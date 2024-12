La Resistenza palestinese a Gaza lancia appello per fermare gli scontri tra palestinesi a Jenin

Giovedì, le ali militari di due gruppi di resistenza palestinese, le Brigate Al-Quds della Jihad islamica e le Brigate dei martiri di Al-Aqsa di Fatah, hanno pubblicato un video che mostra il loro attacco congiunto a un centro di comando e controllo militare israeliano situato lungo l’asse Netzarim a Gaza.

Il filmato rilasciato, che dura diversi minuti, include immagini sia della meticolosa pianificazione dell’operazione che della sua esecuzione. Si vedono i combattenti preparare la loro operazione all’interno di una stanza adornata con ritratti di importanti figure palestinesi, tra cui il defunto presidente Yasser Arafat e lo sceicco Ahmed Yassin, il fondatore di Hamas.

L’attacco stesso è avvenuto in due fasi, una al mattino e un’altra alla sera, secondo il filmato.

Il video mostra anche scene di un drone dell’intelligence israeliana che sarebbe stato abbattuto dalle Brigate Al-Quds in coordinamento con le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa durante un’operazione nella regione centro-settentrionale di Gaza.

Prima dell’operazione, un combattente delle Brigate Al-Quds ha lanciato un appello diretto a tutte le fazioni palestinesi in Cisgiordania, chiedendo unità nella lotta contro l’occupazione israeliana. Il combattente ha sottolineato che la Resistenza mira a impedire a Israele di isolare un particolare gruppo palestinese e ha esortato i combattenti di Fatah a continuare i loro sforzi insieme ad altri gruppi della Resistenza.

Un’ulteriore dichiarazione di un combattente delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa ha fatto eco a sentimenti simili. Ha invitato l’apparato di sicurezza palestinese a riconsiderare la sua posizione e a fermare i suoi attacchi contro i combattenti della Resistenza, in particolare nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. Il combattente ha criticato le azioni dell’Autorità Palestinese come “suicidio politico”, riaffermando l’impegno delle Brigate Al-Aqsa per il progetto nazionale palestinese.

(Fonte: Palestine Chronicle)

