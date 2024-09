Il voto di Carola Rackete tra rabbia e disgusto

Quando ho letto su Adn-Kronos del voto al parlamento europeo che autorizza l’uso di armi a lungo raggio contro la Russia, quindi un ulteriore passo verso la guerra diretta della NATO, sono rimasto di pietra e scandalizzato leggendo come avesse votato totalmente a favore anche Carola Rackete.

Mi aveva già colpito che fosse stata eletta tra i Verdi (di vergogna) tedeschi, ultra guerrafondai, ma Carola, con questo voto ha screditato irrimediabilmente se stessa, trascinando con lei nel discredito anche chi opera a favore dei migranti (Salvini starà festeggiando a spumante!).

Prima di dare un giudizio più argomentato sulla Rackete, è il caso di ribadire alcune cose importanti che questi “alternativi da hollywood party” hanno infangato.

E’ nella natura dell’umanità, da sempre, quella di sperimentare la possibilità di migrare.

I migranti che giungono tra noi possono arrivare sia per percorsi legali, che per percorsi pericolosi spinti da situazioni di guerra, povertà e per cambiamenti climatici.

I paesi da cui giungono i migranti sono ex colonie europee, sfruttate anche dopo la pseudo-decolonizzazione, con in più in Africa situazioni di guerra e terrorismo sorte sia per le armi della Libia finite in mille mani (Stato distrutto dalla NATO!), sia per il terrorismo ora fomentato da Francia e USA, le cui truppe sono state costrette ad andare via da Mali, Niger e Burkina-Faso, utilizzando contro questi governi africani anche i nazi-ucraini, quest’ultimi ora attivi anche in Siria in appoggio all’ISIS (quelle “care persone” che la poco saggia Rackete difende).

Le ONG che operano per il soccorso in mare, checché ne dicano alcuni critici (molto a cavolo), non sono complici o stupidamente a favore per sentirsi un ruolo, ma molto più semplicemente sono solo un “cerotto”, una medicazione a una situazione creata direttamente e indirettamente dai governi europei.

La situazione è che sia i governi europei, che gli “alternativi da salotto” sono essenzialmente razzisti.

Se di Borrell è esplicito il razzismo nella frase “noi il giardino, il resto del mondo è la giungla”, il razzismo di Carola Rackete (e dei Verdi tedeschi e “alternativi da salotto” vari) è solo nascosto da una patina di “buonismo”.

Come fa la Rackete (e varia fanghiglia al suo salotto) non vedere che le guerre da 30 anni, anche quelle in Ucraina, in Africa e in Medio Oriente, sono tutte costruite direttamente o per interposta persona dagli Yankee, dalla NATO e da una Unione Europea ora esplicitamente guerrafondaia?

La risposta è semplice, Rackete come Borrell, pensa che “noi” (l’Occidente buonista) siamo il bene e segnatamente la Russia è il male: nessun dubbio sfiora quelle menti.

Io credo che il problema dei migranti esisterà sempre, ma in tale fenomeno vanno interrotte le politiche predatorie occidentali, vada sostenuto lo sviluppo delle nazioni povere (e ci sta pensando la Cina), vada costruita da noi una politica di accoglienza e inclusione e non solo di semplice salvataggio in mare (il già detto “cerotto”), a fronte di una politica italiana razzista di nascondere la migrazione sotto il “tappeto”.

Voglio ricordare alla facinorosa Rackete che chi fonda la propria sicurezza sulle armi, dalle armi sarà distrutto e che i veri pacifisti hanno già uno slogan: “beati quelli che operano per la pace perché saranno chiamati figli di Dio”.

* tutor corso per inclusione migranti

22 Settembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO