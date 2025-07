“Fratelli di lagna”

Dopo il presidio a Milano organizzato da Potere al Popolo e Cambiare Rotta sotto la sede di Libero, il capogruppo alla Camera di FdI Bignami (cui si è accodato Donzelli, seguito poi da Forza Italia e anche da Matteo Renzi) ha attaccato PaP cercando di derubricare il presidio come un “attacco alla libertà di stampa da parte dei pro-Pal“.

Siamo certamente orgogliosi di essere sempre stati a fianco del popolo palestinese e della sua Resistenza. Eppure, la nostra manifestazione di oggi, come quelle degli scorsi giorni sotto il MUR e il Viminale a Roma, come la petizione che ha ricevuto in pochi giorni più di 5000 sottoscrizioni, hanno una ragione ben precisa, che si cerca di eludere e di derubricare, con evidente imbarazzo.

Per mesi le nostre organizzazioni sono state infiltrate da ben 5 agenti dell’antiterrorismo, e ancora il Governo è stato in grado solo di fornire qualche frase contraddittoria per bocca del sottosegretario Prisco, di fronte a fatti gravissimi.

Per più di un anno il Giornale e Libero si sono dedicati alacremente ad accusarci di sovversione, terrorismo, a ricostruire legami e immaginari progetti di destabilizzazione.



Non è un problema che riguarda solo Potere al Popolo e Cambiare Rotta: rimangono infatti senza risposte anche le operazioni di spionaggio ai danni di attivisti e giornalisti, come il caso Paragon dimostra, solo per citare le più eclatanti. È questo il vero problema di tenuta democratica e di libera espressione del paese.



È ridicolo da parte di Bignami e Donzelli parlare di “imporre il pensiero unico” quando è attivo un apparato, questo sì di “pressione politica” a mezzo stampa, per chi come il Governo ha tutto tranne che problemi ad accedere ai principali megafoni informativi, dalla TV, alle radio, ai giornali, oltre ai canali ufficiali delle istituzioni.

