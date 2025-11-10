Barakat. “L’elezione di Mamdani segnala una trasformazione sociale negli Usa”

In un’intervista al programma Hadeth wa Abaad, lo scrittore e analista politico Khaled Barakat ha analizzato insieme al ricercatore Sinan Shakdiha, da Chicago, le implicazioni politiche e sociali dell’elezione di Zahran Mamdani, il giovane musulmano di origine ugandese eletto presidente della città di New York.

Il fatto, definito dai media israeliani come una “cattiva notizia” o una “sconfitta simbolica“, è stato interpretato da Barakat come un segno di trasformazione sociale e politica all’interno della società statunitense, più che come una vittoria individuale. “Ciò che vediamo a New York è il riflesso di un processo in corso: una nuova generazione che inizia a mettere in discussione i fondamenti del potere e dell’egemonia filoisraeliana negli Stati Uniti.”

Una città che concentra le tensioni del paese

Barakat ha ricordato che New York è una città con più di un milione di musulmani e più di un milione di ebrei, e ha spiegato che gran parte degli ebrei newyorkesi “si identificano come statunitensi, non come israeliani“.



“Quella distanza dal sionismo istituzionale provoca inquietudine nei media israeliani, che percepiscono questo risultato come una minaccia alla loro influenza tradizionale“, ha affermato.

“La reazione israeliana combina paura e sconcerto — ha detto —, perché percepiscono che l’ambiente politico e culturale negli Stati Uniti non è più lo stesso. C’è un’evoluzione nell’opinione pubblica, specialmente tra i giovani e le classi lavoratrici.“

Una campagna senza corporation, sostenuta dalla base

Sia Barakat che Shakdiha hanno concordato sul fatto che la campagna di Mamdani non è stata finanziata da grandi aziende o gruppi di pressione, ma si è sostenuta grazie a piccole donazioni e lavoro volontario.



“Non c’erano grandi capitali dietro — ha spiegato Barakat —. È stata una campagna popolare, costruita da giovani, migranti e lavoratori che hanno bussato alle porte, organizzato assemblee e diffuso il suo messaggio per le strade.”

Per Barakat, quell’indipendenza finanziaria dimostra che una politica di base è ancora possibile anche nel cuore dell’impero: “Ciò che è accaduto a New York non è un miracolo, ma la prova che la gente comune può spezzare il monopolio politico delle corporation.”

La causa palestinese come questione interna

L’analista ha sottolineato che uno degli elementi più innovativi del fenomeno Mamdani è aver collegato la causa palestinese con le problematiche sociali statunitensi.



“Mamdani dice che i fondi che gli Stati Uniti destinano a Israele e alle guerre estere dovrebbero essere utilizzati per risolvere i problemi del popolo statunitense: povertà, casa, salute e educazione. Ha trasformato la solidarietà con la Palestina in una posizione morale e sociale all’interno del paese stesso“, ha spiegato Barakat.

Il suo interlocutore, Sinan Shakdiha, ha aggiunto che questo discorso sta guadagnando terreno in altre città: “A Chicago, Los Angeles o San Francisco vediamo già candidati che parlano della Palestina come una questione di diritti civili e giustizia economica. Questo sta cambiando il linguaggio politico della sinistra statunitense.”

Una nuova generazione che non tace di fronte a Gaza

Barakat ha insistito sul fatto che l’elezione di Mamdani deve essere compresa in un contesto più ampio: l’emergere di una nuova generazione statunitense trasformata dalla guerra genocida contro Gaza.



“C’è un cambiamento che riguarda direttamente una nuova generazione — ha detto —. Questa generazione non accetta, non si rassegna, specialmente dopo la guerra di sterminio a Gaza. Mamdani fa parte di quella corrente di giovani che non hanno più paura di parlare chiaro, che non accettano più il silenzio complice di fronte ai crimini del sionismo.”

L’analista ha ricordato una delle dichiarazioni più commentate di Mamdani: “Se Netanyahu arrivasse a New York, lo arresterei“.



“Quella frase — ha spiegato Barakat — simboleggia il punto di svolta. Che un politico statunitense, nato fuori dal paese, dica una cosa simile, e che lo faccia da una carica elettiva, è un segno che i tempi stanno cambiando.“

Barakat ha aggiunto che questa generazione non si mobilita solo per la Palestina, ma anche per i diritti dei lavoratori, la giustizia razziale e la dignità per gli immigrati. “Oggi i migranti e i lavoratori reclamano insieme. C’è una contraddizione sociale profonda tra le élite finanziarie e la maggioranza povera, e quella tensione si è espressa nella campagna di Mamdani.”

Un modello che può estendersi

L’esperienza di New York, ha affermato Barakat, “ispira timore tra le élite” perché potrebbe estendersi ad altre città e stati.



“Ciò che preoccupa di più il sistema non è che un musulmano abbia vinto un’elezione, ma che lo abbia fatto senza soldi, con una campagna di base, in alleanza con i settori poveri. Se quel modello si ripetesse in altre città, sarebbe un cambiamento strutturale nella politica statunitense.“

Da Chicago, Shakdiha ha confermato che questa espansione è già in corso: “Durante la guerra contro Gaza, decine di attivisti e candidati progressisti, molti di loro palestinesi o arabi, hanno vinto posizioni a livello locale. Quella di Mamdani non è un caso isolato, fa parte di una tendenza.“

Un avvertimento contro le illusioni

Barakat è stato chiaro nel suo avvertimento: “Non dobbiamo ripetere gli errori del passato. Ricordiamo l’entusiasmo che circondò Obama, le speranze di cambiamento che poi svanirono. Non si tratta di aspettare un salvatore, ma di costruire un potere popolare organizzato.“

Per l’analista, l’elezione di Mamdani non è una rottura rivoluzionaria, ma un sintomo politico. “Il valore sta nel processo collettivo che lo ha reso possibile, non nella figura individuale. Se i movimenti sociali continueranno ad avanzare e a mantenere l’indipendenza, potranno trasformare queste vittorie simboliche in forza reale.“

Il declino del progetto sionista

In chiusura del dialogo, Khaled Barakat ha affrontato l’impatto che questi cambiamenti stanno avendo sulla narrativa israeliana.



“Il cosiddetto ministro della diaspora israeliana ha recentemente chiesto agli ebrei di New York di emigrare nella Palestina occupata — ha raccontato —. Ma la realtà è l’opposto: migliaia di israeliani stanno abbandonando definitivamente la Palestina occupata, comprando case in Grecia, Portogallo o Cipro e trasferendovi le loro vite.”

“Quell’esodo silenzioso — ha aggiunto — riflette una crisi morale e politica all’interno del progetto sionista stesso. Mentre il colonialismo si decompone, in città come New York o Chicago sorgono nuove voci che parlano di giustizia, uguaglianza e libertà. È lì che dobbiamo guardare per il vero senso storico di questo momento.”

Conclusione

Per Khaled Barakat, l’elezione di Zahran Mamdani annuncia una trasformazione politica e sociale nella società statunitense, ancora incipiente ma reale.



“Non è un miracolo né una rivoluzione, ma è un segnale chiaro che qualcosa si sta muovendo nella base popolare. Se i popoli continueranno a organizzarsi, se le nuove generazioni manterranno il loro impegno, questo processo potrà contribuire all’avanzamento di tutte le cause giuste — dalla Palestina a qualsiasi luogo del mondo dove si lotta contro l’oppressione.”

