Ungheria. Tra peste e colera

Il nuovo Parlamento di Ungheria sarà così composto.

La maggioranza a un partito di estrema destra nazionalista, guerrafondaio contro la Russia e amico di Ursula Von der Leyen e Merz.

La minoranza a un partito di estrema destra nazionalista che sta con le guerre di USA e Israele e subisce i danni dell’amicizia con Trump e Netanyahu.

I seggi che restano vanno ad un partito neonazista.

Orban fa la fine che merita, ma chi a sinistra festeggia le elezioni ungheresi ha perso ogni bussola.

Quando l’alternativa è tra peste e colera bisogna solo domandarsi come si è arrivati in questa condizione terribile e come si fa a ribaltarla.

14 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO