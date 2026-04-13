Accumulazione per espropriazione. La nuova fase del capitalismo

La storia dell’ascesa del capitalismo dal periodo feudale in poi in Europa, o dalle varie tradizioni imperiali e civilizzazionali pre-capitaliste altrove nel mondo, è una storia in cui violenza, conquista, rapina, pirateria, espropriazione, frode, sfratti, usura, schiavitù e furto si soffermarono ampiamente insieme alla lenta dissoluzione delle strutture di potere feudali, imperiali e religiose.

Se tali processi fossero legali (autorizzati dallo Stato) o illegali era per gran parte del tempo irrilevante, perché gli accordi istituzionali e di proprietà che avrebbero potuto fornire una certa protezione contro tali pratiche o non esistevano o erano inefficaci. Eppure le reti commerciali e le operazioni capitaliste mercantili (incluso il commercio di persone schiavizzate) erano diffuse e diffuse a partire dal XV secolo. Lampi di quello che sembrava un industrialismo proto-capitalistico si potevano vedere fin dall’inizio nelle Fiandre e a Firenze, insieme al crescente ruolo globale della monetizzazione (facilitato dall’ascesa dell’oro e dell’argento come beni monetari universali).

Lo scambio di forza lavoro contro la crescente massa di entrate (guidata da quelle della Chiesa e dello Stato) significava che le precondizioni erano in atto per l’ascesa e l’impiego del denaro come capitale impegnato nella ricerca del profitto.

Per liberare queste condizioni dalle loro restrizioni sociali e difese religiose era necessaria la separazione di massa del lavoro dall’accesso ai mezzi di produzione (in particolare la terra) e la dissoluzione dei poteri terrieri e religiosi.

Da qui il significato di ciò che Marx chiamava accumulazione ‘primitiva’ o ‘originale’. Questo processo è proseguito con una forza lavoro salariata, separando ampie fasce della popolazione dall’accesso ai mezzi di produzione di base. Portò anche all’ascesa di una classe capitalista agraria che si alleò con capitalisti mercantili e banchieri in quella fase del capitalismo generalmente chiamata capitalismo mercantile.

Comprare merci a basso costo e venderle a caro prezzo, insieme a razzie, pirateria, rapine, iniziative coloniali e conquista del territorio, divennero le principali fonti di profitto e il principale mezzo per l’acquisizione di ricchezza (di solito sotto forma d’oro).

La ricerca di quest’ultimo acquisì un ruolo teorico nelle teorie mercantiliste prevalenti dell’epoca. Il potere statale veniva sempre più giudicato in base a quanto oro si trovava nelle casse dello stato.

L’accumulo originale (o primitivo) era, disse Marx, scritto nella storia dell’umanità ‘in lettere di sangue e fuoco’. Questa violenza indicibile si è svolta per secoli e continua ancora oggi.

Sebbene Marx possa aver esagerato un po’, riconobbe anche come ‘la silenziosa costrizione delle relazioni economiche’ avesse un suo ruolo. Ma non prestò abbastanza attenzione alle dimensioni razziali, civilizzazionali e religiose di queste trasformazioni.

C’erano processi in azione che minavano le forme tradizionali di potere economico, politico e religioso precapitalistico. Si stava aprendo una strada verso ‘qualcos’altro, anche se i monarchi, i signori e i sacerdoti dell’epoca non avevano idea di cosa potesse essere.

Gli effetti corrosivi del commercio sui poteri tradizionali di classe e statali furono integrati dagli impatti dell’usura e dell’onere del debito nello sciogliere il potere feudale e il dominio terriero.

Ma ciò non si sarebbe svolto, come invece è accaduto, senza l’ascesa di vari modi in cui la forza lavoro poteva essere raccolta, gestita e mobilitata (a volte attraverso la schiavitù e la servitù della gleba, ma anche tramite contratti di contratto e controllo delle corporazioni sugli apprendistati) per produrre surplus, di solito a beneficio di qualche classe dirigente.

L’idea di un’organizzazione di massa del lavoro nel sistema industriale britannico fu quasi certamente influenzata dall’esperienza precedente della gestione di massa del lavoro schiavistico nelle piantagioni di zucchero delle Indie Occidentali.

Ciò che è interessante di questa storia è il modo in cui i primi passi, apparentemente di sviluppo, potrebbero quasi immediatamente diventare ostacoli a ulteriori sviluppi. Sebbene, ad esempio, la gestione del lavoro schiavo possa aver avviato il primo passo, la formazione di classe che ha facilitato, ha condannato le Indie Occidentali, il Sud americano e gran parte del Sud America a quello che Clyde Woods in seguito definì ‘sviluppo bloccato’.

Sebbene anche il sistema di organizzazione dei lavoratori nel sindacato abbia marciato verso la gestione e la riproduzione sociale del lavoro salariato come merce, esso ha frenato l’ascesa dei mercati del lavoro salariati liberi richiesti per il sistema industriale.

Il primo capitalismo industriale non poté radicarsi nelle principali città capitaliste mercantili britanniche come Londra, Bristol, Norwich o Liverpool, tutte in gran parte operanti entro i vincoli del sistema corporativista delle corporazioni dominato dal potere dei mercanti e dei vescovi.

Le nuove fabbriche industriali dovettero cercare siti nuovi in campo nuovo. Piccoli villaggi con nomi come Manchester, Birmingham e simili divennero improvvisamente città industriali e le religioni non conformiste presero il posto dei poteri religiosi gerarchici centrati su Roma.

Il problema dello sviluppo bloccato non è mai scomparso. Il capitale è ansioso oggi come lo era nella Gran Bretagna del diciottesimo secolo di cercare e favorire siti ‘greenfield’ (ad esempio, nel Sud degli Stati Uniti o nelle zone delle maquiladoras del Messico) dove le barriere di organizzazione del lavoro e regolamentazione sono più deboli.

E, in molte parti del mondo, il potere dei proprietari terrieri (come in alcuni paesi dell’America Latina, con il Cile come ottimo caso) ha reso la battaglia perpetua del capitale in generale contro lo sviluppo bloccato attraverso il dominio delle tradizionali élite locali e degli interessi terrieri.

Nell’orbita degli Stati Uniti, Porto Rico e la regione del Delta del Mississippi si avvicinano a qualificarsi per lo status di sviluppo bloccato.

Ai fini della chiarezza teorica, Marx ha escluso l’accumulazione originaria dal suo tentativo di teorizzare il modo di produzione capitalistico nella sua forma più matura, al di fuori delle confusioni di una formazione sociale molto più complessa. Ma noi non possiamo permetterci questo lusso.

La violenta espropriazione di un contadinato autosufficiente e le pratiche continue di proletarizzazione continuano a svolgere un ruolo cruciale ancora oggi in molte parti del mondo.

Se la forza lavoro salariata globale è aumentata di oltre un miliardo di persone dal 1980, ciò è avvenuto in parte attraverso la distruzione di mezzi di sussistenza alternativi.

In Cina, per esempio, abbiamo assistito a un programma statale di ‘proletarizzazione parziale’ a partire dal 1980, in cui il contadinato rurale ha fornito un’enorme forza lavoro migrante, su base temporanea, alle fabbriche in forte espansione del sud industriale, mantenendo al contempo i propri diritti di accesso alla terra nel luogo di origine rurale.

I costi della riproduzione sociale sono sostenuti nelle zone rurali cinesi, mentre l’offerta di lavoro (in particolare un’enorme coorte di giovani donne) è impiegata nelle aree urbane, dove i lavoratori migranti non hanno diritti di cittadinanza.

Questa è l’essenza del sistema hukou, che ancora oggi regola gran parte delle migrazioni interne in tutta la Cina, anche se vengono compiuti alcuni passi verso la sua abolizione di fronte al crescente numero di una popolazione fluttuante di migranti nelle aree urbane che rimangono ma non hanno diritti di cittadinanza.

Le pratiche di accumulazione originale portarono alla formazione di una forza lavoro salariata che era ed è ancora libera ‘nel doppio senso’: gli individui sono liberi di contraddire la loro forza lavoro con chi vogliono, pur essendo liberati da ogni accesso ai mezzi di produzione.

Devono lavorare come salariati per vivere. Ma le pratiche continue di accumulazione primitiva sono ora integrate da una serie di altre pratiche in cui il capitale dipende sempre più da espropriazioni dirette, sfratti e colonizzazioni, per non parlare di imbrogli, furti, frodi e rapine (spesso supportati dalla violenza).

L’appropriazione organizzata delle entrate altrui (salari e altri redditi distributivi) ora aiuta a sostenere l’accumulo di capitale.

Esagerazione dei prezzi da parte dei commercianti, detruffazione finanziaria, estrazione di affitti dai terreni e immobiliari eccessivanti, speculazione su ogni tipo di valore degli asset (inclusi le cybervalute), sussidi e redistribuzioni tramite accordi fiscali, privatizzazione dei beni pubblici a prezzi favorevoli, promozione di strutture legali organizzate per la perpetuazione del privilegio e del potere di classe, sono solo alcuni dei mezzi coinvolti.

È anche significativo che tre delle linee commerciali più redditizie dei nostri tempi siano la droga illecita, le armi illegali e il traffico di esseri umani. Le varie ‘economie mafiose’ e racket di protezione giocano un ruolo economico di rilievo in alcune parti della formazione sociale capitalista, influenzando le dinamiche del modo di produzione capitalistico.

Tutto ciò comporta uno spostamento verso quello che chiamo ‘accumulazione per espropriazione’.

Mentre l’accumulazione primitiva riguarda la creazione violenta di una forza lavoro salariata che deve vendere la propria forza lavoro per vivere, l’accumulazione per espropriazione comporta il trasferimento da una classe all’altra di valori già creati. L’idea di tale categoria deriva dall’osservazione di Rosa Luxemburg (supportata da Hannah Arendt) secondo cui la rilevanza della teoria marxiana dell’accumulazione primitiva persiste anche nell’era moderna.

Concluse questo perché, in The Accumulation of Capital, non riusciva a comprendere da dove provenisse la domanda effettiva che potesse sostenere l’accumulazione continua di capitale in forma a spirale. Finì per teorizzare che il commercio con formazioni sociali non capitaliste nel pieno dell’accumulazione primitiva fosse l’unica risposta possibile.

Ma sembra un po’ strano definire ciò che sta accadendo ora come accumulazione ‘originale’ o ‘primitiva‘, soprattutto perché la versione moderna, per la maggior parte, ha uno scopo molto diverso.

Nel marxismo classico, l’accumulazione primitiva indica i processi attraverso i quali la classe operaia è stata forgiata violentemente a partire da formazioni sociali precapitaliste.

Questi processi continuano a svolgere un ruolo enorme: la dissoluzione delle società basate sui contadini quasi ovunque nel mondo dal 1945 dal 1945 ha aumentato notevolmente il proletariato globale dei lavoratori salariati.

Ma l’accumulazione per espropriazione significa qualcosa di molto diverso. Consiste nel furto, truffare o appropriarsi del valore e del plusvalore già prodotti. Si basa sul fatto che il profitto in denaro può essere ottenuto senza alcuna produzione di plus-valore.

Quando 7 milioni di famiglie hanno perso il valore dei loro asset abitativi nella crisi del 2007-2008, sono state sottoposte a uno dei più grandi trasferimenti di valore patrimoniale nella storia degli Stati Uniti.

Stephen Schwarzman divenne miliardario e Blackstone divenne una delle più grandi operazioni immobiliari al mondo acquistando case pignorate a prezzi di svendita per incendi. Molti dei pignoramenti, si scoprì in seguito, erano fraudolenti.

I finanzieri, come abbiamo visto prima, hanno guadagnato dalla crisi dell’Asia orientale del 1997–98. L’organizzazione di Peter Singer ha guadagnato miliardi tenendo l’Argentina in ostaggio del suo indebitamento in difficoltà e inadempiente per molti anni.

I paesi dei mercati emergenti sono intrappolati dal debito. Non possono permettersi il servizio dei debiti e consegnano i loro beni agli estranei per una fortuna. Le società di private equity rendono private le società pubbliche fragili, le privano di asset, vengono violati i loro obblighi verso i dipendenti (diritti pensionistici e sanitari) e infine restituiscono la società ormai ridotta alla sfera pubblica a un prezzo premium. Il profitto dalla riorganizzazione sembra essere il loro affare. I miliardari hanno storie oscure di saccheggio della cosa pubblica mentre eludono le tasse e massimizzano le tangenti.

Il mancato pagamento dei salari, soprattutto in tempi di crisi, è stato anche un problema importante in molte parti del mondo. United Airlines e American Airlines hanno entrambe subito riorganizzazioni dalle bancarotte che hanno permesso loro di annullare gli obblighi pensionistici e sanitari verso dipendenti passati e attuali.

Le banche possono legalmente pignorare i debiti in periodi in cui la liquidità che le banche controllano in gran parte è artificialmente ristretta.

Flussi significativi di capitale vengono quindi deviati dai circuiti principali del capitale tramite accumulazione tramite espropriazione.

Il capitale (il valore in movimento) viene canalizzato in attività non producenti valore che comunque generano alti profitti monetari. Il commercio di materie prime che hanno un prezzo ma non valore, si riversa facilmente in illegalità.

L’incredibile rete di pagamenti illegali associati alla corruzione dei funzionari statali in molti paesi latinoamericani da parte della ditta di costruzioni Odebrecht a partire dagli anni ’90 fu economicamente significativa. Ciò portò al suicidio di un ex presidente del Perù mentre lo scandalo veniva svelato.

In molti paesi, una classe politica può saccheggiare il tesoro pubblico per nascondere enormi fortune in paradisi fiscali, conti bancari svizzeri o, come nel caso del senatore Menendez del New Jersey, lingotti d’oro.

Ma c’è anche una buona quantità di attività legalizzata. Se, ad esempio, banchieri e mercanti possono sfruttare la loro posizione nella circolazione del capitale per accumulare capitale per conto proprio (come hanno fatto su scala crescente negli ultimi quarant’anni circa), le leggi di movimento del capitale, solitamente specificate dal punto di vista del capitale produttivo (o industriale), non possono assolutamente rimanere inalterate.

Se il sistema del credito viene usato in modo flagrante per rafforzare la ricchezza e il potere dei banchieri d’investimento (come Goldman Sachs o JPMorgan) o delle società immobiliari speculative (come Blackstone), invece di sostenere la produzione di valore e plusvalore, la teoria della circolazione e dell’accumulazione di capitale necessita di una revisione approfondita.

Nei Grundrisse, ad esempio, Marx suggerisce che si andavano formando condizioni in cui la teoria del valore-lavoro potrebbe non essere più operativa anche se i capitalisti vi si aggrappavano come unica metrica significativa per giudicare la loro condizione.

Inoltre, il trading speculativo di beni redditizi come affitti immobiliari, debito statale, azioni e simili non è necessariamente un’attività a somma zero.

L’accumulazione per espropriazione, il profitto dall’alienazione (comprare a basso costo e vendere caro), le manipolazioni nei mercati finanziari e monetari, le attività speculative di affitti e proprietari terrieri (in particolare per quanto riguarda le attività estrattive) sono tutti potenziali veicoli non solo per aumentare le concentrazioni di denaro, ricchezza e potere in certi ambienti ristretti, ma anche per costruire nuovi canali per un’ulteriore accumulazione monetaria in assenza di valore e produzione di plusvalore.

I profitti si accumulano sempre più su operazioni che non producono alcun valore. Marx era fin troppo consapevole della scala mutevole della produzione di massa e dell’organizzazione interna del capitale che ciò implicava.

Commentando e approvando Robert Owen, osservò: “Quasi tutte le produzioni, per avere successo, devono ora essere svolte in modo esteso e con grande capitale; i piccoli maestri con piccoli capitali hanno poche possibilità di successo … i piccoli maestri saranno sempre più sostituiti da coloro che possiedono grandi capitali … Ottiene questo potere attraverso la combinazione con altri grandi capitalisti, impegnati nello stesso interesse … e così piega di fatto al suo scopo coloro che impiegano. Il grande capitalista ora nuota nella ricchezza, il cui uso corretto non gli è stato insegnato e non conosce. Grazie alla sua ricchezza, ha acquisito potere. La sua ricchezza e il suo potere accecano la ragione; e quando opprime del tutto gravemente, crede di concedere favori … I suoi servitori, come vengono chiamati, in realtà i suoi schiavi, sono ridotti alla più disperata degradazione”.

Questo è, ovviamente, il mondo di Elon Musk. È il mondo in cui esistono ogni tipo di mezzo istituzionale per espropriare i deboli a beneficio di una classe miliardaria di ricchezza e potere consumati. La borsa, osserva Marx, è un luogo meraviglioso per osservare come gli squali finanziari divorano i piccoli economici.

L’accumulazione per espropriazione non va confusa con i profitti ottenuti da commercianti, consulenti e broker onesti nei mercati di credito e borsa.

Nel Volume 3 di Il Capitale, Marx chiarisce che valore e plusvalore possono essere creati solo nell’atto di produzione. I servizi essenziali dei capitalisti mercanti devono essere pagati come ‘costi necessari’ della circolazione (Marx usa il termine ‘faux frais‘) che devono essere detratti dalla produzione di valore e plusvalore. Ci sono alcune eccezioni.

Ad esempio, Marx sostiene che le merci non sono completamente prodotte finché non sono sul mercato. I costi di trasporto e comunicazione aggiungono quindi valore, mentre altri aspetti dell’ingrosso e della vendita al dettaglio no, anche se sono costi necessari.

Esistono eccezioni. Ad esempio, se i miglioramenti nel campo della consegna di capitale per i commercianti riducono i tempi di circolazione, il fatto che due o tre fatturati di produzione di una merce possano ora essere acquistati in un anno si traduce in un notevole aumento della produzione a valore di plus.

Inoltre, i capitalisti mercantili sfruttano il lavoro che impiegano e così contribuiscono al plusvalore totale creato.

Aumentare l’efficienza nel merchandising è molto apprezzato e molto ricercato. La produzione e il consumo di massa furono paralleli alla creazione dei grandi magazzini, come Le Bon Marché a Parigi e Marshall Field’s a Chicago nella seconda metà del XIX secolo, seguiti dai supermercati che proliferarono ovunque nella seconda metà del ventesimo secolo.

