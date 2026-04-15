Il live tech e la costruzione di una leadership

L’evento organizzato a Genova con protagonista Charlotte De Witte è stato presentato come un grande momento musicale, gratuito e aperto alla città.

Un’operazione di successo, almeno sul piano della partecipazione.

Ma fermarsi a questo livello di lettura significa non cogliere il punto centrale.

Quello a cui abbiamo assistito è stato, prima ancora che un evento culturale, un’operazione comunicativa estremamente precisa, costruita nei dettagli e orientata a un obiettivo chiaro: rafforzare e proiettare la figura della sindaca Silvia Salis.

Il primo elemento è la scelta del format.

Non un concerto tradizionale, ma un DJ set.

Un formato che, nella sua evoluzione contemporanea in stile Boiler Room, consente la presenza continua di persone sul palco alle spalle dell’artista.

Dentro questo schema, la presenza della sindaca non solo non stona, ma diventa naturale.

Non è più un elemento esterno, ma parte della scena. Rimane visibile per tutta la durata dell’evento, associata in modo costante all’immagine di successo della serata.

L’obiettivo è evidente: costruire un bagno di folla con protagonismo continuo, senza passare per la forma del comizio.

La scelta dell’artista va nella stessa direzione.

Charlotte De Witte è uno dei nomi più forti della scena techno globale, con milioni di follower e una forte capacità di attrazione.

Allo stesso tempo mantiene un profilo comunicativo gestibile: non è associata a posizioni divisive, non costruisce la propria immagine su elementi controversi, è trasversale per pubblico e generazioni.

È, in questo senso, perfetta per un’operazione di questo tipo.

C’è poi un livello ulteriore, più sottile.

Dal punto di vista estetico, la vicinanza tra la figura di Charlotte De Witte e quella di Silvia Salis crea una continuità visiva che rafforza il binomio tra artista e sindaca. Non è solo una presenza, è una costruzione coerente.

A questo si aggiunge la gestione economica.

Il costo dichiarato dell’evento è di circa 140.000 euro, una cifra collocata esattamente sotto la soglia che avrebbe imposto una gara pubblica, consentendo invece un affidamento diretto.

Una scelta che permette rapidità, controllo e flessibilità.

Anche la struttura dei costi appare coerente con questo obiettivo: un cachet plausibilmente molto elevato per l’artista e una riduzione delle altre voci grazie alle scelte tecniche e logistiche.

Ed è proprio nelle scelte logistiche che si coglie la qualità dell’operazione.

La location, Piazza Matteotti, non è particolarmente grande.

Questo consente di ottenere un effetto visivo preciso: dare l’idea di un pienone costante.

La presenza della scalinata riduce la necessità di strutture sceniche costose, permettendo di contenere ulteriormente il budget.

Anche l’orario non è casuale.

L’evento si è svolto di giorno, in controtendenza rispetto all’associazione tradizionale tra musica elettronica e notte.

Questa scelta segue un trend preciso, ma ha anche una funzione simbolica: tutto avviene alla luce del sole.

La visibilità della sindaca è maggiore, i costi tecnici sono più bassi e il messaggio è implicitamente rassicurante.

Un ulteriore livello riguarda la costruzione visiva della presenza sul palco.

Charlotte De Witte mantiene il proprio stile scuro e minimale.

Silvia Salis utilizza colori chiari che la fanno emergere immediatamente nelle immagini.

È un contrasto studiato.

L’outfit appare informale, coerente con il contesto, ma è costruito nei dettagli: accessori riconoscibili, estetica “da club” ma controllata, elementi che permettono di essere credibile senza risultare fuori posto.

Il risultato è che, in ogni immagine, lo sguardo cade su di lei.

Tutto questo si inserisce anche in una dimensione simbolica più ampia.

L’evento costruisce un immaginario che si colloca in contrapposizione rispetto alla narrazione securitaria che ha accompagnato negli ultimi anni il dibattito sulla musica elettronica.

Non la criminalizzazione, ma la normalizzazione dentro un contesto regolato, istituzionale, compatibile con un pubblico ampio.

Ma è il timing a rendere l’operazione ancora più significativa.

L’evento arriva esattamente nella settimana in cui una intervista a Bloomberg accredita la figura della sindaca su un piano internazionale e, soprattutto, apre esplicitamente alla possibilità di una sua leadership nazionale.

Nel giro di pochi giorni si produce così una sequenza precisa:

legittimazione mediatica internazionale e, subito dopo, esposizione pubblica con un forte impatto visivo e partecipativo.

Un passaggio che difficilmente può essere letto come casuale.

C’è infine un ultimo elemento che merita attenzione.

L’organizzazione dell’evento risulta affidata a OPS Eventi, una società costituita all’inizio del 2025.

Nonostante la recente nascita, la stessa società ha ricevuto già a marzo 2025 — quindi a distanza di appena un mese — un affidamento di circa 150.000 euro.

Si tratta di una struttura senza dipendenti, composta da pochi soci, ma con una lunga esperienza nel settore e già oggi in una posizione centrale nell’organizzazione dei principali appuntamenti cittadini.

Un dato che segnala l’esistenza di una rete operativa consolidata, in grado di muoversi in sintonia con l’amministrazione.

Nel complesso, quello che emerge è un’operazione in cui ogni elemento — format, artista, spazio, tempi, estetica, gestione — è stato selezionato e coordinato per produrre un risultato coerente.

Non si tratta semplicemente di un evento riuscito.

Si tratta della costruzione di un dispositivo comunicativo.

Ed è proprio qui che si apre il punto politico.

Questa operazione rappresenta, per certi versi, l’apoteosi della comunicazione contemporanea.

Il contenuto non è più una posizione, una proposta, un conflitto.

Il contenuto è la sensazione.

L’evento costruisce un’immagine: apertura, modernità, vicinanza ai giovani.

Ma non produce alcuna presa di posizione reale.

Non mette in discussione i dispositivi securitari.

Non apre un conflitto sugli spazi, sull’accesso, sulla produzione culturale.

Si muove dentro una logica di normalizzazione.

Lo si è visto anche su altri terreni.

Sui centri sociali, la posizione non è stata di difesa o riconoscimento del loro ruolo, ma si è limitata a chiedere che venissero sgomberati gli spazi occupati da formazioni fasciste.

Una postura che evita il conflitto e lo neutralizza.

Anche sul piano amministrativo, la narrazione di una città aperta non si traduce in una reale apertura degli spazi.

Si rafforza invece un modello in cui pochi soggetti gestiscono e organizzano l’offerta culturale.

In questo senso, l’evento di Genova non è un’eccezione.

È un modello.

Una modalità di costruzione del consenso che punta sulla comunicazione e sull’immagine, senza tradurle in contenuti politici capaci di produrre discontinuità.

Ed è proprio questo che rende l’operazione particolarmente significativa.

Perché non anticipa soltanto una strategia comunicativa.

Anticipa una possibile forma di leadership.

Una leadership costruita sulla capacità di tenere insieme pubblici diversi, di evitare frizioni, di occupare spazi simbolici senza mettere in discussione gli equilibri esistenti.

In cui la differenza rispetto alla destra si gioca sul piano del linguaggio e della rappresentazione.

Una differenza comunicativa ma non sostanziale.

15 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO