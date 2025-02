Israele prepara la pulizia etnica dei palestinesi da Gaza

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato di aver dato istruzioni all’esercito di preparare piani per la “partenza volontaria” di un gran numero di palestinesi dalla Striscia di Gaza, in linea con la proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Katz ha spiegato che il piano “includerà opzioni per l’uscita ai valichi terrestri, nonché disposizioni speciali per l’uscita via mare e via aerea” e ha sottolineato di aver accolto con favore il “piano audace di Trump, che potrebbe consentire a una vasta popolazione di Gaza di partire per vari luoghi del mondo”.

Il ministro della Difesa israeliano ha addirittura indicato il dovere legale di alcuni paesi di consentire l’ingresso degli abitanti palestinesi di Gaza. “Paesi come la Spagna, l’Irlanda, la Norvegia e altri, che hanno lanciato false accuse e calunnie del sangue contro Israele per le sue azioni a Gaza, sono legalmente obbligati a consentire a qualsiasi residente di Gaza di entrare nel loro territorio”.

Il Times of Israel riferisce che l’ estrema destra sionista ha accolto con entusiasmo l’annuncio del ministro della Difesa Israel Katz.

“Mi congratulo con il ministro della Difesa per la sua decisione di istruire l’IDF a prepararsi a svolgere il nostro ruolo nel piano migratorio per consentire la partenza degli abitanti di Gaza da Gaza verso i paesi di accoglienza”, ha detto il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich.

Anche Itamar Ben Gvir, definisce i preparativi di Katz per “la partenza volontaria dei residenti di Gaza” un “passo importante, che riconosce che la vera soluzione per Gaza non è più il sogno di ‘ricostruzione’ e un ritorno alla situazione precedente, ma un cambiamento fondamentale nella realtà” invitando il governo israeliano “ad andare avanti con determinazione, rimuovere ogni ostacolo burocratico e garantire che questa opzione diventi realtà il prima possibile”.

Una nuova Nakba è alle porte. La Resistenza del popolo palestinese avrà bisogno del massimo sostegno possibile sia sul campo che a livello internazionale. Il progetto sionista di pulizia etnica in Palestina deve essere fermato.

6 Febbraio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO