Università di Napoli L’Orientale
29. Pagano Carla Ricercatrice, Università di Napoli L’Orientale
30. Peroni Caterina Ricercatrice, CNR IRPPS
31. Perugini Nicola Professore associato, Università di Edimburgo
32. Pezzani Lorenzo Professore associato, Università di Bologna
33. Pioppi Daniela Professoressa associata, Università di Napoli L’Orientale
34. Rivetti Paola Professoressa associata, Dublin City University
35. Salih Ruba Professoressa ordinaria, Università di Bologna
36. Serughetti Giorgia Professoressa associata, Università di Milano-Bicocca
37. Sibilio Simone Professore associato, Università Ca’ Foscari Venezia
38. Surian Alessio Professore associato, Università di Padova
39. Taliani Simona Professoressa associata, Università di Napoli L’Orientale
40. Tufaro Rossana Assegnista, Università di Roma La Sapienza
Firme:
41. Abbatecola Emanuela Prof.ssa Associata Università di Genova
42. Abdelrahman Moaz Allievo Perfezionando (PhD) – Scuola Normale Superiore
43. Abelli Luca Dottorando, Università di Trento
44. Abulebda Abdalhadi Dottorando di ricerca, Università Politecnica delle Marche
45. Acconcia Giuseppe Docente, Università di Milano
46. Achilli Luigi Professore associato; Scuola Superiore Sant’Anna
47. Adami Angela Post-doc Scuola Normale Superiore
48. Adamo Antonino I Tecnologo – CNR
49. Adduci Matilde Ricercatrice, Università di Torino
50. Aiello Emiliano Tab Università di Roma Tre
51. Aiello Giulia Professoressa a contratto e tutor didattico Università di Bologna
52. Alba L’Astorina Ricercatrice, Cnr – Irea Milano
53. Albanese Rocco Alessio professore associato, Università del Piemonte Orientale
54. Albarella Umberto Prof di Zooarcheologia, Universita’ di Sheffield (Regno Unito)
55. Alemagna Cecilia Accademia Belle Arti di Bari
56. Alessandro Somma Professore ordinario, Sapienza università di Roma
57. Alhamdoosh Fatemah Dottoranda, Università di Firenze
58. Alietti Alfredo Professore associato, Università di Ferrara
59. Altin Roberta prof. ordinaria Università di Trieste
60. Alunni Lorenzo Ricercatore, Università degli Studi di Milano-Bicocca
61. Amato Massimo Professore associato università Bocconi
62. Amato Fabio Università degli studi di Napoli L’Orientale
63. Ambrosio Sara Università di Milano
64. Amendola Giso Professore ordinario, Università di Salerno
65. Ammar Marco Ricercatore (Università degli Studi di Genova)
66. Anderlini Jacopo Assegnista di ricerca, Università di Parma
67. Andreozzi Daniele Professore associato, Trieste
68. Andronico Daniele Ricercatore INGV
69. Angella Daniele Professore, Università di Firenze
70. Angelucci Alba Ricercatrice Università del Piemonte Orientale
71. Angiolillo Alessandro Studente Magistrale Università Ca’ Foscari / Université Paris Cité
72. Annoni Alessandra Professoressa ordinaria, Università di Ferrara
73. Antenucci Ilia Assistant Professor, GSSI
74. Antinori Maria Elena Innovations for Sustainable Agriculture R&D srl (spin off Università
Cattolica del Sacro Cuore)
75. Antonelli Marco Assegnista di ricerca – Scuola Normale Superiore
76. Antonucci Davor Professore Associato Sapienza Università di Roma
77. Arena Massimo Insegnante IIS Cine-tv Roberto Rossellini
78. Arianna Mainardi Ricercatrice, Università di Bergamo
79. Ariano Carlotta Dottoranda – Università di Torino
81. Armaleo Daniele Professore Emerito presso la Duke University
82. Arrobbio Osman Ricercatore Università di Parma
83. Aru Silvia Professoressa associata, Università di Torino
84. Asoni Ettore Assegnista di ricerca, Politecnico di Torino
85. Astorri Giacomo Dottorando, Università di Bologna
86. Attardi Giuseppe Professore a riposo, Università di Pisa
87. Attili Giovanni Professore Associato in Urbanistica, La Sapienza
88. Atzeni Cinzia Assegnista di ricerca Università degli studi di Cagliari
89. Atzori Claudio Tecnologo, CNR
90. Augenti Andrea Professore – Università di Bologna
91. Aureliani Thomas Assegnista, Università degli studi di Milano
92. Aurora Donzelli Professore Associato Università di Bologna
93. Avallone Gennaro Professore associato, Università degli Studi di Salerno
94. Avino Maria Elena Ines Prof. Associato Università degli Studi di Napoli L’Orientale
95. Azzarito Antonio Referente ICT DAStU – Politecnico di Milano
96. Baccini Alberto Professore ordinario Università degli studi di Siena
97. Baccolini Raffaella Prof. Ordinaria, Università di Bologna, Forlì
98. Bagni Silvia Professoressa associata, Università di Bologna
99. Baldaro Edoardo Professore associato, Università di Palermo
100. Baldassari Sara Ricercatrice, Università di Genova
101. Barba Luisa Ricercatrice CNR – IC
102. Barbaro Ada Professoressa associata, Sapienza Università di Roma
103. Barchielli Alberto Professore (in pensione), Politecnico di Milano
104. Bardascino Francesca Medico specializzando Università di Salerno
105. Barge Alessandro Professore Associato Università di Torino
106. Bargigli Leonardo Professore Associato, Università di Firenze
107. Barlozzari Beatrice Ricercatrice, Università di Perugia
108. Barnaba Martina Assegnista di ricerca, Sapienza Università di Roma
109. Barone Pierangelo Professore ordinario – Università di Milano Bicocca
110. Barone Serena Borsista, Dipartimento di Fisica e Astronomia, UniFi
111. Barrocu Antonio Tecnico della ricerca – Università degli Studi di Torino
112. Barsi Filippo Dottorando Scuola Normale Superiore
113. Basile Giada Professoressa associata, Sapienza Università di Roma
114. Bassi Federico Professore Associato, Università di Lille
115. Bassoli Matteo Professore Associato di Scienza Politica, Università degli studi di Padova
116. Bastianoni Simone Professore Ordinario, Università di Siena
117. Battaglini Pietro Dottorando, DIST Politecnico di Torino
118. Battista Ludovica Dottoranda, DiArc (Dipartimento di Architettura) – Università degli Studi
di Napoli Federico II
119. Battistelli Francesca Tecnologa CNR
120. Bavaro Vincenzo Professore associato Università L’Orientale Napoli
121. Belelli Sara RTDa, Università degli Studi della Tuscia
122. Bellassai Alessandro Ricercatore confermato – Università di Bologna
123. Belotti Francesca RTD-B, Università degli Studi dell’Aquila
124. Benassi Giorgia Dottoranda, Scuola Normale Superiore
125. Beneduce Pasquale Professore ordinario di Storia delle istituzioni Politiche università di
Cassino
126. Bergamaschi Maurizio Università di Bologna
127. Bergamaschi Nicola Assegnista di ricerca Università di Parma
128. Bergesio Noemi Borsista di ricerca, CNR ISSiRFA
129. Berlanda Tomà Professore ordinario, Politecnico di Torino
130. Berlier Gloria Professoressa Ordinaria, Università di Torino
131. Bernardi Claudia Professoressa associata, Università di Perugia
132. Bertagnini Antonella Associato di ricerca INGV PISA
133. Bertani Marco Assegnista, UniMoRe
134. Bertoletti Camilla Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Udine
135. Bertoli Fabrizio Già Direttore di Biblioteca. Università di Verona
136. Bettega Simone RTDA Università di Torino
137. Bettuzzi Matteo Tecnico – Università di Bologna
138. Bhattacharya Arnab PhD Student, Gran Sasso Science Institute
139. Biagi Francesco Universidade de Lisboa
140. Biagini Erika Assistant Professor in Security Studies, Dublin City University
141. Biale Enrico Professore associato, Università del Piemonte Orientale
142. Bianchi Francesca Professoressa ordinaria Università di Siena
143. Bianco Andrea ISPRA
144. Bianco Bruna Dottoranda, Scuola Normale Superiore di Pisa
145. Bianco Francesca INGV
146. Bignante Elisa professoressa associata, Università di Torino
147. Björkman Lisa Associate Professor of Urban and Public Affairs, University of Louisville
148. Boccaletti Silvy Assegnista di ricerca, Università di Pisa
149. Bocchinfuso Gianfranco Prof. Associato Università degli Studi di Roma Tor Vergata
150. Bologna Orlando Personale TABS – Università di Genova
151. Bompani Barbara Prof.ssa Associata, Universita’ di Parma
152. Bonacina Francesco ricercatore RTDA, Università Bocconi
153. Bonanno Laura Dottoranda – Università di Torino
154. Bonanno Letizia Postdoctoral researcher – Univie
155. Bonazzi Alessandra Professoressa ordinaria, Università di Bologna
156. Boni Stefano Professore Associato, Università Modena
157. Bonini Tiziano Professore associato, Università di Siena
158. Bonino Guido Professore associato, Università di Torino
159. Bonsi Claudia Professore associato – Università di Milano-Bicocca
160. Bordignon Simone Tecnico della Ricerca – Università degli Studi di Torino
161. Bordoni Paola Prima Tecnologa – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
162. Borgani Stefano Professore ordinario, Università di Trieste
163. Borgo Stefano ISTC-CNR
164. Borgognoni Eugenio Dottorando, Università degli studi di Siena
165. Bori Caterina Università di Bologna, Dipartimento di Storia
166. Borioni Paolo Professore associato Coris Sapienza
167. Borrello Maria Professoressa associata, dipartimento di Giurisprudenza Università di Torino
168. Bortolotti Nicola Ricercatore postdoc, Jagiellonian University
169. Boselli Vladimiro Assegnista Precario, CNR-IREA
170. Bottalico Andrea Ricercatore università di Napoli Federico II
171. Botti Caterina Professoressa ordinaria, Sapienza Università di Roma
172. Botticelli Simone PhD candidate, Università di Roma Tor Vergata
173. Bourlessas Panagiotis RTDa, Università di Firenze
174. Bracci Fabio Ricercatore Iris
175. Braga Emanuele Università Bicocca di Milano
176. Bragaglia Angela Ricercatrice II livello, INAF-OAS Bologna
177. Braida Nicole Assegnista, Università di Torino
178. Brancaccio Adriana Professore Associato Università della Campania L. Vanvitelli
179. Brasini Sergio Professore ordinario Università di Bologna
180. Brattico Elvira Professore Ordinario, Università degli studi di Bari Aldo Moro
181. Brattoli Bartolomeo Capo Ufficio Stampa – Area Science Park
182. Brazzoduro Andrea Professore Associato, Università di Napoli L’Orientale
183. Brocco Sebastian PhD student, Università degli Studi di Milano
184. Brondi Carlo Ricercatore CNR STIIMA
185. Bruni Silvia Professoressa associata, Università di Bologna
186. Bruno Federico Assegnista di ricerca, Università degli studi di Milano
187. Brunori Gianluca Docente, università di Pisa
188. Brusca Lorenzo ricercatore INGV
189. Bruschi Piero PA università di Firenze
190. Buccafusca Sara Giulia Associata junior, Agency for Peacebuilding
191. Buccigrossi Fabrizio Univ. di Napoli “Federico II”
192. Buchetti Andrea Docente a contratto, Università di Padova
193. Budini Antonio PTAB Università di Milano
194. Budoni Alberto Professore associato Sapienza Università di Roma
195. Buffon Veronica Docente, Università degli Studi Roma Tre
196. Burchietti Olivia Dottorandx, Scuola Normale Superiore
197. Busa Innocenza Ricercatore INAF OACT
198. Buscema Carmelo Ricercatore Università della Calabria
199. Bussoletti Arianna assegnista di ricerca, Sapienza Università di Roma
200. Bussotti Alviera prof. associata, Sapienza Università di Roma
201. Buzzi Marina Dirigente Tecnologo, CNR
202. Cabiddu Lisa Assegnista di ricerca Università di Bologna
203. Caccamo Maria Collab. amm.vo- Dip chimica e chim ind.le – Università di Pisa
204. Cacciapaglia Maristella Ricercatrice post-doc, Università degli Studi di Milano
205. Cacciatore Nicola Docente a contratto Università degli Studi di Padova
206. Cacopardo Augusto Prof Università di Firenze
207. Cagnazzo Michele Studente di Dottorato, Università degli studi di Bergamo
208. Calamai Silvia professore ordinario, Università degli studi di Siena
209. Calculli Marina Ricercatrice, Università di Leiden
210. Calvani Silvia Ricercatrice borsista, Università degli Studi di Firenze
211. Calvi Giordano Dottorando presso FCSH -Universidade de Lisboa
212. Camarotto Valerio Ricercatore Tenute Track, Sapienza Università di Roma
213. Cammelli Maddalena Gretel Pofessoressa associata, Università Di Torino
214. Campaiola Federica Dottoranda, Università di Padova
215. Campanella Eugenia Dottoranda, Università degli Studi di Milano-Bicocca
217. Canaparo Roberto Professore Associato Università di Torino
218. Cancellieri Adriano RTD b – Università degli Studi di Milano-Bicocca
219. Cantalupi Silvia Dottoranda e Assegnista di Ricerca – Politecnico di Milano
220. Capasso Giorgio Primo Ricercatore – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
221. Capezzone Leonardo Professore associato Sapienza-Università di Roma
222. Capone Maurizio Dottore di Ricerca, Univ. Macerata
223. Cappelluti Federica Prof.ssa Associata di Ingegneria elettronica, Politecnico di Torino
224. Capretta Anna Dottoranda, Università di Genova
225. Caprioglio Carlo Ricercatore, Università degli studi di Bari
226. Carandente Patrizia Aderisco alla lettera appello
227. Caratelli Irene Prof. Associato, The American University of Rome
228. Carbonari Paola Personale TA -Università di Firenze
229. Carbone Giovanni Professore ordinario, Università degli Studi di Milano
230. Cardona Francesca Professire Associato, Università di Firenze
231. Carini Laura Dottoranda, Università degli studi di Genova
232. Carla De Tona Ricercatrice, Università di Bologna
233. Carletti Dafne Dottoranda, Università di Trento
234. Carlo Penco Professore ordinario Università di Genova
235. Carlotta Cossutta Ricercatrice, Università degli studi di Milano
236. Carmen Dell’Aversano Professoressa associata Università di Pisa
237. Carmignoto Giorgio Associato Istituto Neuroscienze CNR
238. Carocci Anna Professoressa associata, Roma Tre
239. Carreri Anna Professoressa associata, Università di Verona
240. Caruso Nadia Professoressa associata, Politecnico di Torino
241. Casari Pietro Dottorando, Scuola Normale Superiore
242. Casassa Silvia Professoressa all’Università di Torino
243. Caschera Martina Ricercatrice Università di Bergamo
244. Cascino Chiara Anna Ricercatrice post-doc, Università di Napoli L’Orientale
245. Casi Raffaele Assegnista di ricerca, Università di Torino
246. Castellaccio Elisa assegnista di ricerca, Università di Bologna
247. Castellani Angelo Dottorando presso l’Università di Bologna
248. Castelli Giulio Rtdb – Università degli Studi di Firenze
249. Castellucci Ada Dottoranda dell’Università di Trento
250. Castelvetro Valter Professore Associato – Università di Pisa
251. Castorina Miriam PA, Università degli Studi di Firenze
252. Castrignano Salvatore Ricercatore, CNR-INO
253. Castro Aurelio PhD e Assegnista di ricerca Università di Milano Bicocca
254. Casula Marcello Ricercatore Consiglio Nazionale delle Ricerche, ibe
255. Catalano Franco Ricercatore, ENEA
256. Catanzariti Rita IGG-CNR
257. Cattedra Raffaele Professore ordinario . Università di Cagliari
258. Caudai Claudia Ricercatrice CNR ISTI
259. Cavallo Federica Ricercatrice Universitaria di Ematologia
260. Cavazzoni Federica Assegnista, università di Milano Bicocca
261. Ceccagno Antonella Professoressa, Universita’ di Bologna
262. Ceci Pierpaolo Ricercatore senior C.N.R.
263. Celata Filippo Professore ordinario, Università di Roma La Sapienza
264. Celentano Guido Università di Napoli Federico II
265. Cellamare Carlo Professore ordinario, Sapienza Università di Roma
266. Cellino Alberto Pensionato, ex Primo Ricercatore INAF
267. Celotto Vittorio Professore associato – Univ. di Napoli “Federico II”
268. Censi Martina Professoressa associata Università di Bergamo
269. Ceravolo Maria Gabriella Professore, Università Politecnica delle Marche
270. Cerbini Francesca Ricercatrice, Università di Palermo
271. Cerioli Maura Professore Associato – Università di Genova
272. Cerrai Sonia Ricercatrice CNR-IFC
273. Cervone Carmen Assegnista di ricerca, Università di Padova
274. Cesaratto Sergio Già professore ordinario, Università di Siena
275. Cesarini Elisabetta INFN Roma Tor Vergata
276. Cestaro Luca Borsista di ricerca presso Politecnico di Torino e Università degli Studi di
Torino (DIST)
277. Cestone Giovanna Bibliotecaria, Università di Firenze
278. Chambers Iain Professore ordinario, Università di Napoli L’Orientale
279. Checola Giuseppina Ricercatrice associata, Université Paris 8; Docente, Università per
Stranieri di Siena
280. Cherubini Daniela Ricercatrice, Università di Parma
281. Chiantore Mariachiara Professore Ordinario, Università di Genova
282. Chiappalone Morgana Università degli Studi di Genova
283. Chiarello Francesco Già professore ordinario, università di Bari “Aldo Moro”
284. Chiari Massimo Primo Ricercatore, INFN
285. Chiarotto Francesca RTT – Università del Piemonte Orientale
286. Chiavari Cristina Professore Associato Università di Bologna
287. Chieffi Flavia Dottoranda – Università LUMSA
288. Chiesa Eugenio Funzionario PTA del Politecnico di Milano
289. Chiodo Fabrizio Associate Professor CNR
290. Chiorri Carlo Professore Associato, Università di Genova
291. Chironi Daniela Ricercatrice, Scuola Normale Superiore
292. Cianelli Daniela Tecnologo SZN
293. Ciarleglio Caterina Dottoranda, Politecnico di Torino
294. Ciarniello Mauro Ricercatore IAPS-INAF
295. Cima Rosanna Associated professor university of Verona
296. Cimini Giulia Università di Bologna
297. Cingolani Pietro Ricercatore, Università di Bologna
298. Ciotti Fabio Professore Associato Università Tor Vergata Roma
299. Cirant Eleonora PhD student Università Milano-Bicocca
300. Cirulli Adriano Professore associato, Università del Piemonte Orientale
301. Clemente Alessandra Dottoranda Università Luigi Vanvitelli
302. Clementi Davide Segretario nazionale ADI Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in
Italia | Assegnista di ricerca Università di Palermo
303. Clerico Marina Professore associato Politecnico di Torino
304. Cocca Ennio Senior researcher @ CNR-IBBR
305. Colajanni Piero Professore ordinario, Università di Palermo
306. Colantuoni Alice assegnista di ricerca, Università di Napoli Federico II
307. Coleandro Giada Assegnista di ricerca, Libera Università di Bolzano
308. Colella Gianluca Mariano PhD student, Università della Calabria
309. Colesanti Gemma Teresa Prima Ricercatrice Consiglio Nazionale delle Ricerche
310. Colizzi Alessandro professore associato, Politecnico di Milano
311. Collalti Alessio Ricercatore CNR
312. Colombo Lorenz PhD Candidate – Università degli studi Milano
313. Colpani Gianmaria Assistant professor, Utrecht University
314. Comelli Paola PhD Student, Università degli Studi di Bergamo
315. Comino Jessica Dottoranda, Politecnico di Torino
316. Commisso Giuliana Ricercatrice Università della Calabria
317. Contadini Didier Ricercatore, Università di Milano Bicocca
318. Conti Eugenio Dottorando, Sapienza Università di Roma
319. Corazza Pietro Ricercatore RTT, Università di Bologna
320. Cordiner Valerio Professore associato, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
321. Corgnier Giulia Dottoranda, Politecnico di Torino
322. Cornacchia Pier Daniel PhD Student Università degli Studi di Milano-Bicocca
323. Corradetti Claudio Professore Associato – Universita’ di Roma Tor Vergata
324. Corradini Stefano Primo Ricercatore – INGV
325. Corvino Chiara Ricercatrice Università Cattolica del Sacro Cuore
326. Cosentino Marco PO, Università degli Studi dell’Insubria
327. Cosentino Tommaso PhD Student, DIST, Polytechnic of Turin
328. Costa Massimo Università degli studi Palermo
329. Costantini Osvaldo Professore associato – UNiversità di Roma “Sapienza”
330. Cozzio Federica Dottoranda Unimib
331. Cozzolino Adriano Università della Campania
332. Crabu Stefano Professore Associato – Università degli Studi di Padova
333. Cravotta Massimiliano PTA Università di Firenze
334. Cremonesi Chantal Funzionario, Università degli Studi di Milano
335. Crimi Giordano PhD student in SISSA
336. Criscuolo Laura ricercatrice CNR-IGG
337. Cristiano Matteo Dottorando Università di Firenze
338. Cristina Pezzotti Dottoranda, Politecnico di Torino
339. Cristina Tonghini Università Ca’ Foscari di Venezia
340. Cristofori Silvia Professoressa associata Link Campus University
341. Crosta Mariateresa Primo Ricercatore – INAF
342. Cruccolini Cecilia Funzionaria amministrativa – Università di Bologna Alma Mater
Studiorum
343. Cruciano Cristina PhD student, Politecnico di Milano
344. Cuccu Fabrizio Leonardo Ricercatore, Dublin City University
345. Curzel Federico Assegnista di Ricerca, Università di Pavia
346. Curzel Serena Ricercatrice, Politecnico di Milano
347. Curzietti Pietro Maria Dottorando, Scuola Normale Superiore
348. Custodi Jacopo Assegnista di ricerca, Scuola Normale Superiore
349. Cutolo Armando Professore associato, Università di Siena
350. D’Acunto Salvatore Professore associato, Università della Campania “L. Vanvitelli”
351. D’Adda Gabriele Ricercatore, Politecnico di Torino
352. D’Agostino Gabriella Professoressa ordinaria, Università di Palermo
353. D’Alba Roberto Dottorando Università di Padova
354. D’Alessandro Walter primo ricercatore INGV
355. D’Aloisio Fulvia Professoressa Ordinaria Università della Campania Luigi Vanvitelli
356. D’Amen Manuela PhD student – ISPRA
357. D’Antonio Giulia Dottoranda, Università degli Studi di Milano
358. D’Apuzzo Livia Già professore ordinario dell Università di Napoli Federico II
359. D’Arienzo Grazia Ricercatrice RTT, Università degli Studi di Salerno
360. d’Atri Anna Professoressa Dipartimento di scienze della Terra Università di Torino
361. D’Aversa Emiliano Ricercatore INAF
362. D’Erme Maria Docente Sapienza
363. D’Intino Franco Professore Ordinario Sapienza Università di Roma
364. D’Orazi Valentina Professoressa associata, Università di Roma Tor Vergata
365. D’Oriano Claudia Ricercatrice, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
366. D’orsi Angelo Gia Ordinario Università di Torino
367. d’Ovidio Marianna Professoressa associata – Università degli Studi di Milano-Bicocca
368. Dagnes Joselle Università di Torino
369. Dal Bianco Stefano Professore associato – Università di Siena
370. Dal Bon Cecilia Funzionaria, Università di Padova
371. Dal Gobbo Alice Assegnista di ricerca post-doc, Università di Trento
372. Dalla Gassa Marco Professore associato, Università Ca’ Foscari Venezia
373. Dama Alessandro Ricercatore, Politecnico di Milano
374. Dani Marco Professore associato – Università di Trento
375. Daniele Ulderico Professore Associato, Università di Bergamo, Dipartimento Scienze
Umane e Sociali
376. David Armando Dirigente di ricerca, ISPF-CNR
377. Davide meroni BA – Università degli Studi di Milano
378. De Angelis Gabriele Prof. di Relazioni Internazionali, Università di Coimbra
379. De Angelo Carlo Professore associato- Università degli Studi di Napoli L’Orientale
380. De Astis Gianfilippo Primo Ricercatore INGV
381. De Balsi Sara Ricercatrice Universitas Mercatorum
382. De Benedictis Santolo Dirigente di ricerca CNR – Bari ( in quiescenza).
383. De Bernardi Rossella Postdoc, Trinity College Dublin
384. De Chiara Marina Professoressa Associata, Università di Napoli L’Orientale
385. De Franceschi Leonardo Professore associato (Università degli studi Roma Tre)
386. De Judicibus Isabella Dottoranda, Scuola Normale Superiore
387. De Lauri Antonio Research Professor, Chr. Michelsen Institute
388. De Luca Lucia Primo Ricercatore, IAC-CNR Roma
389. De Lucia Maddalena tecnologo INGV
390. De Marchi Massimo Professore associato, Università di Padova
391. De Marco Rosaria Docente univ. di Napoli Suor Orsola Benincasa
392. De Martin Juan Carlos Professore ordinario, Politecnico di Torino
393. De Matteis Elisa Dottoranda in Social Sciences, Università degli studi di Padova
394. De Matteis Fabio Ricercatore Università Roma Tor Vergata
395. De Mitry Francesca Amministrativa CNR Università di Pisa
396. De Muro Pasquale Professore, Università degli Studi Roma Tre
397. de Nardis Fabio Professore ordinario, Università del Salento
398. De Ninno Gianluca PhD student, University of Pisa and Gran Sasso Science Institute
399. De Nitto Persone Vittoria professore associato Università degli Studi di Roma Tor Vergata
400. De Paoli Nadia Iscritta ANPI
401. De Petris Carla Prof. Associato in pensione Universita’ Roma Tre
402. De Poli Barbara Professoressa associata Universita’ Ca’ Foscari Venezia
403. De Ranieri Cristina PTA Biblioteca Scuola Normale Superiore
404. De Rosa Annalinda Ricercatrice – Politecnico di Milano
405. De Rosa Barbara Professoressa Associata Università Federico II Napoli
406. De Sanctis Michele Sapienza Università di Roma
407. De Simone Monica Ricercatrice – CNR – IOM
408. De Vendictis Giordana Funzionario – Ispra (istituto Superiore per la protezione e la ricerca
ambientale)
409. De Vogli Roberto Professore associato, Università di Padova
410. Deandrea Pietro Professore ordinario, Università di Torino
411. Debucquois Claire Ricercatrice (Post-doc) FNRS/EUI
412. Degani Paola Professoressa aggregata, Università degli Studi di Padova
413. Deidda Simona Personale TAB Università di Cagliari
414. Del Castello Antonio Docente a Contratto, Università di Napoli Federico II
415. Del Panta Gianni Ricercatore Università di Pavia
416. Del Santo Melania Primo Ricercatore – INAF
417. Della Corte Laura Prof Associato in pensione, Univ di Firenze
418. Della Morte Gabriele Professore ordinario, Università Cattolica del Sacro Cuore
419. Della Porta Giovanna professore associato, Universita’ di Milano
420. Della Puppa Francesco Professore associato, Università Ca’ Foscari di Venezia
421. Della Ratta Donatella Professoressa Associata, John Cabot University Roma
422. della Valle Clara Assegnista di ricerca, Università di Bologna
423. Della Valle Federico già Docente dell’Università di Siena
424. Dellantonio Sara Professore Associato, Università di Trento
425. Delogu Marco Professore Associato- Economia Politica-Unisw
426. Demichelis Marco Alma Mater University of Bologna
427. Demichelis Serena Ricercatrice, Università di Verona, formatrice
428. Deniz Tufur Ricercatrice European University Institute
429. Deseriis Marco Professore associato, Scuola Normale Superiore
430. Dessi Andrea The American University of Rome
431. Destefano Gaia Stefania Dottoranda, Università degli Studi di Salerno
432. Dettori Francesco Professore associato, Università di Cagliari
433. Di Branco Marco Professore associato Università di Roma La Sapienza
434. Di Caro Valeria Ricercatrice, Politecnico di Torino
435. Di Cicco Andrea Prof. Università di Camerino
436. Di Cintio Alberto ricercatore in quescienza Università di Firenze
437. Di Domenico Lorenzo Ricercatore, Università degli Studi di Trieste
438. Di Fiore Luciano INFN – Napoli
439. Di Gerlando Antonino Professore ordinario, Politecnico di Milano
440. Di Giovambattista Chiara Borsista, Università degli Studi di Brescia
441. Di Giuseppe Maria Giulia Ricercatrice INGV
442. Di Maio Francesco Assegnista di ricerca – Università di Bologna
443. Di Meo Alessandro dottore di ricerca – impiegato presso università Roma Tor Vergata
444. Di Palo Nicola Ricercatore a tempo determinato, Politecnico di Milano
445. Di Paola Arianna Ricercatrice, Consiglio Nazionale delle Ricerche
446. Di Pietro Sara Funzionaria amministrativa – Politecnico di Milano
447. Di Russo Sofia Dottoranda, Università di Roma “Sapienza”
448. Di Santi Giancarlo TAB Università degli Studi di Roma Tor Vergata
449. Diana Elvira PO Lingua e letteratura araba- Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara
450. Diana Chiara Dr. Project Officer – European Research Executive Agency (REA)
451. Dicataldo Raffaele DPSS – Unipd
452. Diliberto Iole Primo Tecnologo INGV
453. Dogan Sevgi Ricercatrice, Università di Pisa
454. Dolce Anna Dottoressa di ricerca, Unimore
455. Domenico Maddaloni professore ordinario, Università di Salerno
456. Donati Francesca Assegnista di ricerca – Università del Piemonte Orientale
457. Donatiello Davide Professore associato – Università di Torino
458. Dondero Marco Professore associato, Università Roma Tre
459. Dosi Giovanni professore emerito, Scuola Superiore Sant’Anna , Pisa
460. Draicchio Cecilia Postdoctoral Fellow – KU Leuven
461. Duni Alex Ricercatore, Istituto Universitario Europeo
462. Duranti Tommaso professore associato Università di Bologna
463. Dusi paola Professore ordinario – Università degli studi di Verona
464. Elena Della Piana Professoressa Universitaria, Politecnico di Torino
465. Elena Zambelli Assistant Professor/Lecturer, Maynooth University, National University of
Ireland
466. Eleonora Di Renzo Dottoranda, La Sapienza Università di Roma
467. Ella Annamaria PhD student, Sapienza Università di Roma
468. Epifani Ilenia Professore associato, Politecnico di Milano
469. Ercolani Andrea ricercatore CNR
470. Erminia Colucci Professoressa ordinaria in salute mentale, Middlesex university
London
471. Espa Stefania Professore associato DICEA-Sapienza
472. Esposito Alessandra Assegnista post-doc, Diparimento MEMOTEF, Università Sapienza
473. Esposito Francesca Ricercatrice, Università di Bologna
474. Esu Aide Università degli Studi di Cagliari
475. Fabiani Chiara Personale TA – Università di Bologna
476. Fabretti Annalisa Professoressa associata Tor Vergata Università di Roma
477. Fabrizio Capaccioni Associato INAF
478. Facchin Andrea Professore associato, Università Ca’ Foscari Venezia
479. Facciocchi Monica Dottoranda – Università degli Studi di Milano-Bicocca
480. Falconetti Liana Coll. Ammin. – ISTI
481. Falzea Luca Assegnista di ricerca, Scuola Normale Superiore
482. Fancello Anna Maria Grazia PTA Unistrasi
483. Fanlo Cortés Isabel Professoressa, Università di Genova
484. Fantaccini Fiorenzo Prof. Associato, Univ. di Firenze
485. Farris Sara Reader in Sociology, Goldsmiths University of London
486. Fasce Fabio Università di Genova
487. Fasspò Alessandro Professore ordinario – Università degli studi di Bergamo
488. Favini Bernardo Ricercatore, Università Di Roma Sapienza
489. Federico Di Traglia Ricercatore INGV
490. Federico Simonetta Post-doc Researchers, GSSI
