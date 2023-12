In memoria di Toni Negri

Come ogni tanto siamo obbligati a ricordare, lo spazio “Interventi” è dedicato a contributi esterni che meritano attenzione. E questo di Oreste Scalzone, per la sua storia e la dirittura morale, certamente la merita. Non rappresenta ovviamente il nostro punto di vista, che contiamo di presentarvi quanto prima.



Toni… Vorrei, racconto nudo e crudo, narrare della felicità del primo incontro ‘de visu’ a Venezia, settembre ’68.

Al termine di quella che era stata una grande kermesse del Movimento nella quale avevo finito per ammalarmi, come dopo un bagno di mezzanotte.

La mia compagneria romana in rientro mi aveva (previa una telefonata di Franco) accompagnato a casa di Toni e Paola affidandomi alla loro accoglienza.

Ricordo quanto sia stato elettrizzante trovare ancora un ‘Buon Maestro’ da accostare agli altri, Mario Tronti in primis.

Comincia lì un lungo feeling che oggi mi fa rimpiangere Toni e anche ciò che avrebbe potuto essere e non è stato…

Osservo che tutto quanto possiamo in queste ore leggere in morte di Toni non ha il segno lugubre del necrologio.

Ti viene incontro un’onda viva, come quella della sorta di diaporama: sue immagini per partito preso ridenti e maliziose.

E se torna ad esser chiamato “Toni” e basta, se attrae alla cerimonia degli addìi anche tanti refrattarî alla più parte delle sue parole, è per questo effetto trascinante di un mélange sui generis di versatilità e tenacia.

C’è da capire il quid di una vitalità disperata, impegnata da sempre ad attrezzarsi di saperi, a fare esperienza d’azione, a compenetrarsi in comunanza.

È una sorta di “inter-famiglie” che si disegna in filigrana – questa volta è l’ultima. La circostanza più estrema.

Non ripercorriamo qui un lexikon che, avendo come lemmi quelli di conio più strettamente negriano, possa costituire una cartografia, una sorta di Atlante.

Vorace, Negri evoca e mobilita come suoi pari una serie di figure che hanno marcato in questi anni tanto sapere, lotte, esistenze.

Si tratta di vedere i caratteri che prende quest‘alchimia.

Ma la sensazione è di un Toni Negri che ha organizzato , riuscendola, la sua uscita di scena.

