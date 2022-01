Blitz al Joint research centre di Ispra

Nucleare truffa ecologica, smascheriamo Unione Europea e Cingolani!

Non abbiamo troppi dubbi che la Commissione Europea inserirà a breve all’interno della #tassonomia green, ossia la classificazione delle energie pulite, il #gas naturale e la fissione #nucleare.

Questa decisione mostra quanto la “transizione ecologica” di cui tanto si parla sia in realtà una vera e propria #truffa #ecologica.

L’energia da fissione nucleare non è assolutamente un’energia sostenibile: il nucleare, di qualsiasi generazione, è altamente impattante dal punto di vista dell’estrazione del combustibile, realizzazione, costi, trattamento, stoccaggio delle #scorie (per migliaia di anni) e possiede un’elevata pericolosità.

Gli interessi dell’Unione Europea come quelli del Ministero della Transizione Ecologica #Cingolani in Italia non sono preservare l’ambiente ma rendersi sempre più indipendenti dal punto di vista energetico per gareggiare in una #competizione #multipolare sempre più cruenta.

Siamo andati a dirlo a Ispra, in provincia di Varese, davanti al Joint Research Centre, il più grande centro di ricerca della Commissione Europea, che ha approvato il nucleare quale energia “green” sostenendo di fatto una #mistificazione della realtà e sottomissione della ricerca scientifica agli interessi dell’Unione Europea e delle grandi #multinazionali dell’energia.

All’interno dell’Unione Europea, al di là del teatrino delle finte opposizioni al nucleare di alcuni paesi, è chiaro che il #nuclearismo è ormai una delle linee strategiche di questa falsa transizione.

Un ulteriore conferma è arrivata proprio in questi giorni per parola di Thierry Breton, Commissario Europeo per il mercato interno, che ha dichiarato che l’UE deve #investire 500 miliardi nell’energia nucleare da qui al 2050, ossia 50 miliardi l’anno.

È caduta la maschera dell’Unione Europea: l’ambientalismo capitalista è un ossimoro e noi non staremo a guardare: il nostro futuro non sarà a fissione nucleare, Unione Europea e Cingolani attori della truffa ecologica!