491. Fenizia Elisabetta Docente a contratto presso Università degli Studi di Napoli “Federico
II”
492. Ferigo Marco Funzionario – DIMED – Università di Padova
493. Ferrante Antonia Anna Docente a contratto IUAV
494. Ferrara Dentice Eva Professoressa associata – Università della Campania “L. Vanvitelli”
495. Ferrara Enzo Primo Ricercatore Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – INRIM
496. Ferrara Gianira Dottoranda, Universidade Nova de Lisboa
497. Ferrara Michela Dottoranda – Università degli Studi di Milano
498. Ferrari Federica Università di Bologna
499. Ferraris Valeria Professoressa Associata – Università di Torino
500. Ferraro Fausta Professoressa emerita, Federico Ii napoli
501. Ferrero Laura Assegnista, università del Piemonte orientale
502. Ferrero Simone PA Ematologia, Università di Torino
503. Ferretti Alessandro Professore associato, Università di Torino
504. Ferretti Guido Professore ordinario, Università di Brescia
505. Ferri Lucia Dottoranda presso l’università di Milano-Bicocca
506. Festa Maria Assegnista di Ricerca, Università di Torino
507. Fiamingo Cristiana Ricercatrice, Università degli studi di Milano
508. Figurato Laria dottoranda Università di Trento
509. Filabozzi Alessandra Università Roma Tor Vergata
510. Filace Concetta Collaboratrice di ricerca, Università degli Studi di Milano
511. Filippi Davide Assegnista,Università di Genova
512. Filippo Del Lucchese Professore associato, Università di Bologna
513. Fiore Sofia Dottoranda, Università di Salerno
514. Fiorentini Luca Professore associato di Letteratura italiana, Sapienza Università di Roma
515. Fischione Fernanda RTT, Sapienza Università di Roma
516. Fiume Virginia Dottoranda in Peace Studies, La Sapienza Università di Roma
517. Florio Giovanni Prof. Ordinario di Geofisica, Università di Napoli Federico II
518. Folci Mauro Docente Accademia di belle arti di Brera
519. Formisano Cesare Già Professore Associato di Chirurgia Generale – Università di Napoli
Federico II
520. Fornaro Camilla Dottoranda, Università di Bologna
522. Fornasiero Federica Dottoranda, Università di Bergamo
523. Forni Marica Professoressa Associata Politecnico di Milano
524. Forti Lia Chiara Ricercatrice, Università degli Studi dell’Insubria
525. Fortini Laura Ricercatrice Università Roma Tre
526. Forziati Claudio bibliotecario, Università degli studi di Napoli Federico II
527. Fragnito Maddalena Dottoranda, Università Roma Tre
528. Franceschini Giovanni Dottorando Scuola Normale Superiore
529. Francesco Correale Ricercatore CNRS – Tours (FR)
530. Francesco Saverio Leopardi Ricercatore, Università di Padova
531. Franchini Michela Ricercatore CNR-IFC
532. Franciosi Amalia Ricercatore Università degli Studi della Campania “ Luigi Vanvitelli”
533. Franciosi Vincenzo Professore associato Università “Suor Orsola Benincasa” – Napoli
534. Franco Dinelli CNR e UNIPI
535. Frau Daniela Funzionario, Università di Cagliari
536. Fravega Enrico Ricercatore, Università di Genova
537. Frazzetta Federica Ricercatrice,Scuola Normale Superiore
538. Freisa Paolo Dottorando – Università di Torino
539. Frigo Carlo Prof. Associato in pens. Politecnico di Milano
540. Frisone Gloria Docente a contratto, Università di Pavia
541. Frixa Emanuele Professore associato Università di Bologna
542. Fronza Emanuela Università di Bologna
543. Fugazza Davide Ricercatore, Università degli studi di Milano
544. Fumagalli Andrea Professore associato Università di Pavia
545. Fumanti Mattia Senior Lecturer in Social Anthropology, The University of St Andrews
546. Fumian Marco Professore associato, Università Orientale di Napoli
547. Funari Paolo Dottorando Università Statale Di Milano
548. Furini Francesca Carolina Studentessa magistrale, Università di Bologna / Université de
Paris-Nanterre
549. Furlan Francesca Dottoranda, Università di Padova
550. Furlani Cecilia Bibliotecaria – Università di Padova
551. Fusco Flavia Dottoranda, University of Gothenburg
552. Gaboardi Marta Ricercatrice, Università di Padova
553. Gabrielli Simona Ricercatrice, INGV
554. Gaibazzi Paolo Professore Associato, Università di Bologna
555. Galante Mattia Dottorando, Università di Trento
556. Galdi Giulio Professore associato, Universitas Mercatorum
557. Galdi Silvia professore II fascia dipartimento di psicologia Università della Campania Luigi
Vanvitelli
558. Galesi Giulio Tecnologo – Università di Pisa
559. Gallerati Antonio PhD student, Politecnico di Torino
560. Gallinaro Marina Professoressa associata, Sapienza Università di roma
561. Gallo Ettore RTT – Università di Parma
562. Gallo Francesca Professoressa associata, Sapienza Università di Roma
563. Gallo Stefano Primo ricercatore Ismed Cnr
564. Gallotti Cecilia Docente a contratto, Università di Bologna
565. Galluccio Floriana Professoressa Ordinaria, Università di Napoli L’Orientale
566. Galuppo Irene Dottoranda – Università del Salento
567. Gandolfi Paola Professoressa Associata, Università di Bergamo
568. Ganovelli Fabio Senior Researcher Consigli Nazionale delle Ricerche
569. Garavini Giuliano Professore Associato Roma Tre
570. Gasbarra Claudio Postdoctoral Researcher, INAF-OAR, INFN Roma Tor Vergata
571. Gatti Franco Università Ca’ Foscari Venezia
572. Gatti Mauro Professore associato, Università di Bologna
573. Gatti Rosa Ricercatrice (rtdA), Università di Napoli Federico II
574. Gattino Silvia Professoressa Associata – Università di Torino
575. Gavryusev Vladislav RTDa presso Università degli Studi di Firenze
576. Gemignani Marco Professore Associato, Universidad Loyola Andalucía
577. Genovese Danila Professoressa-Unimol
578. Gentilucci Marta Postdoc University of Bergen
579. Georgios Kyriakou Assegnista, Sapienza Università di Roma
580. Gervasio Gennaro Professore associato, Università di Roma Tre
581. Geymonat Francesca Professoressa associata, Università di Torino
582. Ghaffari Rassa RTdA, Università di Genova
583. Ghersetti Antonella Professoressa Ordinaria, Ca’ Foscari, Venezia
584. Ghibaudi Elena Ricercatrice, Università di Torino
585. Ghiddi Silvia TA Università di Bologna
586. Giacomelli Elena Ricercatrice, Università di Bologna
587. Giacomelli Roberto Ricercatore, CTER INFN
588. Giaffreda Rossana Bibliotecaria Università Ca’ Foscari venezia
589. Giamberini Mariasilvia Ricercatrice CNR
590. Giammetti Raffaele Professore Associato Università di Cassino e del Lazio Meridionale
591. Giampaoli Michelangelo Antropologo – DePaul University (Chicago)
592. Giampaolo Mattia Ricercatore, Università Sapienza
593. Giancarli Edoardo Dottorando, Università La Sapienza di Roma | INAF-IAPS
594. Giancarlo Perrone Dirigente di Ricerca – CNR Istituto di Scienze delle Produzioni
Alimentari
595. Giannarelli Stefania Ricercatrice, Università di Pisa
596. Giannone Diego Professore ordinario, Università della Campania L Vanvitelli
597. Giardini Federica Università Roma Tre
598. Giardullo Paolo RTT Università degli Studi di Padova
599. Giarelli Guido Professore ordinario di Sociologia Università Magna Grecia di Catanzaro
600. Giaufret Anna Professoressa associata, Università di Genova
601. Giliberti Luca Ricercatore, Università di Parma
602. Ginesi Gianni Professore ordinario, Escola Sup. de Música de Catalunya (Spagna)
603. Giordano Assunta Ricercatrice CNR
604. Giordano Valentina Tecnologo INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica
605. Giorgi Alberta Professoressa associata, Università di Bergamo
606. Giorietto Sonia PTA Universitaria di Verona
607. Giovannardi Gianmarco Rtd-a, dimai, Università di Firenze
608. Giovannini Maria Alessandra Prof. Associato Università degli Studi di Napoli
‘L’Orientale’
609. Giubilaro Chiara Ricercatrice, Università di Palermo
610. Giulia Longoni Assegnista di ricerca presso Università degli Studi di Milano
611. Giulia Secci P.A. DAGRI
612. Giuliana Martirani Già Assistente Ordinaria Università di Napoli Federico II
613. Giuliani Luca Assegnista di Ricerca, Università di Bologna
614. Giuliani Sara Dottoranda UNIBO
615. Gnocchi Maria Chiara Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
616. Godano Cataldo Prof. Associato Università della Campania
617. Goglio Valentina Professoressa Associata – Università di Torino
618. Gorla Sandra Assegnista di ricerca, Università di Napoli Federico II
619. Gottardo Viviana Bibliotecaria Università degli Studi di Padova
620. Governa Francesca Professoressa ordinaria, Politecnico di Torino
621. Gozzelino Giulia Ricercatrice RTDA Università di Torino
622. Gozzi Fausto Full Professor, Luiss University, Roma, Italy
623. Gozzini Giulia PhD Candidate in Islamic Studies, Università di Lund
624. Grantaliano Gianmarco Cultore della materia, Università “La Sapienza” di Roma
625. Grassi Davide Primo Ricercatore – INAF
626. Grassi Vincenzo professore ordinario, Università di Roma “Tor Vergata”
627. Grasso Giuseppe PhD student, Politecnico di Torino
628. Gratton Donatella Claudia Lettrice all’università dell’Aquila
629. Graziani Giacomo Primo Ricercatore, INFN
630. Grazioli Margherita RTT in Geografia Economico Politica, Gran Sasso Science Institute
(L’Aquila, Italia)
631. Grechi Giulia Prof.Ssa di Antropologia Accademia di belle arti di Napoli
632. Greco Roberto professore ordinario, Università della Campania
633. Grelle Angelina PhD Candidate Politecnico di Torino
634. Gribaldo Alessandra Professoressa associata, Università di Modena e Reggio Emilia
635. Grieco Elisa Tecnologa CNR – ISAFOM
636. Grüning Barbara professoressa associata, Università di Milano Bicocca
637. Guazzarotti Andrea Professore associato Università di Ferrara
638. Guerra Ana Maria Professoressa di Belle Arti Temple University Rome
639. Guerri Maurizio Docente di I fascia Accademia di Brera, Milano
640. Guidetti Gloria Professoressa Associata, Università di Torino
641. Guidetti Mattia Professore associato, Università di Bologna
642. Guildea Anna PhD student, Scuola Normale Superiore
643. Guizzo Francesca Ricercatrice a tempo determinato – RTD-b, Università degli Studi di
Padova
644. Hakiki Bahia PA, UNIFI
645. Heras Augusto PhD Candidate, University of Amsterdam
646. Hobel Alexander Professore associato di Storia contemporanea, Università di Sassari
647. Iacopetti Paola Università di Pisa
648. Iamurri Laura Professoressa ordinaria, Università Roma Tre
649. Ianniello Alessandro rtd-a, Politecnico di Torino
650. Iannuzzi Clara PA, Università della Campania “L. Vanvitelli”
651. Idrofano Silvia Bibliotecaria – Università di Torino
652. Imbruglia Daniele Professore associato (Sapienza – Università di Roma)
653. Imperatore Francesca PTA – Università di Pisa
654. Improta Luigi PhD candidate, INGV
655. Inaudi Chiara Marcella Personale tecnico, Università di Torino
656. Interdonato Giovanni PhD candidate, Scuola Normale Superiore
657. Internullo Dario Ricercatore, Università Roma Tre
658. Ioanna Chatzikonstantinou dottoranda, Politecnico di Torino
659. Isabella D’Angelo Ricercatrice, Università di Bologna
660. Iula Cecilia Dottoranda, Scuola Normale Superiore
661. Izzo Donatella Professoressa ordinaria in pensione, Università di Napoli L’Orientale
663. Jossa Emanuela Prof.associata Università della Calabria
664. Jourdan Luca Professore ordinario, Università di Bologna
665. Julio Pérez-Ugena Ricercatore. Università di Siena
666. Justus Schokkenbroek PhD candidate, Scuola Normale Superiore
667. Koehler Kevin Professore associato, Scuola Superiore Sant’Anna
668. La Grassa Matteo Professore Associato – Università per Stranieri di Siena
669. La Rocca Claudio Professore Ordinario, Università di Genova
670. La Rosa Massimo Ricercatore, CNR
671. Laconi Ezio PA Università di Cagliari
672. Laio Alessandro Professore ordinario, SISSA
673. Langerame Chiara Dottoranda, Università degli Studi di Salerno
674. Lanzavecchia Alberto Università degli studi di Padova
675. Latorraca Rossella RTT Università degli studi di Salerno
676. Laura Ippoliti Docente Conservatorio Santa Cecilia
677. Lauri Marco Ricercatore, Università telematica eCampus
678. Lavenia Vincenzo Professore ordinario, Università di Bologna
679. Lelli Maria ricercatrice ENEA
680. Lelli Sara CNR ISTI – borsista di ricerca
681. Lello Elisa Università di Urbino Carlo Bo
682. Lenzi Michela Professoressa Associata – Università di Padova
683. Leonardi Emanuele Professore Associato, Università di Bologna
684. Leone Roberto Università di Verona
685. Lesmo Ilaria Eloisa Docente a contratto, Università di Torino
686. Leuzzi Giovanni Professore Associato, Università di Roma “La Sapienza”
687. Libralato Simone National Institute of Oceanography and Applied Geophysics – OGS
688. Liburdi Riccardo Ricercatore ISPRA
689. Liccardo Antonella Ricercatrice UNINA
690. Liuzzo Marco Ricercatore – INGV
691. Lo Prinzi Davide Università Statale Milano, amministrativo
692. Lodi Martina Dottoranda, Università Lumsa e Institut Catholique de Paris
693. Lombardi Gabriele dottorando Sapienza Università di Roma
694. Lombardi Giovanni ricercatore CNR
695. Lombardi lorenzo Dottorando presso Università di Trento
696. Lombardi Stefania Tecnologa CNR
697. Longo Fausto Prof. Ordinario Università di Salerno
698. Lorenzo Vergani RTD-A Università degli Studi di Milano
699. lotti simone Tecnologo INAF
700. Lucarelli Stefano Professore di prima fascia in Politica Economica, Università di
Bergamo
701. Lucchesi Giulia Assegnista di ricerca – Università di Verona
702. Luce Sandro Università di Salerno
703. Luciano Alessandra Luna Dottoranda – Università degli studi di Firenze
704. Lucrezia Bertini Impiegato Università di Pisa
705. Luddi Maria Giulia Dottoranda – Università degli Studi di Firenze
706. Ludovici Francesca Dottoranda, Università di Bologna
707. Lumaca Diana INFN Roma Tor Vergata
708. Luperi Baglini Lorenzo Professore Associato, Università di Milano
709. Lupi Jacopo Ricercatore TD, CNR-ICCOM
710. Luppi Laura Personale Tecnico Amministrativo, Università di Bologna
711. Luppi Marco Ricercatore confermato – Università di Bologna
712. Maass Anne Emerita Universita’ di Padova e Prof. NYU Abi Dhabi
713. Maccarrone Vincenzo Assegnista di ricerca, Scuola Normale Superiore
714. Maddalena Cogorno Assegnista di Ricerca – Università di Firenze
715. Maddaluno Raffaele Dottorando, Sapienza Università di Roma
716. Madiha Z Sadiq PhD Researcher, European University Institute
717. Magalhaes Paulo Tecnico, Università di Padova
718. Maggi Mauro Professore ordinario, Università degli studi di Roma La Sapienza
719. Magnafico Carmelo Tecnologo – IAPS/INAF
720. Malavasi Luca Professore associato, Università di Genova
722. Mancarella Michele Tenure-track, Aix-Marseille Université, France
723. Mancinelli Giulio Borsista presso l’Università di Torino
724. Mancini Blanca Laureanda Unibo
725. Manco Raffaele Dottorando di ricerca, Università di Bologna
726. Mandich Giuliana Prof.ssa Ordinaria in pensione (Università di Cagliari)
727. Manente Matteo Dottorando, Università di Padova
728. Mangili Sophie PTA, Università degli studi di Bergamo
729. Mannella Iole Postdoc, Università di Torino
730. Mannocci Andrea Ricercatore CNR-ISTI
731. Mannucci Filippo Dirigente di ricerca – Istituto Nazionale di Astrofisica
732. Mansutti Oriana Tecnologa, INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica
733. Mantovan Claudia Ricercatrice, Università di Padova
734. Mantovani Marta Amministrativo – Segreteria generale Università per Stranieri di Siena
735. Marabotto Petrelluzzi Maria Elena Cultrice materia Antropologia del Medioriente-
Unimib
736. Marangoni Elena Bibliotecaria, Università di Torino
737. Maranzano Paolo Researcher Tenure Track presso Università degli Studi di Milano-Bicocca
738. Marcato Enrico Tecnico amministrativo Ufficio Relazioni Internazionali, Università Ca’
Foscari Venezia
739. Marchetti Alessandro CTER INGV
740. Marchetti Marta Professoressa associata Un. Sapienza di Roma
741. Marchetti Nicolò Professore ordinario Università di Bologna
742. Marchetti Sarin Professore associato, Sapienza Università di Roma
743. Marchettini Nadia Prof. Ordinario DSFTA_ Università di Siena
744. Marchi Alessandra Ricercatrice, Università di Cagliari, Dpt Scienze politiche e sociali
745. Marchi Anna Università degli Studi di Bologna
746. Margiotta Costanza professoressa ordinaria Università di Padova
747. Maria Rita Mancaniello Professoressa Associata in Pedagogia generale e sociale –
Università di Siena
748. Mariani Giorgio Prof. Ordinario Sapienza Università di Roma
749. Mariniello Triestino Professor ordinario – Liverpool John Moores University (UK)
750. Marino Simonetta Ricercatrice Università di Napoli
751. Maritato Chiara Ricercatrice, Università di Torino
752. Marmiroli Benedetta senior scientist, Graz University of Technology
753. Marotta Achille Max Weber Fellow, European University Institute
754. Marques Hernandez Paula Docente a contratto unibo
755. Marroccoli Giulia Research fellow – Politecnico di Milano
756. Martella Daniele RTD-b, Università di Firenze
757. Martini Annaclaudia RTT, Università di Bologna
758. Martini Annaclaudia RTT, Università di Bologna
759. Martirani Giuliana Gia Assistente Ordinario Universita di Napoli Federico II
760. Martone Vittorio Professore, Università di Torino
761. Martucci Donatella Personale TAB di Sapienza, Università di Roma
762. Marzaioli Fabio Professore Associato Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”
763. Marziali Lara Dottoranda, Politecnico di Milano
764. Mascat Jamila Assistant Professor, Utrecht University
765. Masetti Giulio Tecnologo, Cnr
766. Masiero Nicoletta Ires
767. Massimiliano Nuccio Professore Associato, Università Ca’Foscari Venezia
768. Mastrolonardo GIovanni Professore Associato presso UNIFI
769. Mastropaolo Alfio prof. emerito, Università di Torino
770. Masullo Maria Rosaria Ricercatrice senior in pensione – INFN Napoli
771. Matteo Lorenzini Professore Associato Università di Roma Tor Vergata
772. Matteo Stringa Tecnico presso l’Università degli Studi di Genova
773. Mattiucci Cristina Università degli Studi di Napoli Federico II
774. Mattoni Alice Professoressa Associata, Università di Bologna
775. Mazza Salvatore Tecnologo INGV
776. Mazzarotto Francesco Ricercatore a Tempo Determinato, Università degli Studi di
Brescia
777. Mazzeo Agata Ricercatrice, Università di Bologna
778. Mazzoccoli Corrado PhD student in Matematica, Unifi
779. Mazzola Antonio Prof Emerito università di palermo
780. Mazzoleni Marco Professore ordinario, Università di Bologna
781. Mazzoli Corinne Dottoranda in Patrimonio Immateriale – Unimib
782. Meandri Ilario Professore associato, Università di Torino
783. Melis Nicola Professore Associato, Università degli Studi di Cagliari
784. Mellino Miguel Professore Associato, Università di Napoli L’Orientale
785. Melone Mariarosa Anna Beatrice Professore fuori ruolo di Neurologia Università della
Campania Luigi Vanvitelli
786. Memoli Maurizio professore ordinario, Università di Cagliari
787. Meneghini Daniela professoressa associata Ca’ Foscari Università di Venezia
788. Menghini Luca Ricercatore Università degli Studi di Padova
789. Meo Antonella professore associato, Università di Torino
790. Mercuri Eugenia RTDA, Università del Piemonte Orientale
791. Mesut Dinler Ricercatore, Politecnico di Torino
792. Mezzadri Alessandra Professore ordinario di Sviluppo Globale ed Economia Politica,
SOAS, Londra
793. Mezzadri Matilde Phd student, Scuola Normale Superiore
794. Miceli Marco Dottorando, Sissa Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
795. Michele Martino PhD student, Ingegneria dell’informazione Università di Pisa
796. Miglietta Anna Professore Associato – Università di Torino
797. Mignosi Elena Professoressa Associata, Università di Palermo
798. Milana Marcella Professoressa Associata, Università di Verona
799. Milano Maurizio RTDA – Università di Napoli Federico II
800. Milillo anna Ricercatrice INAF/IAPS
801. Millefiorini Martina Post doc Università Roma Tre
802. Minelli Massimiliano Professore associato, Università di Perugia
803. Minoia Paola Prof. Associata, Università di Torino
804. Minto Nicoletta bibliotecaria, Università di Bologna
805. Mishra Anadi Dottorando, Università di Roma La Sapienza
806. Moccia Sara Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Padova
807. Modugno Raffaele Dottorando Università degli Studi di Salerno
808. Molinaro Emanuela Bibliotecaria, Università Ca’ Foscari Venezia
809. Moltoni Massimo PhD student Gran Sasso Science Institute
810. Mondellini Marta Ricercatore CNR
811. Montanari Domenico Primo ricercatore CNR
812. Monteggia Davide Assegnista Università di Genova
813. Monticelli Rita Professoressa ordinaria, Università di Bologna
814. Morea Veronica I ricercatore CNR-IBPM
815. Morelli Mara Dipartimento Scienze della Formazione UniGe
816. Mori Simona Maria Francesca professoressa ordinaria, Università degli studi di Bergamo
817. Morlicchio Enrica P.O. Università di Napoli Federico II
818. Morra Sergio Professore Onorario, Università di Genova
819. Morsell Barbara Ricercatrice, Università di Padova
820. Mossa Alessandra Politecnico di Torino
821. Mozzana Carlotta Professoressa associata, Università degli Studi di Milano-Bicocca
822. Mucci Armida Professore ordinario Università della Campania Luigi Vanvitelli
823. Mucciarelli Roberta prof.ssa associata Università di Siena
824. Mugnaini Fabio Professore Associato Università di Siena
825. Mura Alessandro INAF
826. Mura Andrea Professore Associato, Goldsmiths, University of London
827. Murgia Annalisa Professoressa associata, Università degli Studi di Milano
828. Murgia Pamela Università di Cagliari
829. Musarò Pierluigi Professore, Università di Bologna
830. Musina Daniela Scuola Normale Superiore
831. Mutinelli Ornella PTA, Università di Trento
832. Nanula Claudia Dottoranda, Università di Pisa
833. Napolitano Martina Ricercatrice, Università di Trieste
834. Nappi Rosa INGV sezione Osservatorio Vesuviano
835. Nardi Alessandro Tecnico CNR-ISTI
836. Navarro Francesca Università degli studi di Milano
837. Nave Rosella Primo Tecnologo INGV
838. Nazio Tiziana Professoressa Associata, Università di Torino
839. Negri Martino Professore associato – Università degli studi di Milano Bicocca
840. Negrino Fabio Professore associato – Università di Genova
841. Negro Gianluigi Professoresse associato, Università di Siena
842. Nencini Andrea Maria Cultore della matera, Università degli Studi di Firenze
843. Niccolò Scaffai Professore Università di Siena
844. Nicolazzo Maurizio Operatore sociale
845. Nicolini Lara Professoressa associata Univ. Di Firenze
846. Nicosia Aldo Ricercatore, Università Di Bari Aldo Moro
847. Nisticò Giuseppe Antonio Professore associato – Università della Calabria
848. Norozi Nahid Professoressa associata, Università di Bologna
849. Novelli Luca Dottorando presso Università degli studi di Milano
850. Numerico Teresa Professoressa associata Università di Roma Tre
851. Nuzzo Luigi Professore Ordinario, Università del Salento
852. Oguz Cigdem Ricercatrice Università di Bologna
853. Olcese Gianluca Docente Università di Wrocław, Università di Genova
854. Olmo Carlo Professore emerito Politecnico di Torino
855. Ornella Denigris Rtdb Università di Siena
856. Orofino Giacomella Prof.ssa Ordinaria Università di Napoli l’Orientale
857. Orsini Raimondello Professore associato Università di Bologna
858. Ortona Giacomo Primo ricercatore, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
859. Ortona Guido Professore ordinario (in pensione), Università del Piemonte Orientale
860. Ortu Claudia Ricercatrice, Università degli studi di Cagliari
861. Ottonelli Valeria Prof. Università di Genova
862. Paccagnini Eugenio PTAB, Università degli Studi di Siena
863. Pace Sergio professore ordinario, Politecnico di Torino
864. Pacelli Lia Università di Torino
865. Paciello Maria Cristina Professoressa associata, Ca’ Foscari Università Venezia
866. Pacini Viola PhD student, Università di Bologna
867. Paglialonga Chiara assegnista di ricerca, Università di Torino
868. Paini Anna Professoressa Associata, Università di Verona
869. Paladini Filippo-Maria RTI, Cps Università di Torino
870. Paladini Ruggero Unitelma Sapienza
871. Palidda Salvatore Università di Genova
872. Palitti Fabrizio Prof.ordinario in pensione Università della Tuscia
873. Palladini Irene Università di Cagliari
874. Pallante Francesco Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università di Torino
875. Palmegiani Angelika Docente a contratto Università di Macerata
876. Palmieri Maria Enrica Accademia nazionale di danza Afam
877. Paltrinieri Elisabetta PO Università di Torino
878. Panetta Maria Funzionaria e docente, Sapienza Università di Roma
879. Panizza Valeria Docente Università di Sassari
880. Pannain Rossella Professsore Associato, Università di Napoli L’Orientale
881. Pano Alaman Ana Professoressa Associata – Università di Bologna
882. Pantani Italo Professore Associato di Letteratura italiana – Sapienza Università di Roma
883. Paola Bono Prof Ass. Letteratura inglese università Roma Tre (in pensione)
884. Paolini Devid Professore Associato, Università di Siena
885. Paolino Laura PTA Università degli Studi di Trieste
886. Paolo Biagi Senior researcher Università Ca’ Foscari
887. Paolucci Massimo Professore DIBRIS Università di Genova
888. Paparone Paolo Dottorando, Segreteria Nazionale ADI
889. Paradisi Paolo Primo ricercatore, ISTI-CNR
890. Paraschiv Andrei Dottorando e Borsista – Università di Torino
891. Pariboni Riccardo Professore associato, DEPS, Università di Siena
892. Parini Enea Ricercatore – Aix-Marseille Université (Francia)
893. Paris Nathalie Assegnista di ricerca – Università di Genova
894. Parmeggiani Camilla Professoressa Associata Università degli Studi di Firenze
895. Parodi Michela Senatrice Accademica UniGe
896. Parri Francesca Dottoranda all’Università di Siena
897. Pascali Maria Antonietta Ricercatrice CNR-ISTI
898. Pascarella Annalisa Primo Ricercatore, IAC-CNR
899. Pasinetti Simone RTD-b, Università degli Studi di Brescia
900. Pasqualetti Daniele Dottorando Roma Tre
901. Pasquet Luca Assistant Professor, Utrecht University School of Law
902. Passaro Daniele Dottorando, Scuola Normale Superiore & INFN Pisa
903. Passini Roberto Rivista Il Ponte
904. Paternicò Luisa Prof. Ordinario Università di Napoli “L’Orientale”
905. Paternò Fabio Dirigente di Ricerca, CNR
906. Pavon Michele Senior Scientist, Dipartimento di Matematica, Università di Padova
907. Pavone Marco Professore Associato – Università di Palermo
908. Pazé Valentina Professoressa ordinaria Filosofia politica, Università di Torino
909. Pecci Mattia Ricercatore, INGV
910. Pecoraino Giovannella Ricercatrice INGV
911. Pedone Valentina PTA, Università di Firenze
912. Pelizzola Alessandro Professore ordinario, Politecnico di Torino
913. Pellegrino Vincenza Prof ordinaria, Università di Parma
914. Peñín Fernández Natalia RTT Università di Bologna
915. Pepe Tiziana prof Ordinario Federico II Dip Medicina Veterinaria eProduzioni Animali
916. Peppe Leo Professore ordinario in pensione Università Roma Tre
917. Perini Gaia Assegnista, Università di Bologna
918. Perini Lorenza Ricercatrice Università di Padova
919. Perna Mattia Dottorando, Università di Napoli L’Orientale
920. Perniola Michele Università degli Studi di Bari
921. Perotto Francesca Dottoranda Convezione FINO
922. Perri Antonio Professore associato Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli
923. Perrone Lorenzo Dottorando, Università di Bologna
924. Perrotta Domenico Professore associato, Università di Bergamo
925. Persico Greta Ricercatrice, Università degli Studi di Milano-Bicocca
926. Peta Ines Professoressa Associata, Lilec, Università di Bologna
927. Petrachi Lorenzo Dottorando, Università di Bergamo
928. Petrillo Antonello Professore ordinario, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli
929. Petrogalli Mattia PhD student, Università degli Studi di Bergamo
930. Petrucci Elisabetta Professoressa Associata Università di Roma “La Sapienza”
931. Petrucci Lorenzo Dottorando, Università di Bologna
932. Pettinari Emanuela Assegnista di Ricerca – Università di Bologna
933. Pia Andrea Associate Professor, LSE Anthropology
934. Piazza Gianni Professore associato, Università di Catania
935. Pica Ciamarra Leonardo Dirigente di ricerca, ISPF-CNR
936. Picci Lucio Professore ordinario, Università di Bologna
937. Piccioli Tommaso CTER CNR-ISTI
938. Piccioni Luigi Professore, Università della Calabria
939. Piccoli Barbara Bibliotecaria – Università Iuav di Venezia
940. Pieroni Stefania Tecnologo – CNR-IFC
941. Pierro Marco Ph. D. – EURAC Research
942. Pietro Castelli Gattinara Associate professor, Université Libre de Bruxelles
943. Pigatto Giada Personale amministrativo – Università Ca’ Foscari Venezia
944. Pilotti Luciano Professore ordinario, Università di Milano
945. Pilotto Chiara Assegnista, Università di Bologna
946. Pinto Barbara Dr. Università di Pisa
947. Pinto Caterina Docente a contratto, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
948. Pinto Cecilia Dottoranda, Università di Genova
949. Pinto Valeria Professore universitario “Università degli Studi di Napoli Federico II”
950. Piperno Martina Ricercatrice, Sapienza Università di Roma
951. Pipitone Carlo I ricercatore CNR
952. Piras Paola PTA Università di Padova
953. Pirone Maurilio Ricercatore a tempo determinato tipo A, Università di Bologna
954. Pizzirani Silvia Ricercatrice, Università di Torino
955. Placidi Ernesto Professore Associato, Sapienza Università di Roma
956. Poli Marianna Assegnista di Ricerca, Università degli Studi di Milano-Bicocca
957. Polidori Alessia Dottoranda – Università degli Studi di Milano-Bicocca
958. Pollaio Andrea Ricercatore al Politecnico di Torino
959. Pometti Giorgia Dottoranda in Peace Studies La Sapienza di Roma
960. Pondrelli Silvia Ricercatrice, INGV
961. Ponsiglione Marcello Professore Ordinario, Sapienza Università di Roma
962. Pontani Filippomaria Professore, Univ. Ca’ Foscari Venezia
963. Pontarelli Salvatore Professore Associato – Sapienza
964. Popic Tamara Ricercatrice, Scuola Superiore Sant’Anna
965. Porreca Alessio RtdA – Università degli Studi di Padova
966. Porta Claudio Tecnologo III Livello – IIT CNR
967. Potenza Daniela Ricercatrice, Università di Messina
968. Pozzi Alessandro funzionario tecnico Università di Genova
969. Prandi Bianca Ricercatrice in tenure-track, Università di Bologna
970. Praticelli Nicola PTA – Università di Padova
971. Prato Alessandro Professore associato Università di Siena
972. Principiano Fulvio Funzionario Università di Genova
973. Procesi Monia Ricercatrice INGV
974. Proglio Gabriele Professore Associato, Università di Scienze Gastronomiche
975. Pronti Andrea Ricercatore, DISEIS UCSC
976. Pubusa Francesca Professoressa associata all’Università di Calgiari
977. Pucci Stefano Primo Ricercatore, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
978. Pugliese Paola T.A. – Università di Genova
979. Puglisi Orazio PA Universita’ di Firenze
980. Puletti Francesco Assegnista di Ricerca – Politecnico di Torino
981. Puppo Enrico Professore ordinario – Università di Genova
982. Puzzo Francesco Ricercatore, Stanford University
983. Quaranta Ivo Professore ordinario Università di Bologna
984. Queirolo Palmas Luca Professore ordinario, Università di Genova
985. Quondamatteo Nicola Contrattista di ricerca, Università di Trento
986. Raggiunti Martina Assegnista di Ricerca, INGV
987. Ragona Gianfranco Professore ordinario – Università di Torino
988. Raieli Chiara Dottoranda Università di Perugia
989. Raineri Luca Ricercatore in studi di sicurezza, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
990. Raineri Margherita ricercatore in pensione Universita’ di Genova
991. Raspadori Paolo Professore associato, Università degli studi di Perugia
992. Ravelli Andrea Amelio Contrattista di Ricerca, Università di Trento
993. Reale Andrea Professore associato, Univ. Roma Tor Vergata
994. Regruto Tomalino Diego Professore Associato, Politecnico di Torino
995. Rescia Laura Professoressa ordinaria, Università di Torino
996. Resta Valeria Post-doctoral researcher, Dublin City University
997. Reyes Francesco Professore Associato, Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia
998. Ribeiro Corossacz Valeria Professoressa associata, Università degli Stdui Roma Tre
999. Ricardo Munoz Martin Profssore Ordinario, Università di Bologna
1000. Riccardi Gabriele Professore ordinario ( in quiescenza), Università FedericoIi, Napoli
1001. Riccardo Castellana Professore ordinario, Università di Siena
1002. Riccardo Massari Docente associato, di Composizione e Sonologia – (Istituto Studi
Musicali Superiori Jam Session), Barcellona
1003. Ricci Eugenio RTDa, Università di Bologna
1004. Ricciardi Mario Professore ordinario, Università di Milano
1005. Riccio Bruno Ricercatore Università di Bologna
1006. Riccio Rosario Tecnologo, INGV – Osservatorio Vesuviano
1007. Ridi Francesca Professoressa Associata, Università degli studi di Firenze
1008. Rigo Enrica Professoressa di filosofia del diritto, Università Roma Tre
1009. Rinaldi Giovanna Ricercatrice – INAF
1010. Ripamonti Gaia Matilde Assegnista di ricerca, Università di Trieste
1011. Rivellese Angela Albarosa Professore Ordinario (in quiescenza) Università Federico II
Napoli
1012. Rizzi Andrea Dottorando, Università di Bologna
1013. Rizzo Roberto Postdoc, Universita’ di Milano – Bicocca
1014. Rocchetti Davide Assegnista, Università di Bologna
1015. Rocco Alessandra Ricercatrice- CNR
1016. Rolandi Francesca Ricercatrice, Università di Firenze
1017. Rolletto Claudia Dottoranda, Politecnico di Torino
1018. Romaniello Maria Francesca Insegnante scuola secondaria superiore
1019. Romano Angela Professore associato, Università di Bologna
1020. Romano Fabrizio Primo Ricercatore Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
1021. Romei Andrea PhD student, Scuola Normale Superiore
1022. Romeo Jolanda PhD student, Università di Perugia
1023. Roncone Ilaria Assegnista di ricerca, Sapienza Università di Roma
1024. Rosa Luigi Professore Associato Università degli studi di Napoli Federico II
1025. Rossi Maria Grazia Professoressa, Universidade Nova de Lisboa
1026. Rossi Federica PTA Università di Torino
1027. Rossi Remigio Ordinario di Ecologia, Università di Ferrara, in pensione
1028. Rossi Ugo Professore ordinario, Gran Sasso Science Institute
1029. Rotella Giuseppe Professore associato, Università di Pisa
1030. Rovatti Toni Professoressa associata, Università di Bologna
1031. Rovigatti Lorenzo Professore Associato, Sapienza Università di Roma
1032. Rullani Francesco Professore ordinario, Ca’ Foscari Università di Venezia
1033. Ruocco Monica PO Unior
1034. Russo Deborah Professoressa associata Università di Firenze
1035. Russo Giulia Dottoranda – Scuola Normale Superiore
1036. Russo Giulia, Università di Torino Adr DISAFA
1037. Rutigliano Lucia Anna Dottoranda – Università degli studi di Foggia
1038. Sabbadini Sergio Già ricercatore Enea. Già addetto scientifico presso l’Ocse e l’Unesco
1039. Sabbagh Dario Ricercatore INGV
1040. Sacchi Paola Ricercatrice, Università di Torino
1041. Sacchi Roberto Professore Ordinario, Università di Torino
1042. Sacquegna Simone Assegnista, INAF – Osservatorio Astronomico d’Abruzzo
1043. Sala Marta Dottoranda presso l’università degli studi di Bergamo
1044. Salafia Om Sharan Ricercatore, INAF – OAB
1045. Salerno Ginevra Professore ordinario Università di Roma Tre
1046. Salimbeni Alice Ricercatrice, University College Dublin
1047. Salina Gaetano Dirigente di Ricerca Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Roma Tor
Vergata
1048. Salinaro Marta Ricercatrice, Università di Bologna
1049. Salone Carlo Professore Ordinario, Università di Torino
1050. Salottolo Delio Professore Associato Università L’Orientale di Napoli
1051. Salvatori Marco Assegnista di ricerca; Università di Firenze, Dipartimento di Biologia
1052. Salza Alessandro Bibliotecario – Università di Torino
1053. Samantha Audoly Dottore di ricerca, Università di Bologna
1054. Sannolla Antonella Dottoranda, Università di Bologna
1055. Sanò Giuliana Prof.ssa Associata Università di Messina
1056. Santambrogio Ale Blue PhD student, Università degli Studi di Enna “Kore”
1057. Santarsiere Paola Dottoranda, Università degli Studi di Torino
1058. Santese Angela Università di Bologna
1059. Santini Laura Professora Associata, Università degli studi di Genova
1060. Santoliquido Filippo Ricercatore postdoc, Gran Sasso Science Institute
1061. Santovetti Emanuele Professore Associato – Università di Roma “Tor Vergata”
1062. Sapienza Valentina Professoressa associata, Università Ca’ Foscari Venezia
1063. Saponaro Chiara Postdoc – Università di Milano-Bicocca
1064. Sarli Annavittoria Università di Parma
1065. Sarrica Mauro Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma
1066. Savelli Rodolfo Professore emerito Università di Genova
1067. Savino Michelina professoressa associata, Università degli Studi di Bari
1068. Savoldelli Matteo Collaboratore alla ricerca presso Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
1069. Savoldi Francesca Ricercatrice postdoc, Ca’ Foscari UniVe
1070. Sbriccoli Tommaso Borsista, Università degli Studi di Siena
1071. Scacchi Anna Professoressa ordinaria, Università di Padova
1072. Scacchioli Fabio Professore Accademia di Belle Arti di Foggia
1073. Scaglioni Marta Assegnista di ricerca, Cà Foscari Università di Venezia
1074. Scala Paola Professore associato Università di Napoli Federico II
1075. Scandurra Enzo Prof ordinario Università di Roma La Sapienza
1076. Scardozzi Chiara Ricercatrice – Università di Bologna
1077. Scarfi Sonia Professore Associato, Università di Genova
1078. Schiaffino Federica Dottoranda, Scuola Normale Superiore
1079. Schimmenti Andrea Dottorando, Università di Bologna
1080. Schmidt Susanna Professoressa associata, Università di Torino
1081. Sciarrone Rocco Professore ordinario, Università di Torino
1082. Sciurba Alessandra Professoressa associata, Universita degli studi di Palermo
1083. Scolaro Luisa Professoressa presso scuola secondaria di primo grado
1084. Scribano Daniela Ricercatrice Università Sapienza di Roma
1085. Scrolavezza Paola Professoressa ordinaria – Università di Bologna
1086. Sebastiani Fabrizio Dirigente di Ricerca, CNR
1087. Sebastiani Laura professore associato Università di Pisa
1088. Sebastiano Benasso Professore Associato, Università di Genova
1089. Selmi Giulia Professoressa associata, Università di Parma
1090. Semeraro Eleonora Referente per la Ricerca dipartimentale, Università di Catanzaro
1091. Semeraro Giovanni Professore ordinario Università degli Studi di Bari Aldo Moro
1092. Semi Giovanni Professore Ordinario, Università di Torino
1093. Semprebon Michela Università di Parma
1094. Serbati Sara Professoressa Associata, Universita’ Di Padova
1095. Serpe Davide Dottorando, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
1096. Sesana Raffaella Prof. Politecnico di Torino
1097. Severi Stefano Professore Associato – Università di Bologna
1098. Signorini Antonella Ricercatrice ENEA
1099. Silvia Contarini Università degli studi di Udine
1100. Simonelli Anna Maria Insegnante di scuola Superiore in pensione
1101. Simonetti Alberto Assegnista di ricerca Filosofia-Università di Perugia
1102. Sinesi Andrea PhD student, University of Stirling
1103. Sinibaldi Fabio Tecnologo – ISTI CNR
1104. Sisani Simone Professore associato, Università dell’Aquila
1105. Sisto Michele Professore associato, Università di Chieti-Pescara
1106. Siviero Sebastiano Dottorando, Università Ca’ Foscari di Venezia
1107. Slavier Sonia Mariangela CEL – Università di Torino
1108. Soci Anna Professore Alma Mater Universita’ di Bologna
1109. Solinas Marco Ricercatore/Assegnista INGV
1110. Solombrino Olga Postdoc – Università L’Orientale
1111. Sorbera Lucia Professoressa associata, The University of Sydney
1112. Sorgonà Gregorio Ricercatore (Scuola Normale Superiore)
1113. Sorgoni Barbara PA Università di Torino
1114. Soriani Alessandro Professore Associato – Università di Bologna
1115. Soriano Riccardo Dottorando Università di Padova – Università Ca’ Foscari Venezia
1116. Sorrentino Primavera PTA – Università degli Studi di Napoli Federico II – Napoli
1117. Sossi Federica Docente Università di Bergamo
1118. Sottile Andrea Bibliotecario – Università degli Studi di Milano
1119. Spada Stefania Professoressa a contratto Università di Bologna
1120. Spagnolo Martella Daniela Bibliotecaria – Università degli studi di Milano
1121. Speciale Lucinia professoressa associata Università del Salento
1122. Sperandio Giorgio Università Politecnica delle Marche
1123. Sperduti Gianluca CNR-ISTI
1124. Spini Cristiana Funzionaria Area Ricerca, Università di Genova
1125. Staiti Chiara Professoressa associata – Università degli Studi- L’Aquila
1126. Staiti Domenico Professore ordinario, Università di Bologna
1127. Starace Francesco Dottorando in linguistica dell’università Federico II di Napoli
1128. Stazio Ivana Bibliotecaria Università degli studi di Napoli Federico II
1129. Stefani Fabrizio Ricercatore, Scuola Politecnica, Università di Genova
1130. Stefania Consigliere Ricercatrice in antropologia, Università degli Studi di Genova
1131. Stefanini Pietro Postdoctoral Fellow, University of Edinburgh
1132. Stefanini Angelo Già diettore Centro Salute Internazionale, Università di Bologna
1133. Stefano Jossa Università di Palermo
1134. Stefano Portelli Ricercatore, Università Roma Tre
1135. Stellato Luisa Ricercatrice associata Università della Campania Luigi Vanvitelli
1136. Stelliferi Paola RTT – Università di Pisa
1137. Stimilli Elettra Professoressa Associata Sapienza Università di Roma
1139. Storti Luca Professore associato – Università di Torino
1140. Stracquadanio Roberta Dottoranda Università di Bergamo
1141. Stragapede Maria Nicola Post-doc, Scuola Normale Superiore
1142. Strazzari Francesco Professore ordinario, Scuola Superiore Sant’Anna
1143. Striano Francesco RTD-A, Università di Torino
1144. Suitner Caterina Professoressa Associate presso l’Università degli Studi di Padova
1145. Sulpizio Fabio Ricercatore – Università del Salento
1146. Summer Alessandro dottorando, Trinity College Dublin
1147. Suriano Alba Rosa Professoressa associata Università di Catania
1148. Tabarroni Andrea Professore Università di Udine
1149. Taboni Anna Università degli Studi di Brescia
1150. Tabusi Massimiliano prof., Università per Stranieri di Siena
1151. Tajani Ornella Prof.Ssa Associata – Unistrasi
1152. Tana Guido FCT Junior Researcher, Universidade Nova de Lisboa
1153. Tarquini Simone Tecnologo INGV
1154. Tassi Eliana Lanfranca Ricercatrice, CNR
1155. Tassinari Giorgio Già professore ordinario Università di Bologna
1156. Tatar Karolina Dottoranda, Università di Torino
1157. Tateo Giuseppe Ricercatore, Università Roma Tre
1158. Tazzioli Martina Professoressa Associata, Università di Bologna
1159. Tedeschi Laura Assegnista Sapienza Università di Roma
1160. Ter Beek Maurice Primo Ricercatore, CNR-ISTI, Pisa
1161. Tiedtke Julian Dottorando, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa
1162. Timeto Federica Professoressa associata, Università Ca’ Foscari, Venezia
1163. Tinti Alessandro Assegnista di ricerca, Università di Torino
1164. Tirabassi Laura Dottoranda Università di Bologna
1165. Tiribocchi Adriano Primo ricercatore – Istituto per le Applicazioni del Calcolo CNR
1166. Tocaru Lorina PTA Università di Torino
1167. Toffanin Angela Maria Ricercatrice Cnr-Irpps
1168. Tommasi Francesco RTT, Università degli Studi di Milano
1169. Tondi Arianna docente a contratto, Università di Bergamo
1170. Tono Caterina Amministrativa Università di Padova
1171. Tori Daniele Prof. in Economia Politica Università di Pisa
1172. Torri Michelguglielmo Professore ordinario (f. r.), Università di Torino
1173. Torti Barbara Ricercatore Confermato, Università di Roma Tor Vergata
1174. Tortora Roberto Professore associato. Università Federico II di Napoli
1175. Tortorici Stefano Dottorando, Scuola Normale Superiore
1176. Tosi Cambini Sabrina Professoressa Associata Università di Parma
1177. Tosi Maddalena Dottoranda, Scuola Normale Superiore Pisa – Sciences Po Parigi
1178. Toto Francesco Professore associato, Università degli Studi “Roma Tre”
1179. Trentin Massimiliano Professore ordinario Università di Bologna
1180. Trobia Alberto Professore associato, Università degli Studi di Palermo
1181. Troilo Gabriele Università Bocconi
1182. Troilo Simona, Professoressa associata, Università degli Studi dell’Aquila
1183. Tropea Fabiola Dottoranda – Università degli Studi di Siena
1184. Tropeano Domenica Professoressa associata Università di Macerata
1185. Tuan Camilla Dottoranda, Università di Trento
1186. Tudisca Valentina Ricercatrice, CNR
1187. Tulli Umberto Professore associato, università di Trento
1188. Tulumello Simone Professore associato di ricerca, Università di Lisbona
1189. Turchetta Giovanni Professore ordinario – Università degli studi di Milano
1190. Turrini Diego Primo ricercatore, Istituto Nazionale di Astrofisica
1191. Ugolini Tommaso Dottorando Università di Firenze
1192. Ursella Laura Ricercatrice, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Applicata
1193. Vaccari Giosué Dottorando, Wageningen University and Research
1194. Vacchiano Francesco Professore associato, Università Ca’ Foscari Venezia
1195. Vadacchino Davide Lecturer, University of Plymouth
1196. Vaia Ruggero Ricercatore associato senior ISC-CNR
1197. Valente Marco Professore Ordinario, Economia, Università dell’Aquila
1198. Valentina De Santi Assegnista, Università di Torino
1199. Valentini Enzo Professore associato, Università di Macerata
1200. Van Aken Mauro Professore associato, Università di Milano-Bicocca
1201. Vannicelli Stefano RSU Università di Torino
1202. Vannini David Docente preso IOSS cine-tv
1203. Vannucci Armando Docente Università di Parma
1204. Veneziani Roberto Professor of Economics, Queen Mary University of London
1205. Ventra Stefania Professoressa associata, Università Ca’ Foscari Venezia
1206. Venturini Elisa Dottoranda in Filosofia Politica, Università di Verona
1207. Venturoli Sofia prof. associata Unito
1208. Verdi Giulia PTA, Università Firenze
1209. Vergnano Cecilia Distinguished professor – Universitat de Barcelona
1210. Veronese Guido Professore Associato, Università degli Studi di Milano-Bicocca
1211. Veronese Passarella Marco Professore associato di politica economica, Università
dell’Aquila
1212. Vertua Irene Dottoranda, Università Statale di Milano
1213. Vian Andrea Professore associato, Università di Genova
1214. Vianelli Alberto RTI Università degli Studi dell’Insubria
1215. Viazzo Pier Paolo Professore emerito, Università di Torino
1216. Vignodelli Giacomo Professore associato, Università degli studi di Bologna
1217. Villani Luciano assegnista di ricerca Sapienza Università di Roma
1218. Villani Marialuisa Dipartimento Scienze Politiche e Sociali Università di Bologna
1219. Virgolin Luigi Docente a contratto, Sapienza Università di Roma
1220. Visentin Stefano Università di Urbino Carlo Bo
1221. Vismara Cinzia Già Professore associato, Università di Cassino e del Lazio meridionale
1222. Vitale Brovarone Elisabetta Professoressa associata, Politecnico di Torino
1223. Vitale Marina Prof. ord. Letteratura inglese all’Orientale di Napoli (in pensione)
1224. Vitali Isabella CNR
1225. Vittori Francesco Assegnista, Università degli Studi di Verona
1226. Vitucci Francesco Professore, Università di Bologna
1227. Vivan Itala Professoressa emerita, Università degli Studi di Milano
1228. Vizioli Nicola Ricercatore, Università di Siena
1229. Volpicella Domenico PhD student, Università di Bologna
1230. Walter Palmieri Primo Ricercatore CNR
1231. Wild Romina Post-doctoral researcher, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale (OGS), Trieste
1232. Zacchini Simone Università di Siena
1233. Zamponi Lorenzo Professore associato, Scuola Normale Superiore
1234. Zanelli Patrizia Docente a contratto – Università Ca’ Foscari di Venezia
1235. Zanini Adelino Docente Università Politecnica delle Marche
1236. Zanini Giulia Professoressa associata, Università Ca’ Foscari Venezia
1237. Zanotelli Francesco Professore associato, Università di Firenze
1238. Zappa Elena Tecnica, Università degli Studi di Genova
1239. Zapponi Livia Ricercatrice, Consiglio Nazionale delle Ricerche
1240. Zerilli Filippo Professore ordinario, Università di Cagliari
1241. Zetti Iacopo Prof. associato università di Firenze
1242. Zezza Gennaro Professore associato, Università di Cassino e del Lazio Meridionale
1243. Zhok Andrea Professore associato – Università degli studi di Milano
1244. Zinzani Andrea RTT, Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà, Università di Bologna
1245. Zirulia Stefano Professore associato, Università degli Studi di Milano
1246. Zoppè Monica Ricercatrice CNR
1247. Zuccheri Serena Professore ordinario Università di Bologna
1248. Zucchetti Massimo Professore, Politecnico di Torino
1249. Zucchini Stefania Professoressa Associata, Università degli Studi di Perugia
1250. Zurru Elisabetta RU, Università di Genova
1251. Zwatrzko, Ivet PhD student, La Sapienza – Università di Roma
Società, organizzazioni e associazioni accademiche e scientifiche
Società Italiana di Studi sul Medio Oriente (SeSaMO)
Società Italiana delle Storiche (SIS)
Antropologi per la Palestina
Standing Group Movimenti sociali e partecipazione della Società Italiana di Scienze Politiche (SISP)
Coordinamento Enti Pubblici di Ricerca per la Palestina (EPR4Palestine)
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa