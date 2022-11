La rivendicazione per me immediata e discriminante della manifestazione per la PACE di oggi è il cessate il fuoco.

Perché essa è rivolta davvero a tutte le parti in guerra, alla Russia, all’Ucraina, alla NATO.

Perché se le armi si fermano ora si finisce di uccidere.

Perché se si cessa di combattere sull’attuale linea del fronte, si riconosce di fatto che nessuno può vincere militarmente la guerra, la Russia non può sconfiggere l’Ucraina e l’Ucraina non può riconquistare i territori perduti.

Perché dopo il cessate il fuoco la parola passerà ai negoziati ed ai compromessi di pace, senza i quali la guerra continuerà all’infinito o degenererà in catastrofe nucleare.

Chi è per il cessate il fuoco non può essere a favore dell’invio delle armi, che servono ad alimentarlo quel fuoco. Chi come il PD scende in piazza per la pace ma poi vota l’invio delle armi è disonesto moralmente e politicamente verso gli altri e anche verso sé stesso.

Oggi ci sono due partiti in campo, quello che vuol vincere la guerra anche rischiando l’estinzione dell’umanità e quello che vuole la pace perché nessuno può e nemmeno deve vincere questa sporca guerra.

Non ci sono vie di mezzo, perché il solo modo di fermare la guerra è fare la pace. CESSATE IL FUOCO.

