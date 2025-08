I colonizzatori di Lainate

C’è sempre un punto in cui l’ideologia si fa carne, si incarna nella scena minuta, nel gesto quotidiano, nel microconflitto apparentemente marginale. L’autogrill di Lainate non è solo un luogo di passaggio autostradale: è il punto cieco in cui il dominio si fa racconto, e il racconto diventa legge.

Un uomo francese, ebreo, filma un gruppo di giovani italiani, figli dell’immigrazione, e denuncia un’aggressione a sfondo antisemita. I titoli si moltiplicano. Il clima si infiamma. Le istituzioni reagiscono. La verità si compatta.

Poi, in silenzio, la verità materiale fa breccia. Le immagini erano parziali. Le parole omesse. I corpi di chi “avrebbe aggredito” portano i segni di una violenza subita. E, più radicalmente, si delinea un contesto diverso: non un agguato a un inn9ocente devoto, ma una provocazione consapevole e pianificata, com’è nella grammatica consolidata del suprematismo colonialista.

Ma a questo punto, il fatto specifico ha già cessato di appartenere alla cronaca. È diventato ideologia in atto.

L’apparente spontaneità con cui l’opinione pubblica borghese, i media mainstream, e l’apparato repressivo hanno reagito all’episodio non è che il prodotto di una strategia ben più ampia: la neutralizzazione sistemica del discorso palestinese, la patologizzazione della sua presenza nello spazio pubblico, e la trasformazione immediata del portatore di memoria storica coloniale (il migrante, l’arabo, il “figlio di”) in soggetto pericoloso, infetto, eversivo.

In questa architettura ideologica — che è parte integrante dell’ordine capitalistico internazionale — il conflitto non è mai simmetrico.

Israele non è semplicemente uno Stato tra gli altri: è la proiezione armata e ideologica dell’asse imperialista euroamericano in Medio Oriente, un laboratorio permanente di sorveglianza, apartheid e ingegneria dell’informazione.

Il suo potere non si esercita solo attraverso i carri armati o le bombe su Gaza: si manifesta in modo sofisticato attraverso il finanziamento diretto della disinformazione globale, il controllo delle piattaforme narrative, l’acquisto sistematico di articoli, servizi, testimonianze, algoritmi. A questo si affianca un sistema altrettanto pervasivo e opaco di produzione diretta della menzogna da parte dello Stato israeliano, che non si limita a diffondere interpretazioni ma fabbrica falsità strutturate, finalizzate a giustificare l’aggressione e delegittimare ogni solidarietà.

Si è arrivati al punto di accusare le Nazioni Unite di ostacolare gli aiuti ai palestinesi, mentre sono le forze israeliane a bloccarli sistematicamente, a bombardare i convogli, a trasformare il diritto umanitario in campo di battaglia ideologico. È una strategia consapevole: capovolgere la verità per renderla irriconoscibile, e al tempo stesso screditare qualunque fonte autonoma che la riveli.

Esistono interi settori istituzionali israeliani, finanziati e organizzati, che lavorano per trasformare il crimine coloniale in legittima difesa, per ridefinire l’oppressore come vittima, e per accusare di antisemitismo chiunque osi raccontare la verità su Gaza, Rafah, Khan Yunis, Jenin, Lainate.

Chi porta al collo un ciondolo con la forma della Palestina non sta compiendo un gesto “contro” qualcuno. Sta compiendo un gesto per la memoria collettiva, per la verità storica, per la dignità dei popoli senza Stato. Ma per la logica dell’Occidente, questo basta a renderlo criminale, sospetto, potenzialmente terrorista. Perché ciò che si vuole estirpare non è l’odio — che in realtà viene lasciato proliferare quando è utile all’ordine — ma la possibilità che i subalterni dicano la verità sul mondo.

Nella dinamica di Lainate, l’uomo che ha filmato e diffuso il video non è un passante qualunque. È la soggettività ideale del dominio: colui che agisce la provocazione, produce il contenuto, attiva l’apparato giudiziario, e poi si dichiara vittima. Il suo grido “Am Yisrael Chai”, viva Israele, non è un’invocazione religiosa: è una dichiarazione di guerra coloniale nel cuore dell’Europa.

Nel frattempo, chi ha subito la testata e il pugno viene portato in ospedale, ma resta colpevole a prescindere. Perché non possiede l’autorità simbolica per invertire il frame. Perché il suo stesso corpo è già parte dell’accusa. Perché è palestinese, o parla arabo, o non ha mai tradito la propria memoria.

È qui che si disvela la funzione storicamente rovesciata dell’accusa di antisemitismo nel discorso dominante: non come strumento di autentica difesa contro l’ostilità verso gli ebrei — che è stata ed è una delle espressioni più vili del razzismo europeo — ma come dispositivo ideologico volto a neutralizzare ogni critica alla macchina coloniale israeliana.

In questa torsione semantica, l’Occidente capitalista, lo stesso che ha generato e nutrito l’antisemitismo nei suoi momenti più oscuri, si erge oggi a giudice universale di ciò che può essere detto e di chi può essere accusato, svuotando così la lotta contro l’odio antiebraico del suo significato storico e piegandola alle ragioni della propria egemonia geopolitica.

Questa non è una contraddizione: è la razionalità profonda del capitalismo nella sua fase imperialista matura. Neutralizzare la critica, svuotare le parole, rendere il vero invisibile e il falso legge.

La borghesia non ha bisogno di censurare: le basta orientare la narrazione. Le basta pagare, produrre, amplificare il falso. E il falso, reso virale, agisce come fatto.

In questo scenario, Lainate è Gaza. Non per analogia sentimentale, ma perché lo stesso ordine simbolico che bombarda, che chiude i varchi, che affama i bambini palestinesi, è quello che in Europa reprime, delegittima, calunnia ogni voce che osa dire: “Noi non dimentichiamo. Noi non accettiamo.”

Il pestaggio davanti al bagno dell’autogrill è solo l’ultima manifestazione minore — ma paradigmatica — della stessa guerra globale alla verità. Una guerra combattuta con droni, ma anche con tweet, editoriali, appelli di finta indignazione.

Chi, oggi, rifiuta di inchinarsi all’ordine esistente, di archiviare la storia come un incidente chiuso, di accettare la realtà imposta come unica possibilità del presente, non è solo dissidente: è un perturbatore dell’equilibrio necessario alla riproduzione del capitale. E chi persiste nel nominare l’iniquità per ciò che è — colonialismo, espropriazione, apartheid — non sarà soltanto marginalizzato nei tribunali della legge, ma disinnescato nell’arena ben più pervasiva dell’opinione pubblica governata.

E tuttavia, anche nel nucleo più compatto dell’impalcatura ideologica, persiste una linea di frattura: è la quieta ostinazione di chi non dimentica, di chi non si ritrae, di chi sa che la verità — anche quando compressa, interrata, oscurata dal dominio — conserva una forza silenziosa, inassimilabile, capace ancora di incrinare l’ordine che la esclude.

L’unico giornale mainstream che ha mandato un giornalista a vedere cosa è successo davvero all’autogrill di Lainate è stato Il Fatto Quotidiano. Ma la scoperta di una verità contraria alla narrazione dominante non ha comunque impedito al resto del circo dei corrotti o veduti di proseguire a raccontar cazzate come se niente fosse (basta guardare i titoli del Corriere o di Repubblica, identici, sul punto, a quelli della peggiore destra giornalaia.

“ Il turista francese ci ha aggrediti per primo, c’è il referto del pronto soccorso”: le persone accusate di antisemitismo all’Autogrill presentano querela

Il racconto delle otto persone (italiani di origini arabe) coinvolte nell’alterco avvenuto domenica nella stazione di servizio di Lainate

Dopo il racconto del turista francese che ha denunciato di essere stato insultato e aggredito alla presenza del figlio di sei anni per il solo fatto di essere ebreo, arriva oggi la versione di altri otto protagonisti dell’alterco avvenuto domenica all’autogrill di Lainate e ripreso – in parte – nel video girato dallo stesso turista 52enne.

Una ricostruzione che stravolge il racconto dell’uomo. Tramite il loro avvocato, infatti, respingono “le infamanti accuse di antisemitismo” a loro rivolte e il racconto “assolutamente parziale e tendenzioso della vicenda”.

Secondo quanto affermano, sarebbe stato proprio il francese a iniziare a insultare il gruppo forse perché li ha sentiti parlare in arabo (sono italiani di origini arabe) o perché aveva notato che alcune donne “indossavano dei ciondoli raffiguranti la cartina geografica palestinese“. Non solo. Lo stesso avrebbe poi dato “una testata” a un giovane e scagliato “un pugno al volto” al fratello dello stesso.

“I ragazzi si sono poi recati al Pronto Soccorso, ove sono state diagnosticate lesioni, nello specifico trauma cranico e contusioni da percosse”, specifica il legale. Come spiega l’avvocato Federico Battistini “il noto video raffigura una minima parte di quanto accaduto ed è stato strumentalizzato per lamentare presunte condotte antisemite che in realtà di antisemita non hanno proprio nulla e per fomentare un clima di odio che costituisce un serio pericolo per la incolumità degli individui da me patrocinati”.

Le otto persone coinvolte hanno presentato querela alla Procura di Milano e – come spiega il legale a ilfattoquotidiano.it – sono anche andati spontaneamente oggi alla Digos per essere sentiti, fornendo una copia della denuncia.

La ricostruzione – Come viene spiegato, il gruppo – composto da uomini e donne – di ritorno da una vacanza sul Lago Maggiore si è fermato intorno alle 20 all’autogrill. Sono entrati, hanno pagato la consumazione alla cassa e sono andati al bancone per prendere un caffè. In quel momento, scrive l’avvocato, “è sopraggiunto un uomo che ha iniziato a fissarli con insistenza, forse perché parlavano arabo. Questo individuo ha rivolto le sue attenzioni in particolare alle donne del gruppo, le quali indossavano dei ciondoli raffiguranti la cartina geografica palestinese”.

Così sarebbe stato proprio il francese a rivolgersi a loro affermando: “Figli di puttana palestinesi” e “Terroristi“. Offesa che sarebbe stata pronunciata in francese, ma “percepita molto chiaramente, perché uno dei ragazzi appartenenti al gruppo conosce bene” la lingua, continua il racconto. “A fronte di queste gravi affermazioni, il ragazzo si è limitato a rispondere, sorridendo, ‘Free Palestine‘”, continua il legale.

Il video successivo – Tutto questo sarebbe avvenuto prima che l’uomo iniziasse a riprendere la scena con lo smartphone. “A quel punto, sempre prima di girare il video che è poi stato oggetto di strumentalizzazione, l’uomo che oggi accusa falsamente i miei patrocinati – scrive l’avvocato – di essere stato aggredito per motivi di odio etnico, nazionale, razziale o religioso ha rivolto alla compagnia di origine palestinese gesti offensivi, insulti razzisti e sessisti e minacce“.

La parte successiva è quella presente nel video: “Da qui la reazione dei miei assistiti e dei loro familiari, ripresa con il cellulare, scevra da qualsivoglia finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Nel video, peraltro, si percepisce chiaramente – continua il legale – l’uomo sfidare i presenti a uscire dall’autogrill e rivolgere loro insulti (‘Stai zitto stronzo’, ‘Figlio di puttana’, ‘Vai a crepare’), oltre a inneggiare provocatoriamente a Israele (‘Am Yisrael Chai‘, ‘Viva Israele’)”.

L’aggressione – C’è poi la terza parte di questa storia. All’uscita dal bagno dove aveva accompagnato il figlio, il turista ha raccontato di essere stato aggredito. “L’uomo che lamenta di essere stato vittima della aggressione – spiega l’avvocato – è in realtà stato il primo a tirare una testata a uno dei miei assistiti, ‘colpevole’ di avergli chiesto di cancellare il video di cui sopra in quanto lesivo della propria privacy, e a scagliare un pugno al volto” al fratello del giovane.

I ragazzi, racconta il legale, si sono poi recati al Pronto Soccorso: e il referto parla di “lesioni, nello specifico trauma cranico e contusioni da percosse”. Secondo quanto risulta, invece, il turista francese non avrebbe invece un referto e per questo la Procura guidata da Marcello Viola ha aperto un fascicolo per percosse aggravate dall’odio razziale e non è stato possibile ipotizzare il reato di lesioni. In relazione a questi fatti hanno anche presentato una querela all’attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

“Nessun antisemitismo” – “Le persone da me patrocinate – scrive il legale – sono ben consapevoli di cosa significhi essere discriminati per motivi religiosi, etnici e razziali, e non intendono certo macchiarsi degli stessi crimini. I miei assistiti sono cittadini italiani dalla nascita inseriti in un contesto sociale senza alcuna simpatia per gruppi che incitano comportamenti di odio di qualunque natura. Al contrario, essi sono impegnati insieme a persone di varie nazionalità e religioni (tra cui anche ebrei) per combattere ogni forma di discriminazione e violenza: la ferma condanna delle atrocità che si stanno consumando nella striscia di Gaza mi sembra perfettamente coerente con questo obiettivo. La volontà dei miei assistiti è che la comunità ebraica e quella palestinese collaborino in sinergia per porre fine al dramma cui stiamo assistendo”, conclude l’avvocato. Spetterà adesso alla procura e alla Digos ricostruire i dettagli di tutta la vicenda che adesso presenta due versioni dei protagonisti molto differenti.

Salvatore Frequente – FQ