La stessa logica vale per i servizi aziendali e di consulenza. Un’organizzazione come McKinsey e i team legali che si occupano di contabilità internazionale sono in linea di principio parte delle false frais della circolazione del capitale.

Quando l’innovazione diventa un business, le applicazioni che influenzano l’efficienza e la velocità di esecuzione nelle forme organizzative diventano importanti linee di business.

L’invenzione di ogni tipo di app, la proliferazione delle tecniche decisionali automatizzate che stanno emergendo (IA) hanno ogni sorta di potenziali implicazioni, ma se il passato serve a guidare, saranno usate prevalentemente per massimizzare i tassi di sfruttamento del lavoro aggiungendo al contempo l’incentivo ad aumentare la massa di valore in movimento molte volte.

La teoria della distribuzione deve monitorare l’appropriazione del valore e la sua crescente centralizzazione in meno mani, anche in assenza di una produzione aggiuntiva di plusvalenza. Gli investimenti di capitale in circolazione, distribuzione e realizzazione non possono produrre valore, ma creano le ‘condizioni di possibilità’ per la realizzazione e l’appropriazione di sempre più valore e plusvalore nel circuito industriale.

La domanda teorica che Marx pone è questa: perché i capitalisti industriali che si assumono il compito primario di organizzare il lavoro salariato per produrre valore e plusvalore tollererebbero di condividere i loro bottini con i capitalisti mercantili, i capitalisti finanziari, i capitalisti terrieri e lo stato?

Marx non definisce queste altre fazioni del capitale o dello stato come intrinsecamente parassite (come spesso fanno molti nella sinistra contemporanea). Tutte queste fazioni (se possiamo chiamare lo Stato una fazione) hanno ruoli legittimi e cruciali da svolgere a sostegno della circolazione e accumulazione del capitale. Ciascuno ha, quindi, un diritto legittimo su una parte del plusvalore prodotto dal capitale industriale, così come sull’estrazione del plusvalore dai lavoratori che essi stessi impiegano.

Marx si concentra su queste affermazioni, su quale base sono stabilite e su come un flusso distintivo di valore e plusvalore circolare nel soddisfare tali affermazioni. Questi flussi di valore deviati influenzano le leggi del moto del capitale in generale e scatenano relazioni sociali e forme di lotta diverse rispetto a quelle comportate dalla circolazione del capitale industriale in isolamento.

Nel caso del capitale mercantile, ad esempio, la relazione sociale fondamentale è la transazione tra acquirente e venditore, mentre nel caso del capitale finanziario è tra debitori e creditori. In entrambi i casi, la relazione di classe tra capitale e lavoro, che domina nella produzione e costituisce la base di classe per la produzione del plusvalue, passa in secondo piano. Questo può avere conseguenze politiche potenzialmente profonde.

I materiali che Marx stava raccogliendo su banca e finanza per il Volume 3 de Il Capitale, mostrano che era sempre più preoccupato della questione di come, perché e con quale effetto i banchieri e i finanzieri potessero andare oltre le loro legittime pretese e usare la loro posizione e il loro potere sulla massa di ricchezza sotto il loro comando, per appropriarsi il più possibile del valore e del plusvalore per sé stessi. In virtù della loro posizione e dei servizi cruciali che fornivano, erano in grado di prelevare legalmente o illegalmente dal patrimonio collettivo di valore e plusvalore che gli industriali stavano creando.

Lo stesso varrebbe ovviamente per i capitalisti mercantili, per i proprietari terrieri e lo stato. Il potere di queste fazioni variava in parte, ma Marx ne riconosceva il loro status di fazioni autonome e indipendenti istituzionalizzate, incluse nella totalità delle relazioni che costituiscono un modo di produzione capitalistico.

C’erano limiti evidenti alle quantità di appropriazione che potevano essere possibili. Era anche ovvio che gran parte del valore che avevano sottratto avrebbe dovuto, a un certo punto, essere riciclato nella produzione per garantire futuri stanziamenti.

Ma la struttura della produzione industriale e l’organizzazione delle cosiddette ‘merce’ o ‘catene del valore’ tra le diverse imprese nel processo produttivo nel suo complesso creano complicazioni per l’analisi e la costruzione della teoria.

Questo è stato particolarmente vero nelle industrie dell’abbigliamento e delle calzature:

I marchi globalizzati esercitavano un potere monopsonico sui produttori grazie alla loro capacità di selezionare tra un ampio bacino di aziende esterne per quasi ogni fase della catena del valore – tessuti, produzione, trasporti, lavorazione, magazzinaggio, ecc. – per catturare la fetta del leone del valore

… I fornitori incapaci di soddisfare le richieste di prezzo di questi marchi transnazionali rischiavano la perdita degli ordini o addirittura la chiusura. Questa dipendenza lasciava i produttori in uno stato di instabilità perpetua, incapaci di raccogliere il capitale necessario per uscire dall’orbita del potere del marchio e perseguire il proprio sviluppo, con la possibilità di perdere un contratto di acquisto una minaccia esistenziale inesorabile. Il risultato fu che gli operai dell’abbigliamento avevano il potere contrattuale più basso di qualsiasi settore industriale.

