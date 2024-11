Oltre la logica della disumanizzazione: Coloro per cui ora piangiamo vinceranno la guerra

A Gaza, vengono uccisi sei bambini ogni ora.

Più di 17.000 bambini sono stati massacrati finora. Nessuno, nemmeno i poeti, riesce a trovare parole adeguate all’orrore rappresentato dalla fascista sete di sangue del regime israeliano e della società che lo sostiene.

Un anno dopo l’inizio dell’attacco a Gaza, oltre 42.000 persone sono state trucidate. Questo numero non comprende i dispersi. Si presume che più di 10.000 persone siano morte e i loro corpi siano sepolti sotto le macerie. Più di 100.000 persone sono ferite, molte in modo grave.

Uno studio pubblicato sulla stimata rivista medica The Lancet nel luglio di quest’anno ha stimato che il numero totale di morti, per cause dirette e indirette, potrebbe superare le 186.000 persone al 19 giugno 2024. Oltre il 70% dei morti sono donne e bambini. Oltre 1.000 bambini sono ora amputati, il numero più alto per un periodo storico comparabile.

Uno studio di Sophia Stamatopoulou-Robbins della Brown University, pubblicato il 7 ottobre di quest’anno, mostra che il 90% della popolazione di Gaza è sfollata, il 96% non ha cibo e acqua a sufficienza, non c’è elettricità e poco meno del 90% degli ospedali è stato distrutto, con più di 880 operatori sanitari uccisi.

Quattro bambini su cinque sono afflitti da depressione, dolore e paura. Le malattie infettive dilagano.

La morte confermata di 42.000 persone come risultato diretto degli attacchi dell’esercito israeliano equivale a quasi due massacri di Sharpeville al giorno per un anno.

Dopo Sharpeville, ci fu una relativa calma dopo la tempesta. I feriti furono portati in ospedale e i morti sepolti con dignità. Il regime venne, almeno momentaneamente, scosso dalla condanna globale.

A Gaza, le uccisioni sono implacabili.

I sionisti e i loro alleati liberali giustificano questa valanga di uccisioni come una risposta legittima all’operazione Ciclone di Al-Aqsa del 7 ottobre scorso.

Esiste un diritto riconosciuto a livello internazionale alla resistenza armata contro l’occupazione. Non esiste un diritto di difesa internazionalmente riconosciuto da parte di una potenza occupante.

È vero che il diritto alla resistenza armata contro l’occupazione non si estende alla presa di ostaggi civili o ad attacchi deliberati contro i civili. Dobbiamo però essere chiari su tre punti.

Il primo è che gli israeliani, sostenuti dai loro alleati negli Stati Uniti e altrove, hanno condotto una sfacciata campagna di propaganda dopo l’operazione Ciclone di Al-Aqsa. Le affermazioni sui quaranta bambini decapitati e sugli stupri di massa organizzati sono state ampiamente smentite.

La seconda è che più di 300 delle persone uccise in Israele durante l’operazione erano soldati in servizio attivo e quindi obiettivi militari legittimi. Molti dei civili uccisi facevano parte della riserva militare israeliana e quindi erano soldati fuori servizio. Inoltre, è ben documentato che molti di questi civili sono stati uccisi dal fuoco dell’esercito israeliano.

Il terzo punto è che in queste questioni è sempre necessario tenere conto del contesto. Il contesto è quello di 75 anni di espropriazione coloniale e di pulizia etnica omicida in tutta la Palestina. Circa l’80% dei gazawi sono rifugiati in seguito alla pulizia etnica israeliana del 1948 e del 1967.

Gaza ha subito un sanguinoso assedio per 17 anni. I civili presi in ostaggio sono stati presi per scambiarli con le migliaia di ostaggi nelle prigioni israeliane.

Come sa chiunque conosca la storia delle rivolte contro la schiavitù e il colonialismo, quando gli oppressi insorgono si verificano atrocità. Un’analisi seria non può prescindere questo contesto. Un’analisi seria capisce che l’oppressione è la radice della violenza e che solo la fine dell’oppressione traccia la via per la pace.

Ogni morte innocente è una tragedia. Siamo tutti addolorati per la morte di bambini in un conflitto, ma le persone oneste sono addolorate per la morte di tutti i bambini. Il 7 ottobre 2023 sono morti due bambini israeliani.

Nel giro di poche settimane, a Gaza sono morti 70 neonati. Gli israeliani e i loro alleati liberali in tutto il mondo vorrebbero che ci addolorassimo per i due bambini israeliani e accettassimo la morte dei 70 bambini di Gaza come le azioni dell’“esercito più morale del mondo”.

Dovremmo, secondo alcuni, accettare che le vite israeliane siano sacre, mentre i palestinesi sono l’Untermensch. Questa logica di disumanizzazione è sempre stata la logica del fascismo e del colonialismo, e tutte le persone oneste sono chiamate a resistere.

Le persone di tutto il mondo si sono ribellate a questo.

L’occupazione coloniale di Israele e la risposta genocida alla resistenza non sarebbero possibili senza il sostegno degli Stati Uniti.

Nell’anno successivo all’Operazione Ciclone di Al-Aqsa, gli Stati Uniti hanno speso almeno 22,76 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele e in operazioni statunitensi correlate nella regione. Ma nei campus universitari di tutti gli Stati Uniti, i giovani, molti dei quali ebrei, si sono coraggiosamente schierati per la giustizia.

I sondaggi mostrano che il 40% degli ebrei statunitensi sotto i 35 anni si oppone al sionismo e sostiene i palestinesi. Essi comprendono che l’ebraismo è esistito per migliaia di anni prima della nascita dello Stato di Israele e che continuerà a esistere anche dopo che Israele avrà cessato di esistere nella sua forma attuale.

Il movimento internazionale per il boicottaggio, le sanzioni e il disinvestimento da Israele si sta rafforzando rapidamente e si sono registrati progressi significativi verso il conferimento alle Nazioni Unite e ai suoi tribunali supremi, la Corte penale internazionale e la Corte internazionale di giustizia, del potere di agire finalmente con la necessaria urgenza.

Lo Stato sudafricano ha agito coraggiosamente portando Israele davanti alla Corte internazionale di giustizia. Naturalmente, c’è una forte resistenza da parte degli Stati di Israele e degli Stati Uniti, che comprende tentativi significativi di influenzare l’opinione pubblica sudafricana.

Il governo statunitense finanzia progetti che fanno sembrare che le “fake news” provengano solo dai rivali dei BRICS e mai dagli Stati Uniti o da Israele.

A fine novembre, il “Movimento Mondiale per la Democrazia”, un progetto del National Endowment for Democracy e un’organizzazione statale statunitense associata a molti colpi di stato sostenuti dagli Stati Uniti contro governi eletti, ospiterà a Johannesburg una massiccia conferenza sulla “società civile” che traviserà gli Stati Uniti e l’Occidente come custodi della democrazia nel mondo.

Le pressioni affinché le ONG sudafricane boicottino la conferenza stanno rapidamente aumentando e alcune si sono già ritirate.

L’arroganza di Israele, il suo senso messianico del diritto di uccidere e dominare, maschera la sua crescente debolezza. Mentre ha iniziato ad attaccare il Libano e l’Iran, dopo aver bombardato la Siria e lo Yemen, si sta diffondendo la consapevolezza che il suo fascismo è una minaccia per l’intera regione e, in ultima analisi, per la pace mondiale.

In oltre un anno, Israele non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi dichiarati di salvare gli ostaggi e schiacciare Hamas. Nonostante le perdite significative, l’eroica resistenza a Gaza, in Cisgiordania, in Libano e nello Yemen è imbattuta. L’esercito israeliano nasconde il numero dei suoi morti e dei suoi feriti, ma in Israele cresce la consapevolezza che le perdite stanno aumentando. Migliaia di soldati israeliani soffrono di traumi psicologici che li hanno resi incapaci di combattere.

L’esercito israeliano si crogiola nelle vittorie tattiche ma subisce sconfitte strategiche. Espandendo il fronte di combattimento, si sono sovraccaricati e, con l’intensificarsi della guerra, si fermeranno.

Israele non è uno Stato stabile. Le divisioni all’interno della società israeliana sono al punto di rottura e l’effettivo abbandono degli ostaggi da parte di Netanyahu ha indebolito il suo sostegno.

Inoltre, Israele non può portare avanti all’infinito una guerra di logoramento prolungata. L’economia è in crisi, con la fuga di capitali, il prosciugamento degli investimenti esteri e il rapido calo del PIL. L’anno scorso si è registrata una perdita di 64 miliardi di dollari. Quest’anno sarà peggio. Mezzo milione di cittadini sono fuggiti dal Paese.

Gli insediamenti e le città vicino al confine con il Libano e nel sud vicino a Gaza sono deserti. Gli alberghi sono pieni di coloni sfollati a spese del governo. Il porto di Aqaba è vuoto di navi e ha dichiarato bancarotta.

I razzi di Hezbollah colpiscono obiettivi militari ad Haifa e altrove, comprese le principali basi militari e del Mossad, e la casa di Netanyahu è stata colpita da un drone. L’operazione Al-Aqsa Flood ha dimostrato che Israele non è invincibile, e le difese aeree e Iron Dome di Israele si stanno rivelando inadeguate contro gli assalti combinati della regione, provenienti da lontano come l’Iran e lo Yemen.

Israele è stato duramente punito da Hezbollah in Libano e fallirà nell’invasione di quel Paese come in passato.

L’Iran è un fattore completamente diverso. È un Paese vasto, ricco di risorse e un nemico formidabile. A differenza di Israele, l’Iran mira a obiettivi militari. Non lancia attacchi indiscriminati contro i civili. Le persone e i Paesi di tutto il mondo ne stanno prendendo atto.

I tempi sono inimmaginabilmente duri a Gaza e nei ghetti della Cisgiordania, dove sono state imprigionate 11.500 persone. Ma la resistenza continua a vivere, il suo coraggio e il suo stoicismo si manifestano nella sfida di Yahya Sinwar nel suo ultimo respiro, nella grinta della bambina che porta sulle spalle la sorellina ferita tra cumuli di macerie e morte.

Le persone si curano e si confortano a vicenda nelle condizioni più spaventose. Scavano tra le macerie per trovare chi è stato sepolto vivo. Si precipitano negli ospedali bombardati con i moribondi e i feriti tra le mani, i resti delle vittime fatte a pezzi in sacchetti di plastica. Seppelliscono i loro morti avvolti nel sudario con la massima tenerezza in fosse comuni. Amano la loro terra, stupiscono il mondo con la loro dignità e non abbandoneranno la terra dei loro antenati.

Il sionismo non è morto, ma sta certamente morendo. Il costo sarà devastante, alto oltre ogni misura, ma coloro per i quali ora piangiamo vinceranno la guerra.

* veterano della lotta anti-apartheid, è stato ministro dell’intelligence in Sudafrica. È un attivista e autore. Ha contribuito questo articolo al Palestine Chronicle.

