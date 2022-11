Chi più viola ogni diritto

Per l’ennesima volta l’Assemblea Generale dell’ONU ha votato contro il blocco criminale che gli Stati Uniti da sessant’anni impongono a Cuba.

Praticamente tutto il mondo, 185 stati, ha detto basta. Contrari solo gli USA ed il loro primo alleato e complice, Israele. A sua volta super recidivo nella violazione di ogni diritto internazionale e dei popoli.

Astenuti l’Ucraina, che evidentemente non applica agli altri stati aggrediti ciò che rivendica per sé, e il Brasile, per cui ancora vota il fascista Bolsonaro.

Purtroppo questo pronunciamento come tanti altri non avrà alcuna conseguenza, nessuno metterà sanzioni agli USA o ad Israele, che continueranno ad imporre le proprie sopraffazioni e violenze presentandole come “libertà”. E anche gli stati UE che hanno votato per il diritto a vivere di Cuba, finiranno per obbedire a chi quel diritto nega.

Io non giustifico con questo la decisione di guerra di Putin, non sono come gli ipocriti e falsi euroatlantici, che denunciano il male solo in coloro che combattono. Ma penso che una vera pace con giustizia nel mondo ci sarà solo quando gli USA ed Israele saranno giudicati e condannati con lo stesso metro che viene usato per tutti gli altri. E prima di tanti altri.

Basta con il doppio regime dei diritti. Viva Cuba e Palestina.

4 Novembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO