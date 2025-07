Saluti dalla Russia, di Emmanuel Todd

Conferenza a Mosca, 23 aprile 2025 per l’Accademia russa delle scienze.

Questa conferenza mi ha colpito. Tengo spesso conferenze in Francia, Italia, Germania, Giappone e nel mondo anglo-americano – in altre parole, in Occidente. Parlo dall’interno del mio mondo, da una prospettiva critica, certo, ma dall’interno del mio mondo.

Qui è diverso, sono a Mosca, nella capitale del Paese che ha sfidato l’Occidente e che senza dubbio riuscirà in questa sfida. Psicologicamente, è un esercizio completamente diverso.

Autoritratto anti-ideologico

Inizierò presentandomi, non per narcisismo, ma perché molto spesso le persone francesi o di altri Paesi che parlano della Russia con comprensione, o addirittura con simpatia, hanno un certo profilo ideologico. Molto spesso queste persone provengono dalla destra conservatrice o dal populismo e proiettano a priori un’immagine ideologica della Russia. A mio avviso, le loro simpatie ideologiche sono alquanto irrealistiche e fantasiose. Non appartengo affatto a questa categoria.

In Francia, sono quello che si definirebbe un liberale di sinistra, fondamentalmente legato alla democrazia liberale. Ciò che mi distingue dalle persone attaccate alla democrazia liberale è che, poiché sono un antropologo, poiché conosco la diversità del mondo attraverso l’analisi dei sistemi familiari, ho una grande tolleranza per le culture esterne e non parto dal principio che tutti devono imitare l’Occidente. La tendenza a dare lezioni è particolarmente tradizionale a Parigi. Credo che ogni Paese abbia la sua storia, la sua cultura e il suo percorso.

Tuttavia, devo ammettere che in me esiste una dimensione emotiva, una vera e propria simpatia per la Russia, che può spiegare la mia capacità di ascoltare le sue argomentazioni nell’attuale confronto geopolitico.

La mia apertura non deriva da ciò che la Russia è in termini ideologici, ma da un sentimento di gratitudine nei suoi confronti per averci liberato dal nazismo. È il momento di dirlo, visto che ci avviciniamo al 9 maggio, giorno in cui celebriamo la vittoria. I primi libri di storia che ho letto, quando avevo 16 anni, raccontavano della guerra condotta dall’Armata Rossa contro il nazismo. Sento un debito che deve essere onorato.

Vorrei aggiungere che sono consapevole che la Russia è uscita dal comunismo da sola, con i propri sforzi, e che ha sofferto enormemente durante il periodo di transizione. Credo che la guerra difensiva a cui l’Occidente ha costretto la Russia, dopo tutte quelle sofferenze, proprio mentre si stava rimettendo in piedi, sia un errore morale da parte dell’Occidente.

Questo per quanto riguarda la dimensione ideologica, o meglio emotiva. Per il resto, non sono un ideologo, non ho un programma per l’umanità, sono uno storico, sono un antropologo, mi considero uno scienziato e ciò che posso contribuire alla comprensione del mondo e in particolare alla geopolitica deriva essenzialmente dalle mie competenze professionali.

Antropologia e politica

Mi sono formato come ricercatore in storia e antropologia all’Università di Cambridge, in Inghilterra. Il mio relatore di tesi era Peter Laslett. Ha scoperto che la famiglia inglese del XVII secolo era semplice, nucleare e individualista. I suoi figli dovevano disperdersi molto presto.

Poi ho avuto come esaminatore della mia tesi a Cambridge un altro grande storico inglese ancora in vita, Alan Macfarlane. Egli comprese che esisteva un legame tra l’individualismo politico ed economico degli inglesi (e quindi degli anglosassoni in generale) e la famiglia nucleare identificata da Peter Laslett nel passato dell’Inghilterra.

Sono uno studente di questi due grandi storici britannici. In sostanza, ho generalizzato l’ipotesi di Macfarlane. Mi sono reso conto che la mappa del “comunismo reale”, intorno alla metà degli anni ’70, assomigliava molto alla mappa di un sistema familiare che io chiamo comunitario (che altri hanno chiamato famiglia patriarcale o famiglia mista), un sistema familiare che per certi versi è l’opposto concettuale del sistema familiare inglese.

Prendiamo ad esempio la famiglia contadina russa. Non sono uno specialista della Russia, ma quello che so della Russia sono gli elenchi di nomi di abitanti del XIX secolo che descrivono le famiglie contadine russe. Non si trattava, come le famiglie contadine inglesi del XVII secolo, di piccole famiglie nucleari (padre, madre, figli), ma di enormi nuclei familiari con un uomo, sua moglie, i suoi figli, le mogli di questi ultimi e i nipoti. Questo sistema era patrilineare, perché le famiglie si scambiavano le figlie per farle diventare mogli. La famiglia comunale si trova in Cina, Vietnam, Serbia e Italia centrale, una regione che ha votato comunista.

Una delle peculiarità della famiglia comunale russa è quella di mantenere uno status elevato per le donne, perché si tratta di un fenomeno recente.

La famiglia comunale russa è emersa tra il XVI e il XVIII secolo. La famiglia comune cinese è apparsa prima dell’inizio dell’Era Comune. La famiglia comune russa è esistita per qualche secolo, quella cinese per due millenni.

Questi esempi rivelano la mia percezione del mondo. Non vedo un mondo astratto, ma un mondo in cui ognuna delle grandi nazioni, ognuna delle piccole nazioni, aveva una particolare struttura familiare contadina, una struttura che spiega ancora molto del suo comportamento attuale.

Posso fare altri esempi. Giappone e Germania, così simili in termini industriali e nella concezione della gerarchia, condividono anche una struttura familiare diversa da quella nucleare e comunitaria, la famiglia stem, di cui non parlerò in questa conferenza.

Se si guarda ai media oggi, giornalisti e politici parlano di Donald Trump e Vladimir Putin come se fossero gli agenti fondamentali della storia, o addirittura le persone che stanno plasmando la loro società. Io li vedo soprattutto come espressioni di culture nazionali, che possono essere in espansione, stabili o decadenti.

Vorrei chiarire una cosa sulla mia reputazione. Il 95% della mia vita di ricercatore è stato dedicato all’analisi delle strutture familiari, argomento sul quale ho scritto libri di 500 o 700 pagine. Ma non è per questo che sono più conosciuto al mondo. Sono conosciuto per tre saggi di geopolitica in cui ho usato la mia conoscenza di questo background antropologico per capire cosa stava accadendo.

Nel 1976 ho pubblicato La chute finale, Essai sur la décomposition de la sphère soviétique in cui prevedevo il crollo del comunismo. Il calo della fertilità delle donne russe dimostrava che i russi erano persone come tutte le altre, in via di modernizzazione, e che nessun homo sovieticus era stato fabbricato dal comunismo.

Soprattutto, avevo individuato un aumento della mortalità infantile, tra il 1970 e il 1974, in Russia e Ucraina. L’aumento della mortalità tra i bambini di età inferiore a un anno dimostrava che il sistema aveva iniziato a deteriorarsi. Scrissi quel primo libro molto giovane, avevo 25 anni, e dovetti aspettare circa 15 anni perché la mia previsione si avverasse.

Nel 2002 ho scritto un secondo libro di geopolitica, intitolato in francese Après l’Empire, in un periodo in cui tutti parlavano solo dell’iperpotenza americana. Ci dicevano che l’America avrebbe dominato il mondo per un periodo indefinito, un mondo unipolare. Io dicevo il contrario: no, il mondo è troppo grande, la dimensione relativa dell’America si sta riducendo economicamente e l’America non sarà in grado di controllare questo mondo. Questo si è rivelato vero.

In Dopo l’Impero c’è una particolare previsione corretta che sorprende anche me. Un capitolo è intitolato “Il ritorno della Russia”. In esso prevedo il ritorno della Russia come grande potenza, ma sulla base di pochissimi indizi. Avevo osservato solo una ripresa del calo della mortalità infantile (tra il 1993 e il 1999, dopo un aumento tra il 1990 e il 1993). Ma sapevo istintivamente che il retroterra culturale comunitario russo, che aveva prodotto il comunismo in una fase di transizione, sarebbe sopravvissuto al periodo di anarchia degli anni Novanta, e che costituiva una struttura stabile che avrebbe permesso di ricostruire qualcosa.

C’è però un errore enorme in questo libro: in esso prevedo un destino autonomo per l’Europa occidentale. E c’è una lacuna: non vi menziono la Cina.

Questo mi porta al mio ultimo libro di geopolitica, che credo sarà l’ultimo, La Défaite de l’Occident. È per parlare di questo libro che sono qui a Mosca.

Esso prevede che, nel confronto geopolitico aperto dall’ingresso dell’esercito russo in Ucraina, l’Occidente subirà una sconfitta. Ancora una volta mi trovo in contrasto con l’opinione generale del mio Paese, o del mio campo, dato che sono un occidentale. Dirò innanzitutto perché è stato facile per me scrivere questo libro, ma poi vorrei provare a dire perché, ora che la sconfitta dell’Occidente sembra certa, è diventato molto più difficile per me spiegare a breve termine il processo di dislocazione dell’Occidente, pur rimanendo capace di una previsione a lungo termine sulla continuazione del declino americano.

Siamo a un punto di svolta: stiamo passando dalla sconfitta alla dislocazione. Ciò che mi rende cauto è la mia esperienza passata del crollo del sistema sovietico. Avevo previsto questo crollo, ma devo ammettere che quando il sistema sovietico è effettivamente crollato, non ero in grado di prevedere l’entità della dislocazione e il livello di sofferenza che questa dislocazione avrebbe comportato per la Russia.

