Il Cile ha bisogno di un partito comunista”, intervista a Lautaro Carmona

Il 31 agosto 2023, il presidente del Partito Comunista del Cile Guillermo Teillier è stato sepolto nel cimitero storico di Recoleta. In questo cimitero giacciono i resti di una serie di personaggi importanti, dall’ex presidente cileno Salvador Allende al cantante socialista Victor Jara.

Sia Allende che Jara furono vittime del colpo di Stato militare avvenuto 50 anni fa, l’11 settembre 1973. Teillier, che fu torturato per diversi anni in prigione dopo il colpo di Stato, dopo il suo rilascio entrò in clandestinità e guidò gli sforzi per ricostruire il Partito Comunista (PC) in clandestinità (dal momento che era stato bandito), il suo braccio armato (El Frente Patriótico Manuel Rodríguez) e il più ampio movimento popolare che portò al ripristino della democrazia nel 1990.

Il Presidente cileno Gabriel Boric ha partecipato alla commemorazione prima della sepoltura di Teillier e ha indetto due giorni di lutto nazionale il 30 e il 31 agosto per ricordare la perdita di Tellier, che secondo lui ha vissuto una “vita dignitosa“.

Ai funerali, il segretario generale del Partito Comunista Lautaro Carmona ha sottolineato l’importanza della leadership di Tellier – a caro prezzo personale – nella lotta contro la dittatura militare e nella lotta degli ultimi tre decenni per rilanciare un progetto socialista in Cile.

Nonostante i tentativi di seppellire l’eredità della sinistra, compresi i progressi compiuti dal governo di Unità Popolare guidato da Salvador Allende (che è stato presidente dal 1970 al 1973), i comunisti – che fanno parte del governo di Boric – continuano a lottare per portare avanti un programma volto a stabilire la sovranità sull’economia cilena e a migliorare le condizioni di vita quotidiana della popolazione del Paese.

Questo progetto socialista – che è scritto su “las banderas Allendistas” (le bandiere dell’Allendismo), come ha detto Carmona al funerale – è stato recentemente attaccato con virulenza dai media cileni di destra e dal centro-destra.

Perché c’è stato questo feroce attacco ai comunisti? Quando abbiamo parlato con Lautaro Carmona nel suo ufficio di Santiago, vicino a Plaza de la Dignidad, ci ha fornito una spiegazione dettagliata del contesto sociale e politico del Paese.

Ci ha detto che nei media di destra è diffusa l’idea che se riuscissero a seminare dubbi all’interno del governo sulle politiche portate avanti dal Partito Comunista, screditerebbero l’influenza del PC, spaccherebbero la sinistra e permetterebbero alla destra di tornare al potere per diversi cicli elettorali.

Durante le elezioni del Consiglio costituzionale cileno del maggio 2023, la destra ha prevalso, ma tra i partiti liberali e di sinistra, il Partito Comunista ha ottenuto la quota maggiore di voti.

Questo risultato e il ruolo chiave che i comunisti svolgono nel governo di Boric, ci ha detto Carmona, è il motivo per cui i media di destra hanno iniziato questa feroce campagna contro il Partito Comunista.

L’impatto dell’esplosione sociale

Nel 2019 sono scoppiate proteste a cascata in tutto il Cile. Al centro delle proteste c’era un senso generale di disperazione sociale, ci ha detto Carmona, che ha colpito soprattutto la classe media.

Si trattava, ha detto, di “un accumulo di frustrazione” con un sistema di indebitamento permanente delle famiglie che era l’unica via per sostenere uno stile di vita di base della classe media e medio-bassa.

Uno degli elementi chiave di questo debito è stato il debito per l’istruzione, motivo per cui le proteste hanno chiesto al governo di trovare un modo per sollevare questo “peso invisibile” dalle spalle dei giovani cileni.

Nessun governo – nemmeno quelli di centro-sinistra di Michelle Bachelet (2014-2018) o di Gabriel Boric (salito al potere nel 2022) – è stato in grado di affrontare il problema del debito scolastico.

Le proposte avanzate per sradicare i prestiti agli studenti sono spesso legate ad altre questioni, come la riforma fiscale, e vanificano qualsiasi movimento in avanti per la riduzione del debito.

“Se si vuole risolvere il problema del debito nell’arco della propria vita, bisogna chiedere un altro prestito“, ha detto Carmona. La crisi finanziaria in Cile non ha ancora un impatto sul settore finanziario, ma il suo costo debilita la vita di milioni di cileni.

Queste proteste, ha detto Carmona, devono essere comprese con chiarezza. Dimostrano che un’ampia fetta della popolazione cilena ha un “livello implicito di consapevolezza” della propria situazione. L’insoddisfazione nei confronti del sistema è stata dimostrata in vari modi, dalle manifestazioni (che sono state significativamente interrotte dalla pandemia), dall’elezione di Gabriel Boric nel 2022 e dalla richiesta – imposta dalla strada – di una nuova Costituzione.

Lo stato d’animo dell’opinione pubblica è rimasto frustrato dall’attuale sistema di indebitamento, ma l’incarnazione politica di questo stato d’animo ha oscillato drammaticamente dal sostegno alla campagna elettorale del Fronte Ampio di centro-sinistra nel 2022 al voto per il Partito Repubblicano di destra durante la campagna del maggio 2023 per il Consiglio costituzionale.

L’attacco ai comunisti

L’attuale attacco al PC si basa su questa lunga storia di repressione. La destra, ci ha detto Carmona, vuole usare questo attacco al partito non solo per contestarne le opinioni, ma anche per isolarlo da altri settori con cui il PC ha costruito alleanze.

Con la ripresa della democrazia in Cile, il Partito Comunista ha difeso la propria legalità con lo slogan “Il Cile ha bisogno di un Partito Comunista“. Carmona ci ha detto che il PC potrebbe aver bisogno di rilanciare quella campagna perché non dovrebbe sottovalutare l’attacco contro di esso.

La destra vuole approfondire il modello neoliberale in Cile, un modello che i comunisti stanno cercando di minare dall’interno del governo di Boric. Il partito, ha detto Carmona, corre due rischi: “Primo, non dare abbastanza importanza all’attacco, e secondo, credere che solo perché è una campagna basata sulla menzogna sarà inefficace“.

C’è un problema sociale che il Cile deve affrontare. Solo il 30% della popolazione cilena era vivo durante gli anni del golpe, il che significa che la maggioranza potrebbe sottovalutare il pericolo della destra, che continua a difendere il golpe e le sue politiche neoliberali.

Il panorama mediatico generale, con i suoi programmi frivoli in televisione e sui giornali di destra, ci ha detto Carmona, non è serio riguardo alle sfide che il Paese deve affrontare. I movimenti sociali e i sindacati, ha detto, sono indeboliti e spesso passivi nel loro approccio.

Non è ancora chiaro se il popolo cileno, insieme ai comunisti che sono scesi in piazza, sarà in grado di superare le profonde eredità del golpe.