Dai suoi meticolosi studi sui rapporti parlamentari e sui giornali, Marx capì anche che era necessario un qualche tipo di apparato regolatorio (come accadde nel caso della giornata lavorativa) per evitare crisi finanziarie.

Non sarebbe quindi stato affatto sorpreso che la crisi finanziaria del 2008 avesse portato a qualcosa come le riforme regolatorie Dodd-Frank.

Per quanto riguarda la Banca d’Inghilterra, tuttavia, Marx arrivò anche a riconoscere che una cattiva progettazione di tali istituzioni poteva aggravare e allungare le crisi e che ‘l’errore del Bank Act del 1844’ aveva un impatto negativo sull’accumulo continuo.

Le crisi finanziarie del 1848 e del 1857 derivavano tanto dalle contraddizioni interne del capitale quanto dalle dinamiche della lotta di classe.

Fu il fallimento delle classi operaie nel rispondere alla crisi del 1857–58 a spingere Marx a tuffarsi di nuovo al British Museum per capire perché no.

Un ulteriore punto complica non solo la teoria e l’analisi, ma anche la politica.

Nel processo di circolazione e accumulazione, il valore assume diverse forme. Le sue tre forme materiali principali sono, come abbiamo visto, il denaro, le merci e l’attività produttiva.

Ognuna di queste forme di apparizione è una rappresentazione materiale della relazione sociale immateriale ma oggettiva che chiamiamo valore. Ma ogni rappresentazione ha caratteristiche specifiche di sé. Queste caratteristiche non hanno nulla a che vedere con il valore creato tramite il ‘fuoco che dà forma’ al lavoro applicato nell’attività di produzione di merci.

Consideriamo il caso più problematico, quello della forma monetaria. Questa è, in modo cruciale, l’unica forma di capitale che ha la capacità di crescere senza limiti. È l’unica forma di capitale che può tenere il passo costante con la spirale di accumulo e crescita. È forse significativo che la crescita dell’offerta monetaria mondiale mostri una forma esponenziale dopo il 1970 circa.

Sono domande profonde. Ma il punto essenziale è che, se la relazione intrinsecamente contraddittoria tra moneta e valore è diventata al massimo fragile, le forme monetarie di appropriazione e accumulazione possono occuparsi del centro della scena senza dipendere direttamente da ciò che potrebbe accadere nella sfera immateriale ma oggettiva delle relazioni di valore.

L’unica prova che abbiamo della continua rilevanza della teoria del valore è che la sfera monetaria sempre più libera dal 1971, ha prodotto un gran numero di crisi monetarie con effetti tangibili sulla circolazione e l’accumulo di capitali, oltre a impatti talvolta catastrofici sul benessere umano, anche mentre la massa capitale ha continuato a espandersi drasticamente nonostante i bassi tassi di crescita.

Sotto tutto il feticismo e l’apparenza superficiale di un capitalismo finanziarizzato dinamico, suggerisce che gli squilibri nella relazione massa–tasso siano il segno di problemi economici ed ecologici, mentre l’espansione illimitata ‘cattiva e infinita’ dell’offerta di moneta tramite l’allentamento quantitativo fornisce un rimedio facile, seppur temporaneo, a ogni segno di crisi.

Rimane quindi il sospetto che sia l’allentamento quantitativo a essere alla radice di molti problemi economici contemporanei.

Questo non sarebbe vero in senso causale diretto, ma perché aggiustamenti apparentemente razionali a breve termine contribuiscono incrementalmente a costruire nel tempo un problema molto più massiccio, proprio come la soluzione del denaro facile che Alan Greenspan ideò in risposta al crollo della borsa del 2001, che si riversò nel mercato immobiliare e nel crollo finanziario molto più profondo e dannoso sette anni dopo.

È del tutto possibile che i commercianti (come IKEA e Walmart) o i finanziatori (come Goldman Sachs e i detentori di obbligazioni) dominino il capitale industriale. Quando ciò accade, come Marx ammette con precognizione, quasi invariabilmente si traduce in ‘un sistema di saccheggio’.

Nell’attuale congiuntura, i detentori di obbligazioni e i comandanti della circolazione del capitale esercitano anch’essi un’enorme influenza sullo Stato e, in alcuni casi, dominano la produzione e la riproduzione del capitale industriale.

I ‘sistemi di saccheggio’ sono evidenti quasi ovunque. Non c’è onore tra le diverse fazioni del capitale nel loro furto.

Si saccheggiano a piacimento quando gli conviene. Sorgono anche antagonismi fazionali tra industriali, mercanti, finanzieri e proprietà terriere, così come tra potenti rivalità familiari e i notoriamente parassiti rentiers, per non parlare dello stato. Nessuna fazione esita a cogliere l’occasione per sottrarre ‘all’altra’ i propri valori dei suoi asset con ogni mezzo o inganno possibile. L’accumulazione per espropriazione è organizzato come un sistema generale di rapina competitiva. Ma chi finisce per controllare la maggior parte della massa, e cosa fanno con la ricchezza e il potere che questo conferisce automaticamente?

Il capitalista mercantile facilita la vendita efficiente di merci sul mercato e merita una giusta ricompensa per aver reso tale servizio al capitale industriale. I commercianti assorbono il problema del tempo di circolazione impiegata nel mercato per ottenere una vendita.

Questo permette ai capitalisti industriali di garantire la continuità del flusso di valore e della produzione di plusvalore senza considerare le condizioni di mercato.

Per questo motivo, i capitalisti industriali scambiano volontariamente merci con i mercanti a un prezzo scontato.

Se i commercianti aiutano ad accelerare il turnover del capitale e a fornire credito al capitale industriale a condizioni semplici, ciò conferisce un ulteriore diritto su una parte del valore in circolazione.

L’esercizio di questa affermazione è visto nella teoria di Marx come una detrazione del valore e del plusvalore prodotto dal capitale industriale. Ma è chiaro che il potere monopsonico di molti capitalisti mercantili nel mercato può diventare un potere sul capitale industriale.

La pressione per abbassare i prezzi da parte dei commercianti può diventare un fattore principale di condizioni terribili per il lavoro industriale lungo tutta la catena del valore attraverso la quale, ad esempio, viene prodotto e commercializzato il computer Apple che uso.

A questo punto, il ritorno al capitale mercantile può diventare parassitario piuttosto che legittimo. Il ‘sistema del saccheggio’ prende il sopravvento.

Le identità del mercante, del banchiere e del proprietario terriero sono tali che tutti cercheranno di massimizzare i propri stanziamenti e abuseranno del loro potere a favore del proprio interesse.

In questo modo le diverse fazioni diventano rentiers parassiti di fatto piuttosto che onorevoli servitori dell’accumulazione.

‘L’intera immensa estensione del sistema creditizio’, si lamenta Marx, ‘viene sfruttata dai banchieri come loro capitale privato.’

Sebbene sia utile distinguere tra il profitto del capitale mercantile, il profitto del capitale industriale, gli interessi sul capitale monetario, l’affitto sulla proprietà/capitale terriero e le tasse allo stato, questi sono ruoli distinti piuttosto che categorie sociali fisse.

La maggior parte delle aziende (insieme allo stato) è attivamente coinvolta nello sfruttamento simultaneo di diversi di questi ruoli.

Nell’industria automobilistica degli anni ’80, ad esempio, si guadagnava più denaro impiegando i poteri finanziari della casa automobilistica nei mercati futures che producendo automobili.

La vivace società organizzerà i suoi affari per estrarre e appropriarsi di più valore possibile in qualsiasi forma risulti più redditizia e, da qualsiasi punto del processo di circolazione complessivo, che possa essere più facilmente sfruttato (e in alcuni casi imbrogliato).

La teoria della distribuzione deve quindi monitorare l’appropriazione del valore e la sua crescente centralizzazione in meno mani, anche in assenza di una produzione aggiuntiva di plusvalore.

Gli investimenti di capitale in circolazione, distribuzione e realizzazione non possono produrre valore, ma tali investimenti creano le ‘condizioni di possibilità’ per l’appropriazione di valore e plusvalore dal circuito industriale.

Il denaro, la rappresentazione, era di fatto liberato da qualsiasi collegamento diretto con ciò che avrebbe dovuto rappresentare. Le dighe della creazione illimitata di moneta si aprirono e la questione di quale potesse essere esattamente il rapporto tra denaro e valore divenne oggetto di speculazione.

Alcuni addirittura dichiararono che la teoria del valore è irrilevante e che conta solo la rappresentazione – il denaro mondiale e le politiche monetarie delle banche centrali mondiali.

Nell’economia borghese, una nuova teoria monetaria è in ascesa, e tra i marxisti c’è un certo interesse per la MELT (l’espressione monetaria del tempo di lavoro) come nuova base per l’analisi.

Ci sono abbondanti opportunità nei campi della distribuzione per l’accumulo di ricchezza attraverso appropriazioni illegittime, non etiche e, in alcuni casi, illegali della ricchezza e dei beni altrui.

Marx evitò di affrontare tale questione assumendo, in particolare nei primi due volumi di Il Capitale, che tutte le merci si scambiano al loro valore e che l’esistenza della concorrenza intercapitalista avrebbe garantito un accordo approssimativo tra questa assunzione teorica e le pratiche di mercato effettive.

Ci sono casi in cui tale assunzione è plausibile nel mondo di oggi. La feroce concorrenza tra le catene di supermercati in alcune parti del mondo assicura, ad esempio, un servizio al massimo a costo minimo (la catena di supermercati Aldi è un ottimo esempio).

L’economia Walmart è super-efficiente, e alcuni ora la considerano un modello per un’economia socialista più pianificata centralmente. Essa garantisce il flusso efficiente delle materie prime dai produttori di tutto il mondo ai consumatori. Procura prezzi al minimo che possono ridurre il valore della forza lavoro o garantire miglioramenti materiali nel tenore di vita del lavoro a un dato livello salariale.

Quanto segue, tuttavia, mi consente di concentrarmi sull’illustrare come l’economia di appropriazione e l’accumulazione per espropriazione funzioni nei diversi campi della distribuzione. In che modo mercanti, finanzieri e capitali immobiliari si organizzano per estrarre molto più del loro giustificabile tasso di rendimento, al punto che a volte sembrano dominare piuttosto che servire un’accumulazione di capitale senza fine?

Inoltre, quanto valore viene stanziato dallo stato sotto forma di tasse, licenze e costi d’uso per pagare servizi statali che potrebbero o meno migliorare le condizioni per la produzione di plusvalue e l’accumulo di capitale? Lo stato rentista non è impossibile, e tutti gli stati capitalisti adottano funzioni e pratiche da rentier nel loro sforzo di appropriarsi di quanta più ricchezza e potere possibile per lo stato.

Quelle che Marx ed Engels chiamavano ‘forme secondarie di sfruttamento’ che accolgono i lavoratori al loro ritorno a casa sotto forma di avidi mercanti, proprietari terrieri e preconi, per non parlare delle appropriazioni illecite tramite l’apparato statale, non può, nel mondo di oggi, essere ignorato nella ricerca delle diverse modalità di accumulazione di capitale tramite appropriazione disponibili alla classe capitalista.

Se il capitale è valore in movimento, la massa del valore è in continuo mutamento, instabile e, come abbiamo visto prima, incontrollabile. Le interazioni fluide delle diverse forme di capitale si intersecano per spostare la massa da una parte all’altra del mondo, da un settore all’altro e da un gruppo di capitalisti a un altro.

La massa si muove geograficamente mentre le politiche mercantiliste da parte dello Stato portano a vantaggi cumulativi sulla bilancia dei pagamenti e surplus commerciali in una parte del mondo a discapito di altre.

Allo stesso modo, diverse fazioni – produttori, mercanti, finanzieri, imprese statali – acquisiscono l’egemonia per un po’, solo per essere soppiantate man mano che il peso della massa si sposta altrove.

Negli ultimi tempi, nei luoghi e in certi settori i capitalisti mercantili hanno dominato i produttori diretti (come sembrava accadere nelle catene globali delle materie prime e del valore nel settore tessile ed elettronico negli anni ’90).

Ma in tempi più recenti, la riorganizzazione della produzione e l’ascesa di grandi aziende produttrici come Foxconn nell’elettronica hanno riportato le condizioni di gioco. Usa il suo potere quasi monopolistico per ricorrere nella propria catena di approvvigionamento per estrarre senza pietà surplus dai fornitori.

La fluidità di queste relazioni rende difficile tracciare i meccanismi di estrazione dei surplus attraverso l’accumulo per espropriazione (saccheggio) nel contesto delle lotte faziose per le quote di distribuzione tra mercanti, finanzieri, proprietari terrieri e proprietari terrieri, nonché di un apparato statale spesso avaro.

Questo saggio di David Harvey è un estratto da: “The story of capital: what everyone should know about capital works”. Edizioni Verso books, 2026.

*David Harvey, studioso marxista, è geografo, sociologo e politologo inglese. Si occupa di geografia politica e, dal 2001, è professore emerito di antropologia al Graduate Center della City University di New York. È stato professore di geografia presso le università di Oxford e Johns Hopkins. Tra le sue opere più importanti segnaliamo La crisi della modernità (1993); Giustizia sociale e città (1978), L’enigma del capitale e il prezzo della sua sopravvivenza (2011), Diciassette contraddizioni e la fine del capitalismo (2014), Marx e la follia del capitale (2018).

13 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO