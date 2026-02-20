Dove fioriscono le rose all’ombra della politica del petrolio

A gennaio, che in Venezuela è la stagione secca, un albero magnifico, la Rosa del Venezuela (nota anche come Fiamma Scarlatta), fiorisce con grappoli di fiori sferici rossi e rosso-arancio.

L’ultima volta che ho visitato l’area di Fuerte Tiuna a Caracas, uno dei cinque siti colpiti dall’esercito statunitense alle 2 del mattino del 3 gennaio 2026, ho visto un grande esemplare di Rosa del Venezuela in piena fioritura. Situato all’estremità meridionale del Mar dei Caraibi, il Venezuela gode del caldo clima tropicale che permette a una varietà di bellissimi alberi fioriti di prosperare in tutto il paese, inclusa Caracas, una città sovraffollata a causa del boom e del crollo dell’industria petrolifera che va avanti da un secolo.

A febbraio, quando le piogge iniziano lentamente, alberi familiari in tutte le zone di analoga latitudine (Caracas si trova sulla stessa linea di Chennai, per fare un paragone) – come la Jacaranda con i suoi fiori blu-lavanda, l’Araguaney (a volte chiamato Vasantha Rani) con i suoi fiori gialli.

Nicolás Maduro, il Presidente del Venezuela, che – insieme a sua moglie Cilia Flores – è sotto la custodia degli Stati Uniti a New York, ama i fiori. Poco prima della pandemia, Maduro era intenzionato a rilanciare l’industria floreale venezuelana e iniziare ad esportare questi gioielli caraibici in tutto il Sud America. Ma poi le sanzioni si sono inasprite e la pandemia ha mandato tutto fuori fuoco.

È cresciuto in una casa nel centro di Caracas, con genitori amorevoli che avevano forti idee di dignità e giustizia. Nicolás Maduro García, suo padre, era un sindacalista e portava le idee socialiste in casa, mentre Teresa de Jesús Moros era una cattolica devota che insegnò a Maduro, come mi raccontò anni dopo, a “non tirarsi mai indietro di fronte al dolore“. Questi alberi facevano da cornice alla sua infanzia, piena di sport e duro lavoro.

Maduro divenne autista di autobus pubblici, e poi leader sindacale. Per tutto il tempo che l’ho conosciuto, gli è piaciuto presentarsi come un autista di bus o un lavoratore, un uomo comune che fu proiettato alla presidenza del Venezuela dall’immenso carisma di Hugo Chávez.

È facile essere demonizzati dal governo degli Stati Uniti. Gran parte dell’infrastruttura mediatica (i cavi sottomarini e i satelliti, così come le testate giornalistiche e le piattaforme web) è di proprietà di aziende occidentali, e la maggior parte dei loro contenuti arriva alle redazioni senza filtri attraverso servizi di syndication come l’Associated Press e Reuters. Quando il Presidente degli Stati Uniti o il Segretario di Stato fanno un cenno in una direzione, quei media sembrano seguirlo all’unisono.

Parte di questo ha a che fare con la convinzione generale che il governo statunitense sia benevolo e che gli altri abbiano la tendenza ad essere malevoli o almeno meno credibili della Casa Bianca. La gente schernisce il Presidente Donald Trump, ma questo non diminuisce la fiducia nell’orientamento generale tracciato dal governo USA verso gli altri paesi del mondo. Se gli USA dicono che Maduro è un dittatore o che il Presidente cubano Miguel Díaz-Canel è un dittatore, i media mondiali seguono l’esempio con poche variazioni.

Quando gli USA hanno dichiarato di aver condotto una missione di polizia in Venezuela e non un’invasione militare, questo è stato ripetuto quasi testualmente da Tokyo a Lima. Maduro e Flores sono in prigione; vengono lentamente dimenticati mentre la stampa va avanti.

Andai per la prima volta a Caracas nel 1994 e fui colpito dalla bellezza della città, e dalla familiare disuguaglianza che la affliggeva. Il petrolio scorreva fuori dal paese, ma con esso anche la sua ricchezza.

Decenni prima, il più celebre ministro del petrolio del Venezuela e uno degli architetti dell’OPEC – Juan Pablo Pérez Alfonzo – scrisse che il petrolio era lo “sterco del diavolo“. Era una maledizione. Nel mondo moderno, quando il petrolio è il nostro principale combustibile, ha portato con sé avidità e distruzione, ma raramente ricchezza per coloro che vivono sopra di esso.

Le compagnie petrolifere straniere e i loro governi trattavano le terre petrolifere come proprie, e i popoli del petrolio come usa e getta e irrilevanti. Questo è ciò che Pérez Alfonzo temeva, ed è per questo che eccentricamente si rifiutava di andare al lavoro in auto, ma camminava ogni giorno fino al suo ufficio. Era una sorta di protesta da parte di quell’uomo solenne.

Maduro, un autista di autobus, stava dall’altra parte di questo enigma, rendendo più facile la vita dei venezuelani della classe lavoratrice trasportandoli dalle fabbriche alle loro case.

Ma quando Chávez, il figlio di insegnanti e ufficiale militare, apparve sulla scena nei primi anni ’90, Maduro fu motivato. Perché la ricchezza petrolifera non poteva essere usata per emancipare il popolo venezuelano dalla miseria?

Ero seduto in un ristorante italiano nel centro di Caracas nel 1994 quando il Presidente Rafael Caldera, il vecchio cavallo da battaglia della Democrazia Cristiana, annunciò al suo popolo che, nonostante le sue promesse, li stava riportando al Fondo Monetario Internazionale (FMI). Fu un tradimento su tutta la linea. Pensavo che ci sarebbe stata una rivolta nelle strade, come era accaduto nel 1989 (il Caracazo). Non successe nulla del genere.

Ma Chávez, ancora in prigione, rimuginò sulle sue possibilità e decise di candidarsi alla presidenza quando il mandato di Caldera terminò nel 1999. La ricchezza petrolifera non avrebbe dovuto essere sfruttata meglio, in modo che i venezuelani non dovessero tornare ripetutamente dal FMI per chiedere aiuto?

Il Venezuela, circa tre volte la dimensione del Rajasthan, è mozzafiato con le sue drammatiche vette andine, lussureggianti foreste pluviali amazzoniche, vasti llanos (savane) e incontaminate spiagge caraibiche. Sotto tutto ciò si trovano le più grandi riserve di petrolio del mondo e una serie di altri preziosi minerali e metalli. Pérez Alfonzo aveva ragione: il petrolio rovina un paese. L’area del Lago di Maracaibo era stata profondamente inquinata dai grandi conglomerati petroliferi, e il popolo venezuelano si era abituato a importare tutto ciò di cui aveva bisogno – incluso il cibo, fatto notevole per un paese amazzonico-caraibico – con il reddito petrolifero.

Il potenziale del paese e della sua gente era stato sperperato quando Chávez entrò in carica nel 1999, ma il suo dinamismo e la sua visione erano convincenti. Produssero una nuova energia nel paese, mentre i venezuelani riscoprivano il loro passato – Simón Bolívar che li liberava dall’imperialismo spagnolo – e usavano questo passato bolivariano per immaginare un nuovo futuro con una nuova Costituzione (1999) e una nuova legge per il petrolio (2001).

Il denaro affluì e fu usato per costruire alloggi popolari e nuove scuole, per creare fattorie e nutrire i poveri, e per debellare malattie e infermità che erano diventate endemiche. Camminare per i quartieri della classe lavoratrice, la nuova generazione di autisti di autobus e insegnanti di scuola primaria, significava sperimentare l’energia vibrante del Chavismo e del Bolivarianesimo.

Quando Chávez era in Bengala Occidentale nel 2005, indicò gli alberi e disse: “Questi sono come gli alberi della mia infanzia a Barinas“, e infatti quando ero a Barinas, provai la stessa sensazione.

Quello stesso anno, Maduro visitò l’India e rimase affascinato da Sathya Sai Baba, diventando un devoto del guru (quando ci incontravamo, faceva un gran da fare nel dire namaste e nel volermi coinvolgere in discorsi su meditazione e yoga). Ritratti dalla stampa occidentale come dittatori, questi uomini – nati in famiglie piccolo-borghesi – avevano una missione semplice: sradicare la sofferenza nella loro terra. Era un programma sentito. Ma dovettero confrontarsi con forze molto potenti che volevano distruggerli: le compagnie petrolifere, le società minerarie, le imprese finanziarie e quelle forze politiche guidate dal governo statunitense che non tollerano alcuna agenda socialista.

Prima della pandemia, ho visitato lo Stato di Amazonas in Venezuela, che aveva forse i problemi più profondi di povertà e distruzione ambientale. Con un giornalista locale venezuelano, sono andato a San Carlos de Río Negro, che si trova lungo il confine colombiano-venezuelano ed era stata straordinariamente trascurata da tutti i governi ed era di interesse solo per contrabbandieri e i soliti gangster che si insediano vicino a regioni di frontiera remote.

Ma qui, il progetto bolivariano era arrivato con assistenza medica e con la competenza e la volontà politica per formare una comune autogestita e assemblee territoriali. La Costituzione del 1999 aveva protetto i diritti indigeni, e il Ministero dell’Ecosocialismo (con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura) stava conducendo qui vari tipi di rilevazioni per accertare questi diritti e garantire la protezione delle foreste (inclusi i bellissimi alberi fioriti). I giovani erano stati reclutati per studiare per diventare insegnanti, in modo che potessero tornare nelle loro stesse città come maestri. Ne ho incontrati alcuni, entusiasti, ma cauti: “Se questo fallisce,” dicevano, “Perderemo tutto.”

Se questo fallisce, perderemo tutto. Questo è il sentimento delle persone che manifestano quotidianamente a Caracas e altrove per il ritorno di Maduro. Non prestano attenzione alle storie non verificate sui media occidentali riguardo a intrighi all’interno della classe dirigente a Caracas o al fatto che Maduro fosse stato consegnato agli USA come sacrificio. Questo non è di loro interesse.

Loro sono preoccupati per qualcosa di più chiaro: se questo fallisce, perderemo tutto. Se gli oligarchi tornano, che si portino i loro Premi Nobel o li lascino a Trump, gli alloggi popolari spariranno, le scuole pubbliche spariranno, le cliniche sanitarie spariranno, i pacchi alimentari spariranno e le foreste verranno abbattute. Chi parlerà per loro, per la gente di San Carlos de Río Negro lontana da Caracas, ma ugualmente per la gente di Petare, un barrio povero di Caracas? Chi parlerà per queste persone, e chi parlerà per le rose in fiore?

* da Globetrotter

20 Febbraio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO