La politica di Keir Starmer sulla guerra in Iran è una ricetta per la catastrofe

Nel marzo 2003, un milione di persone sono scese nelle strade di Londra per opporsi all’invasione illegale dell’Iraq. Vedendo direttamente attraverso la menzogna che l’Iraq possedeva armi di distruzione di massa, i manifestanti hanno avvertito il governo britannico senza mezzi termini: questa azione avrebbe innescato una spirale di miseria, odio e morte.

Più di 20 anni dopo, la maggior parte delle persone ora riconosce la guerra in Iraq per quello che è stato: un errore catastrofico che ha alimentato una serie di conflitti successivi e instabilità. Il Regno Unito aveva seguito gli Stati Uniti in una guerra illegale – e più di un milione di uomini, donne e bambini iracheni ne hanno pagato il prezzo.

Purtroppo non tutti hanno imparato le lezioni dal passato. È passato quasi un mese da quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato i loro attacchi contro l’Iran. Più di 1.400 iraniani e più di 1.000 libanesi sono stati uccisi.

Nel cercare di giustificare l’attacco, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato della necessità di eliminare “minacce imminenti da parte del regime iraniano”, le cui “attività minacciose mettono direttamente in pericolo gli Stati Uniti, le nostre truppe, le nostre basi all’estero e i nostri alleati in tutto il mondo”. Ha detto che l’obiettivo era quello di assicurarsi che l’Iran “non avrà mai un’arma nucleare”. Suona familiare?

La prima vittima della guerra è la verità, quindi chiariamo i fatti: queste sono bugie che sono state spacciate per giustificare una guerra illegale e non provocata. Come ha detto il direttore del National Counterterrorism Center, Joe Kent, nella sua lettera di dimissioni della scorsa settimana, l’Iran “non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione” e che era “chiaro che [gli Stati Uniti] hanno iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby americana”.

C’è solo uno stato dotato di armi nucleari in Medio Oriente: Israele. La Conferenza delle Parti delle Parti delle Nazioni Unite del mese prossimo al Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari sarebbe stato il luogo perfetto per chiedere la fine della corsa agli armamenti nucleari. Una soluzione diplomatica era possibile, ma gli Stati Uniti e Israele hanno scelto invece la guerra. Così facendo, hanno messo a repentaglio la sicurezza del genere umano in tutto il mondo. Così hanno fatto anche quelle nazioni che hanno deciso di dare sostegno alla loro guerra di aggressione.

Poco dopo l’inizio degli attacchi all’Iran, il primo ministro britannico Keir Starmer ha dato agli Stati Uniti il permesso di utilizzare le basi militari britanniche per gli attacchi sui siti missilistici iraniani. La scorsa settimana, il suo governo ha accettato di consentire agli Stati Uniti di utilizzare le basi britanniche per colpire i siti iraniani che prendono di mira lo stretto di Hormuz.

Il Regno Unito avrebbe potuto seguire le orme della Spagna e dire: “Non c’è modo, assolutamente no. Non saremo coinvolti in nessuna guerra illegale in alcun modo”. Invece, si è trascinato in un altro conflitto catastrofico.

Sorprendentemente, il primo ministro sostiene ancora che il governo britannico non è coinvolto – una linea che è stata rigurgitata da molti attraverso i nostri media. Dice che il Regno Unito sta permettendo ai suoi siti di essere utilizzati solo per i colpi “difensivi”. Che sciocchezza.

La realtà è che se un bombardiere decolla dalla base della Royal Air Force di Fairford e bombarda obiettivi in Iran, siamo coinvolti in quell’atto di aggressione. Se i civili muoiono, le loro famiglie smetteranno di piangere quando gli verrà detto che sono stati bombardati per “scopi difensivi”? Non importa come Starmer la veste, non può cambiare la verità: il Regno Unito è direttamente coinvolto in questa guerra.

Segnate le mie parole: Questo è un errore storico che mette a repentaglio la sicurezza di tutti noi. Ecco perché, all’inizio di questo mese, ho presentato un disegno di legge alla Camera dei Comuni che richiederebbe l’approvazione parlamentare per qualsiasi coinvolgimento britannico nell’azione militare. Ciò include l’uso di basi britanniche da parte di altre nazioni.

Finora, il primo ministro si è rifiutato di approvare questo disegno di legge. Senza dibattito, nessuna discussione e nessun voto, sta trascinando la Gran Bretagna in un’altra disastrosa guerra illegale.

Proprio come con l’invasione dell’Iraq nel 2003, oggi, quelli di noi che si oppongono alla guerra contro l’Iran, sono accusati di dare soccorso a regimi e leader autoritari. Qualunque cosa si pensi ai governi di vari luoghi, non c’è alcuna base per un attacco per portare al cambio di regime. Non c’è alcuna base nella storia che i bombardamenti dal cielo porterebbero ai diritti umani.

A Trump non potrebbero importare di meno dei diritti umani delle persone. Che sia in Iran, Venezuela o Cuba, è interessato a una cosa e una sola cosa: sequestrare risorse e controllo politico in tutto il mondo.

Se il Regno Unito si preoccupa del diritto internazionale, dovrebbe tenere testa a Trump, non piegarsi all’indietro per placarlo.

La storia degli interventi stranieri guidati dagli Stati Uniti è una storia di caos, instabilità e miseria. Di quanti altri di questi fallimenti catastrofici abbiamo bisogno prima di imparare la lezione? E cosa servirà al Regno Unito per difendere finalmente una politica estera coerente ed etica basata sul diritto internazionale, sulla sovranità e sulla pace?

* Membro del Parlamento britannico per Islington North. Fondatore del “Your Party”

25 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO