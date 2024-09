Vogliamo l’educazione alla sessualità e all’affettività nelle scuole, ora!

Alle studentesse e agli studenti, al personale scolastico, a professioniste e professionisti, singoli e realtà: contattaci per leggere la nostra proposta e progetto di educazione alla sessualità, per partecipare alle raccolte firme e organizzarci nella tua scuola per introdurla!

Il governo blinda le scuole:

Dall’educazione alle relazioni alle nuove linee guida di educazione civica, fino alla risoluzione anti-gender approvata dal parlamento, è chiara la volontà del ministro dell’istruzione Valditara e del governo Meloni (non che quelli prima abbiano fatto realmente qualcosa a riguardo…) di non far entrare l’educazione alla sessualità e all’affettività nelle scuole.

Dove vanno i finanziamenti?

A tutto ciò si aggiungono i finanziamenti del PNRR dell’Unione Europea, dirottati dal MIUR sul piano “scuola 4.0” che, nella pratica, destinerà quasi tutti i fondi per i nuovi progetti nelle scuole sulla transizione al digitale. Questo contesto sta rendendo praticamente impossibile portare dei progetti di educazione alla sessualità e all’affettività continuativi nelle scuole.

Dove sta andando la scuola pubblica?

La scuola sta perdendo sempre di più la sua funzione emancipatoria e di formazione, soprattutto verso chi viene da contesti sociali e familiari difficili, senza strumenti culturali ed economici adeguati.

Nonostante ci siano sempre più casi di violenza di genere e femminicidi, citando l’educazione civica di Valditara la priorità è «formare gli studenti al significato e al valore dell’appartenenza alla comunità nazionale», allo «spirito di iniziativa e di imprenditorialità» … E nulla si dice sull’introduzione di educazione alla sessualità e all’affettività nelle scuole.

La realtà che ci vogliono far accettare:

Sempre secondo le nuove linee guida di educazione civica, bisogna «comprendere che il sistema sociale non è in grado di garantire qualsiasi servizio». E invece no, non lo comprendiamo, e soprattutto non lo accettiamo. Il sistema sociale dovrebbe garantire: l’educazione alla sessualità negli istituti, la distribuzione di contraccezione gratuita, dei consultori e Cav sufficienti e potenziati, un sistema sanitario adeguato, una formazione accessibile a tutte e tutti e senza sessismo, stereotipi e discriminazioni di genere e verso la comunità LGBTQ+.

Alle studentesse e agli studenti, al personale scolastico, a professionisti, singoli e realtà: è necessario muoverci insieme, nelle scuole e nei quartieri, per introduzione dell’educazione alla sessualità e all’affettività.

Ci puoi scrivere su Facebook, Instagram, o all'email: donnedeborgata@gmail.com

