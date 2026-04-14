Ungheria. Tra peste e colera

Il nuovo Parlamento di Ungheria sarà così composto.
La maggioranza a un partito di estrema destra nazionalista, guerrafondaio contro la Russia e amico di Ursula Von der Leyen e Merz.
La minoranza a un partito di estrema destra nazionalista che sta con le guerre di USA e Israele e subisce i danni dell’amicizia con Trump e Netanyahu.
I seggi che restano vanno ad un partito neonazista.
Orban fa la fine che merita, ma chi a sinistra festeggia le elezioni ungheresi ha perso ogni bussola.
Quando l’alternativa è tra peste e colera bisogna solo domandarsi come si è arrivati in questa condizione terribile e come si fa a ribaltarla.
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