Non avevo capito che il comunismo non era solo un’organizzazione economica, ma anche un sistema di credenze, una quasi-religione, che strutturava la vita sociale sovietica e russa. La dislocazione delle convinzioni avrebbe portato a una disorganizzazione psicologica ben superiore a quella economica.

Oggi stiamo raggiungendo una situazione simile in Occidente. Quello che stiamo vivendo non è semplicemente un fallimento militare e un fallimento economico, ma una dislocazione delle convinzioni che hanno organizzato la vita sociale occidentale per diversi decenni.

Dalla sconfitta alla dislocazione

Ricordo molto bene il contesto in cui ho scritto La sconfitta dell’Occidente. Ero nella mia piccola casa bretone nell’estate del 2023. Giornalisti francesi e non solo si esaltavano commentando i (fantasiosi) “successi” della controffensiva ucraina. Mi vedo scrivere con calma: “La sconfitta dell’Occidente è certa”. Non avevo assolutamente alcun problema.

D’altra parte, quando oggi parlo di dislocazione, assumo una posizione di umiltà di fronte agli eventi. Il comportamento di Trump è una messa in scena dell’incertezza. L’animus guerrafondaio di questi europei che hanno perso la guerra a fianco degli americani e ora parlano di vincerla senza gli americani è qualcosa di davvero sorprendente.

Questo è il presente. Gli eventi a breve termine sono molto difficili da prevedere. D’altra parte, il medio e lungo termine in Occidente, in particolare negli Stati Uniti, mi sembra più accessibile alla comprensione e alla previsione – senza certezza, ovviamente. Molto presto, nel 2002, avevo una visione positiva a medio e lungo termine per la Russia, come ho detto. Ma oggi ho una visione molto negativa a medio e lungo termine degli Stati Uniti. Quello che stiamo vivendo è solo l’inizio della caduta degli Stati Uniti e dobbiamo essere pronti a vedere cose ancora più drammatiche.

La sconfitta dell’Occidente: una facile previsione

Inizierò ricordando lo schema de La sconfitta dell’Occidente. Questo libro è stato pubblicato, chiunque può verificare ciò che vi è scritto. Dirò perché è stato relativamente semplice concepire questa sconfitta. Negli anni precedenti, avevo già analizzato a lungo il ritorno della Russia alla stabilità.

Non vivevo nella fantasia occidentale di un mostruoso regime di Putin, di Putin come il diavolo e dei russi come idioti o sottomessi, che era la visione occidentale dominante. Avevo letto Russia, il ritorno del potere, un eccellente libro di un francese troppo poco conosciuto, David Teurtrie, pubblicato poco prima che le truppe russe entrassero in Ucraina.

In esso descrive la rinascita dell’economia russa, della sua agricoltura e delle sue esportazioni di centrali nucleari. Ha spiegato che la Russia si è preparata fin dal 2014 per lo sganciamento dal sistema finanziario occidentale.

Avevo anche i miei soliti indicatori, che riguardano la stabilità sociale piuttosto che quella economica. Ho continuato a monitorare il tasso di mortalità infantile, l’indicatore statistico che uso di più. I bambini sotto l’anno di età sono i membri più fragili della società e le loro possibilità di sopravvivenza sono l’indicatore più sensibile della coesione e dell’efficienza sociale. Negli ultimi 20 anni, il tasso di mortalità infantile della Russia è diminuito ad un ritmo accelerato, anche se la mortalità complessiva russa, in particolare quella maschile, è insoddisfacente. Per diversi anni, il tasso di mortalità infantile russo è sceso al di sotto del tasso di mortalità infantile statunitense.

Il tasso di mortalità infantile americano è uno degli indicatori che ci mostra che l’America non sta andando bene. Purtroppo, credo che al momento il tasso di mortalità infantile francese, che è in aumento, stia superando quello russo. È doloroso per me, come francese, ma come storico devo essere in grado di vedere e analizzare le cose che non mi piacciono. La storia che si sta svolgendo non è lì per compiacermi. È lì per essere studiata.

Il soddisfacente sviluppo economico e la stabilizzazione sociale della Russia. C’era anche la rapida diminuzione del tasso di suicidi e di omicidi negli anni 2000-2020. Avevo tutti questi indicatori e avevo anche la mia conoscenza del retroterra familiare comunitario russo, di origine contadina, che non esiste più visibilmente ma continua ad agire. Naturalmente, la famiglia contadina russa del XIX secolo non esiste più. Ma i suoi valori sopravvivono nelle interazioni tra gli individui. In Russia esistono ancora valori normativi di autorità, uguaglianza e comunità, che garantiscono un particolare tipo di coesione sociale.

È un assunto che può essere difficile da accettare per gli uomini e le donne moderni della vita urbana. Sono appena arrivato a Mosca, che sto riscoprendo nel 2025, trasformata dal mio ultimo viaggio nel 1993. Mosca è una città enorme e moderna. Come posso immaginare, in un tale contesto materiale e sociale, la persistenza dei valori comunitari del XIX secolo? Ma lo faccio come lo faccio altrove.

È un’esperienza che ho fatto, per esempio, in Giappone. Anche Tokyo è una città immensa, in verità, con i suoi 40 milioni di abitanti, il doppio di Mosca. Ma è facile vedere e accettare l’idea che lì si sia perpetuato un sistema di valori giapponese, ereditato da un’antica struttura familiare. La penso allo stesso modo sulla Russia, con la differenza che la famiglia comunale russa, che è autoritaria ed egualitaria, non era la famiglia giapponese, che è autoritaria e inegualitaria.

Economia, demografia, antropologia della famiglia: nel 2022 non avevo il minimo dubbio sulla solidità della Russia. E così, dall’inizio della guerra in Ucraina, ho assistito con un misto di divertimento e tristezza alle ipotesi di giornalisti, politici e politologi francesi sulla fragilità della Russia, sull’imminente crollo della sua economia, del suo regime, ecc. e sul futuro della Russia.

L’autodistruzione degli Stati Uniti

Sono un po’ imbarazzato a dirlo qui a Mosca, ma devo ammettere che la Russia non è un argomento importante per me. Non sto dicendo che la Russia non sia interessante, sto dicendo che non è al centro del mio pensiero. Il cuore del mio pensiero è indicato nel titolo del mio libro, La sconfitta dell’Occidente. Non è la vittoria della Russia, è la sconfitta dell’Occidente che sto studiando. Penso che l’Occidente si stia distruggendo da solo.

Per avanzare e dimostrare questa ipotesi, avevo anche una serie di indicatori. Mi limiterò qui agli Stati Uniti. Mi sono occupato a lungo dello sviluppo degli Stati Uniti.

Sapevo della distruzione della base industriale americana, soprattutto dopo l’ingresso della Cina nell’Organizzazione mondiale del commercio nel 2001. Sapevo quanto sarebbe stato difficile per gli Stati Uniti produrre abbastanza armamenti per alimentare la guerra.

Ero riuscito a stimare il numero di ingegneri – persone che costruiscono cose reali – negli Stati Uniti e in Russia. Sono giunto alla conclusione che la Russia, con una popolazione pari alla metà di quella degli Stati Uniti, è in grado di produrre più ingegneri degli Stati Uniti. Semplicemente perché solo il 7% degli studenti americani studia ingegneria, mentre in Russia la percentuale si avvicina al 25%. Naturalmente, questo numero di ingegneri deve essere visto come un dato di riferimento, che si riferisce in modo più approfondito a tecnici, operai specializzati e capacità industriale generale.

Avevo altri indicatori a lungo termine per gli Stati Uniti. Ho lavorato per decenni sul declino del livello di istruzione, sul declino della qualità e della quantità dell’istruzione superiore americana, un declino iniziato nel 1965. Il declino del potenziale intellettuale americano risale a molto tempo fa. Ma non dimentichiamo che questo declino arriva dopo un’ascesa durata due secoli e mezzo.

L’America ha avuto un immenso successo storico prima di sprofondare nel suo attuale fallimento. Il successo storico degli Stati Uniti è stato un esempio tra gli altri, ma il più massiccio, del successo storico del mondo protestante. La religione protestante era al centro della cultura americana, così come lo era della cultura britannica, di quella scandinava e di quella tedesca, dato che due terzi della Germania erano protestanti.

Il protestantesimo esigeva che tutti i fedeli avessero accesso alle Sacre Scritture. Esigeva che la gente sapesse leggere. Il protestantesimo era quindi molto favorevole all’istruzione ovunque. Intorno al 1900, la mappa dei Paesi in cui tutti sapevano leggere era quella del protestantesimo. Negli Stati Uniti, inoltre, l’istruzione secondaria decollò tra le due guerre, cosa che non avvenne nei Paesi protestanti d’Europa.

Il crollo educativo degli Stati Uniti è ovviamente legato al suo crollo religioso. Sono consapevole che oggi si parla molto di questi evangelici eccitati che circondano Trump. Ma tutto questo, per me, non è vera religione. In ogni caso, non è vero protestantesimo. Il Dio degli evangelici americani è un tipo simpatico che distribuisce doni finanziari, non il rigido Dio calvinista che esige un alto livello di moralità, incoraggia una forte etica del lavoro e promuove la disciplina sociale.

La disciplina sociale negli Stati Uniti deve molto alla disciplina morale protestante. Questo era vero anche nel XX secolo, quando gli Stati Uniti non erano più un Paese protestante omogeneo, con immigrati cattolici ed ebrei, e poi immigrati dall’Asia. Almeno fino agli anni Settanta, il nucleo della cultura americana è rimasto protestante. I WASP, o White Anglo-Saxon Protestants, erano derisi, anche se avevano i loro difetti, ma rappresentavano una cultura centrale e controllavano il sistema americano.

Stati attivi, zombie e l’azzeramento della religione

Ho utilizzato una particolare concettualizzazione per analizzare il declino religioso, non solo in questo libro, ma in tutti i miei libri recenti. Si tratta di un’analisi in tre fasi della scomparsa della religione.

*In primo luogo, distinguo una fase attiva della religione, in cui le persone sono credenti e praticanti.

*Poi c’è quello che chiamo lo stadio zombie della religione, in cui le persone non sono più credenti e praticanti ma conservano nelle loro abitudini sociali valori e comportamenti ereditati dalla precedente religione attiva. Mi riferisco, ad esempio, al repubblicanesimo francese, che è succeduto alla Chiesa cattolica in Francia nel bacino di Parigi, come religione civile zombie.

*Poi arriva un terzo stadio, che stiamo vivendo attualmente in Occidente, che chiamo lo stadio zero della religione, in cui le abitudini sociali ereditate dalla religione sono a loro volta scomparse. Io dò un indicatore temporale per il raggiungimento di questo stadio zero, ma non bisogna prenderlo in modo moralistico. È uno strumento tecnico che mi permette di datare il fenomeno al 2013, 2014 o 2015.

Utilizzo qualsiasi legge che istituisca il matrimonio per tutti, cioè il matrimonio tra individui dello stesso sesso, per datare l’inizio della fase zero. Questo è un indicatore del fatto che non rimane nulla delle abitudini religiose del passato. Il matrimonio civile ha replicato il matrimonio religioso. Il matrimonio per tutti è post-religioso. Ripeto, non ho detto che è sbagliato. Non sto facendo del moralismo. Sto dicendo che questo è ciò che ci permette di considerare che abbiamo raggiunto uno stato di religione zero.

Passare dal declino industriale al declino educativo, al declino religioso e infine diagnosticare uno stato di religione zero ci permette di affermare che la caduta degli Stati Uniti non è un fenomeno a breve termine, reversibile. In ogni caso, non sarà reversibile durante i pochi anni di questa guerra in Ucraina.

Una sconfitta americana

Questa guerra, che è ancora in corso, anche se l’esercito che rappresenta l’Occidente è ucraino, è un confronto tra Russia e Stati Uniti. Non avrebbe potuto avere luogo senza le attrezzature americane. Non avrebbe potuto svolgersi senza i servizi di osservazione e di intelligence americani. Per questo è perfettamente normale che i negoziati finali si svolgano tra russi e americani.

Trovo strano che gli europei siano sorpresi di vedersi esclusi dai negoziati. La loro sorpresa è una sorpresa anche per me. Fin dall’inizio del conflitto, gli europei si sono comportati come sudditi degli Stati Uniti. Hanno partecipato alle sanzioni, hanno fornito armi ed equipaggiamenti, ma non hanno condotto la guerra. Per questo gli europei non hanno un quadro corretto e realistico della guerra.

Ecco dove siamo. L’Occidente è stato sconfitto industrialmente. Economicamente. Per me, prevedere questa sconfitta non è stato un grosso problema intellettuale.

Questo mi porta a ciò che mi interessa di più e che è più difficile per un “futurista”: analizzare e comprendere gli eventi attuali. Tengo conferenze abbastanza regolarmente. Ne ho tenute alcune a Parigi. Li ho fatti in Germania. Li ho fatti in Italia. Recentemente ne ho tenuta una a Budapest. Ciò che mi colpisce è che a ogni nuova conferenza, mentre c’è sempre una base stabile, comune a tutti, ci sono anche nuovi eventi da integrare.

Non sappiamo mai quale sia il vero atteggiamento di Trump. Non sappiamo se il suo desiderio di uscire dalla guerra sia sincero. Ci sono alcune sorprese straordinarie, come il suo improvviso risentimento nei confronti dei suoi stessi alleati, o meglio dei suoi sudditi. Ad esempio, è stato sorprendente vedere il Presidente degli Stati Uniti puntare il dito per la guerra e la sconfitta contro gli europei e gli ucraini. Oggi devo confessare la mia ammirazione per il controllo e la calma del governo russo, che (all’apparenza) deve prendere sul serio Trump, che deve accettare la sua rappresentazione della guerra perché i negoziati devono avere luogo.

Tuttavia, ho notato un elemento positivo in Trump che è rimasto stabile fin dall’inizio: sta parlando con il governo russo, si sta allontanando dall’atteggiamento occidentale di demonizzazione della Russia. È un ritorno alla realtà e, di per sé, un fatto positivo, anche se questi negoziati non porteranno a nulla di concreto.

La rivoluzione di Trump

Vorrei cercare di capire la causa immediata della rivoluzione di Trump.

Ogni rivoluzione ha principalmente cause endogene; è innanzitutto il risultato di una dinamica e di contraddizioni interne alla società interessata. Tuttavia, una caratteristica sorprendente della storia è la frequenza con cui le rivoluzioni sono innescate da sconfitte militari.

La rivoluzione russa del 1905 fu preceduta da una sconfitta militare da parte del Giappone. La rivoluzione russa del 1917 fu preceduta da una sconfitta da parte della Germania. Anche la rivoluzione tedesca del 1918 fu preceduta da una sconfitta.

Anche la Rivoluzione francese, che sembra più endogena, è stata preceduta nel 1763 dalla sconfitta della Francia nella Guerra dei Sette Anni, una sconfitta importante poiché l’Ancien Régime ha perso tutte le sue colonie. Anche il crollo del sistema sovietico è stato innescato da una doppia sconfitta: nella corsa agli armamenti con gli Stati Uniti e con il ritiro dall’Afghanistan.

Credo che per capire la rivoluzione di Trump si debba partire da questa nozione di sconfitta che porta a una rivoluzione. L’esperimento in corso negli Stati Uniti, anche se non sappiamo esattamente cosa sarà, è una rivoluzione. È una rivoluzione in senso stretto? È una controrivoluzione? In ogni caso, è un fenomeno di straordinaria violenza, una violenza che si rivolge, da un lato, contro i soggetti-alleati, gli europei, gli ucraini, ma che si esprime anche all’interno, nella società americana, con una lotta contro le università, contro la teoria del gender, contro la cultura scientifica, contro la politica di inclusione dei neri nella classe media americana, contro il libero commercio e contro l’immigrazione.

A mio avviso, questa violenza rivoluzionaria è legata alla sconfitta. Diverse persone mi hanno raccontato di conversazioni tra membri della squadra di Trump e ciò che colpisce è la loro consapevolezza della sconfitta. Persone come J. D. Vance, il vicepresidente, e molti altri, sono persone che hanno capito che l’America ha perso questa guerra.

Per gli Stati Uniti è stata una sconfitta fondamentalmente economica. La politica delle sanzioni ha dimostrato che il potere finanziario dell’Occidente non era onnipotente. Gli americani hanno avuto la rivelazione della fragilità della loro industria militare. I dirigenti del Pentagono sanno bene che uno dei limiti della loro azione è la capacità limitata del complesso militare-industriale americano.

Questa consapevolezza americana della sconfitta contrasta con la mancanza di consapevolezza degli europei.

Gli europei non hanno organizzato la guerra. Non avendo organizzato la guerra, non possono essere pienamente consapevoli della sconfitta. Per essere pienamente consapevoli della loro sconfitta, dovrebbero avere accesso al pensiero del Pentagono. Ma gli europei non lo sanno. Gli europei sono quindi mentalmente situati prima della sconfitta, mentre l’attuale amministrazione americana è mentalmente situata dopo la sconfitta.

Sconfitta e crisi culturale

Come ho detto, l’esperienza della caduta del comunismo mi ha insegnato una cosa importante: il crollo di un sistema è tanto mentale quanto economico. Ciò che sta crollando oggi in Occidente, e in primo luogo negli Stati Uniti, non è solo il dominio economico, ma anche il sistema di credenze che lo guidava o vi si sovrapponeva. Le credenze che hanno accompagnato il trionfalismo occidentale stanno per crollare. Ma come in ogni processo rivoluzionario, non è ancora chiaro quale nuova convinzione sia la più importante, quale convinzione emergerà vittoriosa dal processo di decomposizione.

La ragionevolezza nell’amministrazione Trump

Voglio chiarire che all’inizio non avevo alcuna ostilità di principio nei confronti di Trump. Quando Trump è stato eletto per la prima volta nel 2016, ero una di quelle persone che accettavano che l’America fosse malata, che il suo cuore industriale e operaio fosse distrutto, che gli americani comuni soffrissero sotto le politiche generali dell’Impero, e che ci fossero ottime ragioni per cui molti elettori avrebbero votato Trump.

Ci sono cose molto ragionevoli nelle intuizioni di Trump. Il protezionismo di Trump, l’idea che dobbiamo proteggere l’America per ricostruire la sua industria, è il risultato di un’intuizione molto ragionevole. Io stesso sono un protezionista. Ho scritto dei libri al riguardo molto tempo fa. Penso anche che l’idea del controllo dell’immigrazione sia ragionevole, anche se lo stile adottato dall’amministrazione Trump nella gestione dell’immigrazione è insopportabilmente violento.

Un altro elemento ragionevole, che sorprende molti occidentali, è l’insistenza dell’amministrazione Trump sul fatto che ci sono solo due sessi nell’umanità, uomini e donne. Non lo vedo come un avvicinamento alla Russia di Vladimir Putin, ma come un ritorno alla concezione ordinaria dell’umanità che esiste fin dalla comparsa dell’Homo sapiens, un’evidenza biologica su cui, peraltro, scienza e Chiesa concordano.

C’è la ragione nella rivoluzione di Trump.

Il nichilismo nella rivoluzione di Trump

Ora devo dire perché, nonostante la presenza di questi elementi ragionevoli, sono pessimista e perché penso che l’esperimento Trump fallirà. Ribadirò perché ero ottimista sulla Russia nel 2002 e perché sono pessimista sugli Stati Uniti nel 2025.

C’è nel comportamento dell’amministrazione Trump un deficit di pensiero, un’impreparazione, una brutalità, un comportamento impulsivo e non riflessivo, che evoca il concetto centrale de La Sconfitta dell’Occidente, quello di nichilismo.

Spiego in La sconfitta dell’Occidente che il vuoto religioso, lo stato zero della religione, porta all’angoscia piuttosto che a uno stato di libertà e benessere. Lo stato zero ci riporta al problema fondamentale. Che cosa significa essere un uomo? Qual è il senso delle cose?

Una risposta classica a queste domande, in una fase di collasso religioso, è il nichilismo. Si passa dall’angoscia del vuoto alla deificazione del vuoto, una deificazione del vuoto che può portare al desiderio di distruggere le cose, le persone e, in ultima analisi, la realtà. L’ideologia transgender non è di per sé moralmente grave, ma è intellettualmente fondamentale perché dire che un uomo può diventare una donna o una donna un uomo rivela un desiderio di distruzione della realtà.

È stata, in associazione con la politica culturale, con la preferenza per la guerra, un elemento del nichilismo che ha predominato sotto l’amministrazione Biden. Trump rifiuta tutto questo. Tuttavia, ciò che mi colpisce in questo momento è l’emergere di un nichilismo che assume altre forme: il desiderio di distruggere la scienza e l’università, le classi medie nere, o una violenza disordinata nell’applicazione della strategia protezionistica americana.

Quando, senza pensare, Trump vuole stabilire tariffe tra Canada e Stati Uniti, quando la regione dei Grandi Laghi costituisce un unico sistema industriale, vedo in questo un impulso a distruggere più che a proteggere.

Quando vedo Trump che all’improvviso istituisce tariffe protezionistiche contro la Cina, dimenticando che la maggior parte degli smartphone americani sono prodotti in Cina, mi dico che non possiamo liquidare tutto questo come stupidità. È stupidità, certo, ma potrebbe anche essere nichilismo.

Passiamo a un livello morale più alto: la fantasia trumpiana di trasformare Gaza, svuotata della sua popolazione, in una località turistica è tipicamente un progetto nichilista di grande intensità.

La contraddizione fondamentale della politica statunitense, tuttavia, la cercherei sul versante del protezionismo.

La teoria del protezionismo ci dice che la protezione può funzionare solo se un Paese ha la popolazione qualificata per trarre vantaggio dalla protezione tariffaria. Una politica protezionistica sarà efficace solo se si dispone di ingegneri, scienziati e tecnici qualificati. Che gli americani non hanno in numero sufficiente.

Eppure vedo che gli Stati Uniti iniziano a dare la caccia agli studenti cinesi, e a tanti altri, proprio quelli che permettono loro di compensare la mancanza di ingegneri e scienziati. È assurdo.

La teoria del protezionismo ci dice anche che la protezione può lanciare o rilanciare l’industria solo se lo Stato interviene per aiutare a costruire nuove industrie. Eppure vediamo l’amministrazione Trump attaccare lo Stato, proprio quello che dovrebbe alimentare la ricerca scientifica e il progresso tecnologico. Peggio ancora, se si cerca la motivazione alla base della lotta contro lo Stato federale condotta da Elon Musk e altri, si scopre che non è nemmeno economica.

Chi ha familiarità con la storia americana conosce il ruolo cruciale svolto dallo Stato federale nell’emancipazione dei neri. Negli Stati Uniti, l’odio per lo Stato federale deriva il più delle volte dal risentimento anti-nero. Quando si combatte contro lo Stato federale americano, si combatte contro le amministrazioni centrali che hanno emancipato e protetto i neri. Un’alta percentuale della classe media nera ha trovato lavoro nell’amministrazione federale. La lotta contro lo Stato federale non rientra quindi in una concezione generale di ricostruzione economica e nazionale.

Se penso alle molteplici e contraddittorie azioni dell’amministrazione Trump, la parola che mi viene in mente è dislocazione. Una dislocazione la cui direzione non è chiara.

Famiglia nucleare assoluta + religione zero = atomizzazione

Sono molto pessimista sugli Stati Uniti. Per concludere questa conferenza esplorativa, tornerò ai miei concetti fondamentali di storico e antropologo. All’inizio di questa conferenza ho detto che il motivo fondamentale per cui ho creduto, molto presto, già nel 2002, nel ritorno della Russia alla stabilità, è stato perché ero consapevole dell’esistenza di un background antropologico comunitario in Russia.

A differenza di molti, non ho bisogno di speculare sullo stato della religione in Russia per capire il ritorno della Russia alla stabilità. Vedo una cultura familiare, una cultura comunitaria, con i suoi valori di autorità e uguaglianza, che ci aiuta a capire cosa sia la nazione nella mente dei russi. Esiste infatti una relazione tra la forma della famiglia e l’idea di nazione. La famiglia comunitaria corrisponde a un’idea forte e compatta di nazione o di popolo. Questo è il caso della Russia.

Nel caso degli Stati Uniti, come in quello dell’Inghilterra, abbiamo una situazione opposta. Il modello familiare inglese e americano è nucleare, individualista e non prevede nemmeno una regola precisa di eredità. Regna la libertà della volontà.

La famiglia nucleare assoluta anglo-americana fa ben poco per strutturare la nazione. La famiglia nucleare assoluta ha certamente il vantaggio della flessibilità. Le generazioni si succedono separandosi. La velocità di adattamento negli Stati Uniti e in Inghilterra e la plasticità delle loro strutture sociali (che hanno permesso la rivoluzione industriale inglese e il decollo americano) sono in gran parte il risultato di questa struttura familiare nucleare assoluta.

Ma accanto o al di sopra di questa struttura familiare individualistica, in Inghilterra come negli Stati Uniti, c’era la disciplina della religione protestante, con il suo potenziale di coesione sociale. La religione, come fattore strutturante, era fondamentale per il mondo angloamericano.

È scomparsa. Lo stato zero della religione, unito a valori familiari poco strutturati, non mi sembra una combinazione antropologica e storica che possa portare alla stabilità. Il mondo angloamericano sta andando verso una sempre maggiore atomizzazione. Questa atomizzazione non può che portare a un’accentuazione, senza limiti visibili, della decadenza americana. Spero di sbagliarmi, spero di aver trascurato un importante fattore positivo.

Purtroppo, ora riesco a trovare solo un altro fattore negativo, che mi è venuto in mente leggendo un libro di Amy Chua, un’accademica di Yale che è stata mentore di J.D. Vance. Tribù politiche. Group instinct and the Fate of Nations (2018) sottolinea, dopo molti altri testi, il carattere unico della nazione americana: una nazione civica, fondata sull’adesione di tutti gli immigrati successivi a valori politici che trascendono l’etnia. È vero. Questa era la teoria ufficiale. Ma negli Stati Uniti c’era anche un gruppo dominante protestante bianco, anch’esso frutto di una storia piuttosto lunga e di natura piuttosto etnica .

Dopo la scomparsa del gruppo protestante, la nazione americana è diventata veramente post-etnica, una nazione puramente “civica”, in teoria unita dall’attaccamento alla sua costituzione e ai suoi valori. Il timore di Amy Chua è che l’America stia tornando a quello che lei chiama tribalismo. Un’atomizzazione regressiva.

Ciascuna delle nazioni europee, qualunque sia la sua struttura familiare, la sua tradizione religiosa, la sua visione di sé, è fondamentalmente una nazione etnica, nel senso di un popolo legato a una terra, con la sua lingua, la sua cultura, un popolo radicato nella storia. Ognuno ha una base stabile. Ce l’hanno i russi, ce l’hanno i tedeschi, ce l’hanno i francesi, anche se al momento sono un po’ strani su questi concetti. L’America non ce l’ha più. Una nazione civica? Al di là dell’idea, la realtà di una nazione americana civile ma privata della moralità dallo stato zero della religione lascia sognare. È addirittura agghiacciante.

Il mio timore personale è che non siamo affatto alla fine, ma solo all’inizio di una caduta degli Stati Uniti che rivelerà cose che non possiamo nemmeno immaginare. La minaccia c’è: ancor più che con un impero americano, sia esso trionfante, indebolito o distrutto, ci stiamo dirigendo verso cose che non possiamo nemmeno immaginare.

Oggi mi trovo a Mosca, quindi concludo parlando della situazione futura della Russia. Dirò due cose, una piacevole e l’altra preoccupante per la Russia. La Russia vincerà senza dubbio questa guerra. Ma nel contesto della disintegrazione dell’America, avrà responsabilità molto pesanti in un mondo che dovrà ritrovare il suo equilibrio.

[Fonte: https://italiaeilmondo.com/…/saluti-dalla-russia-di…/]

